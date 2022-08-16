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01810 小米集團－Ｗ
即時 按盤價 跌11.680 -0.440 (-3.630%)
大手異動

16/08/2022 10:23

《中概異動》小米跌逾３％失守１０天線，報１１﹒７４元

　　《經濟通通訊社１６日專訊》小米（０１８１０）跌３﹒１４％，報１１﹒７４元，較
ＡＤＲ收市低２﹒９８％，跌穿１０天線（１１﹒９０６元），最低價１１﹒７４元，最高價
１２﹒１８元；成交２７７７﹒９萬股，成交金額３﹒３１億元；主動買沽比率５１：４９，資
金淨主動買入６６４﹒９１萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息，金額
３１６２﹒７１萬元，加權平均成交價１１﹒８８７元；現時最大淨被動賣出券商為海通國際證
券，金額３７７２﹒１３萬元，加權平均成交價１１﹒９１１元。以現價計，該股暫連跌２日，
累計跌幅３﹒２９％。
　　現時，恒生指數報２０１１６，升７６點或０﹒３８％；恒生中國企業指數報６８５４，升
３９點或０﹒５８％；恒生科技指數報４３１０，升２點或０﹒０６％；主板成交２６３億元。
　　上證綜合指數報３２８８，升１２點或０﹒３７％，成交１７０２﹒７４億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５１７，升５７點或０﹒４６％，成交９８８﹒０７億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　１１﹒７４０　變動　　　　－３﹒１４％
　　最高價　　　　　１２﹒１８０　最低價　　　１１﹒７４０
　　成交股數　　２７７７﹒９萬股　成交金額　　　３﹒３１億
　　１０天平均　　　１１﹒９０６　歷史波幅％　３９﹒１７９
　　２０天平均　　　１２﹒２７６　加權平均價　１１﹒９０５
　　５０天平均　　　１２﹒４９６　ＲＳＩ１４　４２﹒２３８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿１０天線；主動買沽比率５１：４９，資金淨主動買入６６４﹒９１萬元；暫連
跌２日，累計跌幅３﹒２９％
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　小米（０１８１０）　　　　１１﹒７４　－３﹒１４
　　騰訊（００７００）　　　２９９﹒８０　－０﹒２０
　　快手（０１０２４）　　　　７５﹒３５　＋０﹒２０
　　理想汽車（０２０１５）　１２２﹒７０　－１﹒６０
　　美團（０３６９０）　　　１８２﹒４０　＋０﹒８３
　　京東集團（０９６１８）　２２７﹒４０　＋２﹒３４
　　小鵬汽車（０９８６８）　　９１﹒００　－１﹒１９
　　百度（０９８８８）　　　１３７﹒７０　＋２﹒００
　　阿里（０９９８８）　　　　９１﹒４０　－０﹒３８
　　網易（０９９９９）　　　１４４﹒６０　＋２﹒１２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 16/08/2022 18:00
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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