《異動股》合景泰富集團升逾１０％突破２０天線，報１﹒６１元

《經濟通通訊社１６日專訊》合景泰富集團（０１８１３）升１０﹒２７％，報１﹒６１元

，升穿２０天線（１﹒５８４元），最高價１﹒６１元，最低價１﹒４６元；成交

１５３９﹒７５萬股，成交金額２３９８﹒６１萬元；主動買沽比率７１：２９，資金淨主動買

入７９６﹒０１萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根大通，金額１２８﹒３６萬元，加權平均

成交價１﹒５６元；現時最大淨被動賣出券商為瑞士信貸證券香港，金額２０５﹒２１萬元，加

權平均成交價１﹒５６２元。

現時，恒生指數報２０１１７，升７６點或０﹒３８％；恒生中國企業指數報６８５６，升

４２點或０﹒６２％；恒生科技指數報４３１７，升９點或０﹒２１％；主板成交２８９﹒８８

億元。

上證綜合指數報３２８９，升１３點或０﹒４２％，成交１８９６﹒９８億元人民幣。

深證成份指數報１２５３６，升７６點或０﹒６２％，成交１１１５﹒３５億元人民幣。



基本資料

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現價 １﹒６１０ 變動 ＋１０﹒２７％

最高價 １﹒６１０ 最低價 １﹒４６０

成交股數 １５３９﹒７５萬股 成交金額 ２３９８﹒６１萬

１０天平均 １﹒５１１ 歷史波幅％ ６４﹒２３４

２０天平均 １﹒５８４ 加權平均價 １﹒５５８

５０天平均 １﹒９５０ ＲＳＩ１４ ４５﹒７７３

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股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率７１：２９，資金淨主動買入７９６﹒０１萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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合景泰富集團（０１８１３） １﹒６１ ＋１０﹒２７

中海外（００６８８） ２０﹒９０ ＋７﹒１８

旭輝控股集團（００８８４） ２﹒１６ ＋１６﹒１３

龍湖（００９６０） ２６﹒００ ＋１７﹒３８

新城發展（０１０３０） ２﹒９２ ＋１１﹒４５

潤地（０１１０９） ３２﹒０５ ＋７﹒９１

碧桂園（０２００７） ２﹒６９ ＋１５﹒９５

萬科企業（０２２０２） １４﹒６８ ＋５﹒０１

綠城（０３９００） １５﹒１８ ＋７﹒５１

鼎豐集團控股（０６８７８） １﹒８６ 無升跌

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（ｅｄ）

