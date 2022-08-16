《中概異動》小米跌逾３％失守１０天線，報１１﹒７４元

《經濟通通訊社１６日專訊》小米（０１８１０）跌３﹒１４％，報１１﹒７４元，較
ＡＤＲ收市低２﹒９８％，跌穿１０天線（１１﹒９０６元），最低價１１﹒７４元，最高價
１２﹒１８元；成交２７７７﹒９萬股，成交金額３﹒３１億元；主動買沽比率５１：４９，資
金淨主動買入６６４﹒９１萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息，金額
３１６２﹒７１萬元，加權平均成交價１１﹒８８７元；現時最大淨被動賣出券商為海通國際證
券，金額３７７２﹒１３萬元，加權平均成交價１１﹒９１１元。以現價計，該股暫連跌２日，
累計跌幅３﹒２９％。
現時，恒生指數報２０１１６，升７６點或０﹒３８％；恒生中國企業指數報６８５４，升
３９點或０﹒５８％；恒生科技指數報４３１０，升２點或０﹒０６％；主板成交２６３億元。
上證綜合指數報３２８８，升１２點或０﹒３７％，成交１７０２﹒７４億元人民幣。
深證成份指數報１２５１７，升５７點或０﹒４６％，成交９８８﹒０７億元人民幣。
基本資料
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現價 １１﹒７４０ 變動 －３﹒１４％
最高價 １２﹒１８０ 最低價 １１﹒７４０
成交股數 ２７７７﹒９萬股 成交金額 ３﹒３１億
１０天平均 １１﹒９０６ 歷史波幅％ ３９﹒１７９
２０天平均 １２﹒２７６ 加權平均價 １１﹒９０５
５０天平均 １２﹒４９６ ＲＳＩ１４ ４２﹒２３８
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股份狀態：跌穿１０天線；主動買沽比率５１：４９，資金淨主動買入６６４﹒９１萬元；暫連
跌２日，累計跌幅３﹒２９％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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小米（０１８１０） １１﹒７４ －３﹒１４
騰訊（００７００） ２９９﹒８０ －０﹒２０
快手（０１０２４） ７５﹒３５ ＋０﹒２０
理想汽車（０２０１５） １２２﹒７０ －１﹒６０
美團（０３６９０） １８２﹒４０ ＋０﹒８３
京東集團（０９６１８） ２２７﹒４０ ＋２﹒３４
小鵬汽車（０９８６８） ９１﹒００ －１﹒１９
百度（０９８８８） １３７﹒７０ ＋２﹒００
阿里（０９９８８） ９１﹒４０ －０﹒３８
網易（０９９９９） １４４﹒６０ ＋２﹒１２
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（ｅｄ）
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