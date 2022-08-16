《中資異動》越地（１２３）漲５％突破５０天線，報９﹒６６元

《經濟通通訊社１６日專訊》越地（００１２３）升５％，報９﹒６６元，升穿５０天線
（９﹒３３２元），最高價９﹒６６元，最低價９﹒１７元；成交２１３﹒７１萬股，成交金額
２０３１﹒９３萬元；主動買沽比率７６：２４，資金淨主動買入１０２０﹒６１萬元。現時最
大淨被動買入券商為摩根大通，金額１１５﹒４９萬元，加權平均成交價９﹒５１１元；現時最
大淨被動賣出券商為耀才證券國際，金額１０２﹒１７萬元，加權平均成交價９﹒５６８元。
現時，恒生指數報２０１１５，升７４點或０﹒３７％；恒生中國企業指數報６８５３，升
３９點或０﹒５８％；恒生科技指數報４３１０，升２點或０﹒０６％；主板成交２６０﹒６５
億元。
上證綜合指數報３２８７，升１１點或０﹒３６％，成交１６８５﹒４７億元人民幣。
深證成份指數報１２５１４，升５４點或０﹒４４％，成交９７６﹒８６億元人民幣。
基本資料
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現價 ９﹒６６０ 變動 ＋５﹒００％
最高價 ９﹒６６０ 最低價 ９﹒１７０
成交股數 ２１３﹒７１萬股 成交金額 ２０３１﹒９３萬
１０天平均 ９﹒３６９ 歷史波幅％ ３２﹒９９７
２０天平均 ９﹒４８１ 加權平均價 ９﹒５０８
５０天平均 ９﹒３３２ ＲＳＩ１４ ５５﹒４６８
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股份狀態：升穿５０天線；主動買沽比率７６：２４，資金淨主動買入１０２０﹒６１萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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越地（００１２３） ９﹒６６ ＋５﹒００
中海外（００６８８） ２１﹒２５ ＋８﹒９７
旭輝控股集團（００８８４） ２﹒１８ ＋１７﹒２０
龍湖（００９６０） ２５﹒９０ ＋１６﹒９３
新城發展（０１０３０） ２﹒９５ ＋１２﹒６０
潤地（０１１０９） ３２﹒０５ ＋７﹒９１
碧桂園（０２００７） ２﹒７３ ＋１７﹒６７
萬科企業（０２２０２） １４﹒７２ ＋５﹒２９
綠城（０３９００） １５﹒１８ ＋７﹒５１
鼎豐集團控股（０６８７８） １﹒８７ ＋０﹒５４
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（ｅｄ）
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