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00123 越秀地產
即時 按盤價 升9.490 +0.290 (+3.152%)
大手異動

16/08/2022 10:22

《中資異動》越地（１２３）漲５％突破５０天線，報９﹒６６元

　　《經濟通通訊社１６日專訊》越地（００１２３）升５％，報９﹒６６元，升穿５０天線
（９﹒３３２元），最高價９﹒６６元，最低價９﹒１７元；成交２１３﹒７１萬股，成交金額
２０３１﹒９３萬元；主動買沽比率７６：２４，資金淨主動買入１０２０﹒６１萬元。現時最
大淨被動買入券商為摩根大通，金額１１５﹒４９萬元，加權平均成交價９﹒５１１元；現時最
大淨被動賣出券商為耀才證券國際，金額１０２﹒１７萬元，加權平均成交價９﹒５６８元。
　　現時，恒生指數報２０１１５，升７４點或０﹒３７％；恒生中國企業指數報６８５３，升
３９點或０﹒５８％；恒生科技指數報４３１０，升２點或０﹒０６％；主板成交２６０﹒６５
億元。
　　上證綜合指數報３２８７，升１１點或０﹒３６％，成交１６８５﹒４７億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５１４，升５４點或０﹒４４％，成交９７６﹒８６億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　９﹒６６０　變動　　　　　　＋５﹒００％
　　最高價　　　　　　９﹒６６０　最低價　　　　　　９﹒１７０
　　成交股數　　２１３﹒７１萬股　成交金額　　２０３１﹒９３萬
　　１０天平均　　　　９﹒３６９　歷史波幅％　　　３２﹒９９７
　　２０天平均　　　　９﹒４８１　加權平均價　　　　９﹒５０８
　　５０天平均　　　　９﹒３３２　ＲＳＩ１４　　　５５﹒４６８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿５０天線；主動買沽比率７６：２４，資金淨主動買入１０２０﹒６１萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　越地（００１２３）　　　　　　９﹒６６　　＋５﹒００
　　中海外（００６８８）　　　　２１﹒２５　　＋８﹒９７
　　旭輝控股集團（００８８４）　　２﹒１８　＋１７﹒２０
　　龍湖（００９６０）　　　　　２５﹒９０　＋１６﹒９３
　　新城發展（０１０３０）　　　　２﹒９５　＋１２﹒６０
　　潤地（０１１０９）　　　　　３２﹒０５　　＋７﹒９１
　　碧桂園（０２００７）　　　　　２﹒７３　＋１７﹒６７
　　萬科企業（０２２０２）　　　１４﹒７２　　＋５﹒２９
　　綠城（０３９００）　　　　　１５﹒１８　　＋７﹒５１
　　鼎豐集團控股（０６８７８）　　１﹒８７　　＋０﹒５４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 16/08/2022 18:00
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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