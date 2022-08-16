《異動股》舜宇光學科技（２３８２）升逾３％，報１２４﹒３元

《經濟通通訊社１６日專訊》舜宇光學科技（０２３８２）升３﹒１５％，報１２４﹒３元
，最高價１２４﹒７元，最低價１１８﹒９元；成交１７７﹒５８萬股，成交金額２﹒１７億元
；主動買沽比率５７：４３，資金淨主動買入２８４２﹒０８萬元。現時最大淨被動買入券商為
花旗環球金融亞洲，金額７７０﹒８７萬元，加權平均成交價１２２﹒４７５元；現時最大淨被
動賣出券商為ＡＢＮ ＡＭＲＯ ＣＬＥＡＲＩＮＧ ＨＫ，金額６６４﹒６１萬元，加權平均
成交價１２２﹒１７４元。
現時，恒生指數報２０１３８，升９７點或０﹒４９％；恒生中國企業指數報６８６３，升
４９點或０﹒７２％；恒生科技指數報４３２５，升１６點或０﹒３９％；主板成交
２４９﹒２４億元。
上證綜合指數報３２９０，升１４點或０﹒４５％，成交１６１１﹒０２億元人民幣。
深證成份指數報１２５３５，升７４點或０﹒６％，成交９２３﹒８億元人民幣。
基本資料
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現價 １２４﹒３００ 變動 ＋３﹒１５％
最高價 １２４﹒７００ 最低價 １１８﹒９００
成交股數 １７７﹒５８萬股 成交金額 ２﹒１７億
１０天平均 １１６﹒６９０ 歷史波幅％ ５８﹒３７８
２０天平均 １１２﹒７３０ 加權平均價 １２２﹒１６５
５０天平均 １１４﹒７６４ ＲＳＩ１４ ６０﹒２３１
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股份狀態：主動買沽比率５７：４３，資金淨主動買入２８４２﹒０８萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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舜宇光學科技（０２３８２） １２４﹒３００ ＋３﹒１５
賽晶科技（００５８０） ２﹒４１０ －１﹒６３
時捷（０１１８４） ３﹒７００ ＋２﹒７８
高偉電子（０１４１５） １７﹒０６０ ＋０﹒３５
丘鈦科技（０１４７８） ５﹒２１０ ＋７﹒８７
匯聚科技（０１７２９） ２﹒２００ －０﹒９０
天寶集團（０１９７９） １﹒１１０ －２﹒６３
瑞聲科技（０２０１８） １５﹒０２０ ＋０﹒９４
威勝控股（０３３９３） ２﹒６００ －０﹒７６
光麗科技（０６０３６） ０﹒３６５ －７﹒５９
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（ｅｄ）
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