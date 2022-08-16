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02382 舜宇光學科技
即時 按盤價 不變120.500 0.000 (0.000%)
大手異動

16/08/2022 10:18

《異動股》舜宇光學科技（２３８２）升逾３％，報１２４﹒３元

　　《經濟通通訊社１６日專訊》舜宇光學科技（０２３８２）升３﹒１５％，報１２４﹒３元
，最高價１２４﹒７元，最低價１１８﹒９元；成交１７７﹒５８萬股，成交金額２﹒１７億元
；主動買沽比率５７：４３，資金淨主動買入２８４２﹒０８萬元。現時最大淨被動買入券商為
花旗環球金融亞洲，金額７７０﹒８７萬元，加權平均成交價１２２﹒４７５元；現時最大淨被
動賣出券商為ＡＢＮ　ＡＭＲＯ　ＣＬＥＡＲＩＮＧ　ＨＫ，金額６６４﹒６１萬元，加權平均
成交價１２２﹒１７４元。
　　現時，恒生指數報２０１３８，升９７點或０﹒４９％；恒生中國企業指數報６８６３，升
４９點或０﹒７２％；恒生科技指數報４３２５，升１６點或０﹒３９％；主板成交
２４９﹒２４億元。
　　上證綜合指數報３２９０，升１４點或０﹒４５％，成交１６１１﹒０２億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５３５，升７４點或０﹒６％，成交９２３﹒８億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　１２４﹒３００　變動　　　　　＋３﹒１５％
　　最高價　　　　１２４﹒７００　最低價　　　１１８﹒９００
　　成交股數　　１７７﹒５８萬股　成交金額　　　　２﹒１７億
　　１０天平均　　１１６﹒６９０　歷史波幅％　　５８﹒３７８
　　２０天平均　　１１２﹒７３０　加權平均價　１２２﹒１６５
　　５０天平均　　１１４﹒７６４　ＲＳＩ１４　　６０﹒２３１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：主動買沽比率５７：４３，資金淨主動買入２８４２﹒０８萬元
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　舜宇光學科技（０２３８２）　１２４﹒３００　＋３﹒１５
　　賽晶科技（００５８０）　　　　　２﹒４１０　－１﹒６３
　　時捷（０１１８４）　　　　　　　３﹒７００　＋２﹒７８
　　高偉電子（０１４１５）　　　　１７﹒０６０　＋０﹒３５
　　丘鈦科技（０１４７８）　　　　　５﹒２１０　＋７﹒８７
　　匯聚科技（０１７２９）　　　　　２﹒２００　－０﹒９０
　　天寶集團（０１９７９）　　　　　１﹒１１０　－２﹒６３
　　瑞聲科技（０２０１８）　　　　１５﹒０２０　＋０﹒９４
　　威勝控股（０３３９３）　　　　　２﹒６００　－０﹒７６
　　光麗科技（０６０３６）　　　　　０﹒３６５　－７﹒５９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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10/08/2022 10:40  《異動股》舜宇光學科技等２家公司上午１０：３９異動

備註： 即時報價更新時間為 16/08/2022 18:00
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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