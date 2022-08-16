《經濟通通訊社１６日專訊》福耀玻璃（０３６０６）於１０：２３ａｍ錄得１手３８﹒８
萬股交叉盤，每股造３７﹒４７５元，較上日收市價低０﹒３３％，涉資１４５４﹒０３萬元。
福耀玻璃現價跌０﹒５３％，報３７﹒４元；成交７７﹒９６萬股，成交金額２９２８﹒７
萬元，主動買沽比率５７：４３，資金淨主動買入２０４﹒９萬元。（ｒｗ）
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16/08/2022 10:24
《大手成交》福耀玻璃一手約３９萬股交叉盤，涉資１４５４萬元
《經濟通通訊社１６日專訊》福耀玻璃（０３６０６）於１０：２３ａｍ錄得１手３８﹒８
萬股交叉盤，每股造３７﹒４７５元，較上日收市價低０﹒３３％，涉資１４５４﹒０３萬元。
福耀玻璃現價跌０﹒５３％，報３７﹒４元；成交７７﹒９６萬股，成交金額２９２８﹒７
萬元，主動買沽比率５７：４３，資金淨主動買入２０４﹒９萬元。（ｒｗ）
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上一篇新聞︰16/08/2022 10:25 《大手成交》福耀玻璃一手約２７萬股交叉盤，涉資１００３萬元
下一篇新聞︰14/07/2022 09:05 《大手成交》百度等７家公司上午９：０４市前大手交易
12/07/2022 10:19 《大手成交》福耀玻璃一手約８９萬股交叉盤，涉資３５３４萬元
30/06/2022 09:06 《大手成交》普拉達等５家公司上午９：０５市前大手交易
29/06/2022 09:06 《大手成交》中鋁等４家公司上午９：０５市前大手交易
28/06/2022 09:06 《大手成交》阿里等６家公司上午９：０５市前大手交易
14/06/2022 13:12 《大手成交》福耀玻璃一手約３５萬股交叉盤，涉資１４１５萬元
|備註：
|即時報價更新時間為 16/08/2022 18:00
|港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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