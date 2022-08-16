《中概異動》小米跌逾３％失守１０天線，報１１﹒７４元

《經濟通通訊社１６日專訊》小米（０１８１０）跌３﹒１４％，報１１﹒７４元，較

ＡＤＲ收市低２﹒９８％，跌穿１０天線（１１﹒９０６元），最低價１１﹒７４元，最高價

１２﹒１８元；成交２７７７﹒９萬股，成交金額３﹒３１億元；主動買沽比率５１：４９，資

金淨主動買入６６４﹒９１萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息，金額

３１６２﹒７１萬元，加權平均成交價１１﹒８８７元；現時最大淨被動賣出券商為海通國際證

券，金額３７７２﹒１３萬元，加權平均成交價１１﹒９１１元。以現價計，該股暫連跌２日，

累計跌幅３﹒２９％。

現時，恒生指數報２０１１６，升７６點或０﹒３８％；恒生中國企業指數報６８５４，升

３９點或０﹒５８％；恒生科技指數報４３１０，升２點或０﹒０６％；主板成交２６３億元。

上證綜合指數報３２８８，升１２點或０﹒３７％，成交１７０２﹒７４億元人民幣。

深證成份指數報１２５１７，升５７點或０﹒４６％，成交９８８﹒０７億元人民幣。



基本資料

＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

現價 １１﹒７４０ 變動 －３﹒１４％

最高價 １２﹒１８０ 最低價 １１﹒７４０

成交股數 ２７７７﹒９萬股 成交金額 ３﹒３１億

１０天平均 １１﹒９０６ 歷史波幅％ ３９﹒１７９

２０天平均 １２﹒２７６ 加權平均價 １１﹒９０５

５０天平均 １２﹒４９６ ＲＳＩ１４ ４２﹒２３８

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

股份狀態：跌穿１０天線；主動買沽比率５１：４９，資金淨主動買入６６４﹒９１萬元；暫連

跌２日，累計跌幅３﹒２９％



表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

小米（０１８１０） １１﹒７４ －３﹒１４

騰訊（００７００） ２９９﹒８０ －０﹒２０

快手（０１０２４） ７５﹒３５ ＋０﹒２０

理想汽車（０２０１５） １２２﹒７０ －１﹒６０

美團（０３６９０） １８２﹒４０ ＋０﹒８３

京東集團（０９６１８） ２２７﹒４０ ＋２﹒３４

小鵬汽車（０９８６８） ９１﹒００ －１﹒１９

百度（０９８８８） １３７﹒７０ ＋２﹒００

阿里（０９９８８） ９１﹒４０ －０﹒３８

網易（０９９９９） １４４﹒６０ ＋２﹒１２

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｅｄ）

