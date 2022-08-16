  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  新聞  |  評論NEW  |  影片NEW  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空
03606 福耀玻璃
即時 按盤價 跌36.700 -0.900 (-2.394%)
大手異動

16/08/2022 10:25

《大手成交》福耀玻璃一手約２７萬股交叉盤，涉資１００３萬元

　　《經濟通通訊社１６日專訊》福耀玻璃（０３６０６）於１０：２４ａｍ錄得１手
２６﹒８４萬股交叉盤，每股造３７﹒３７５元，較上日收市價低０﹒６％，涉資
１００３﹒１４萬元。
　　福耀玻璃現價跌０﹒９３％，報３７﹒２５元；成交１０４﹒８８萬股，成交金額
３９３４﹒８３萬元，主動買沽比率５７：４３，資金淨主動買入２０１﹒９２萬元。（ｒｗ）

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大手異動

下一篇新聞︰16/08/2022 10:24  《大手成交》福耀玻璃一手約３９萬股交叉盤，涉資１４５４萬元

其他大手異動
More

14/07/2022 09:05  《大手成交》百度等７家公司上午９：０４市前大手交易

12/07/2022 10:19  《大手成交》福耀玻璃一手約８９萬股交叉盤，涉資３５３４萬元

30/06/2022 09:06  《大手成交》普拉達等５家公司上午９：０５市前大手交易

29/06/2022 09:06  《大手成交》中鋁等４家公司上午９：０５市前大手交易

28/06/2022 09:06  《大手成交》阿里等６家公司上午９：０５市前大手交易

備註： 即時報價更新時間為 16/08/2022 18:00
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【etnet Chill賞你】Blackmores 活性維他命C® 1000

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金