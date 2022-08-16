《異動股》合景泰富集團升逾１０％突破２０天線，報１﹒６１元

《經濟通通訊社１６日專訊》合景泰富集團（０１８１３）升１０﹒２７％，報１﹒６１元
，升穿２０天線（１﹒５８４元），最高價１﹒６１元，最低價１﹒４６元；成交
１５３９﹒７５萬股，成交金額２３９８﹒６１萬元；主動買沽比率７１：２９，資金淨主動買
入７９６﹒０１萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根大通，金額１２８﹒３６萬元，加權平均
成交價１﹒５６元；現時最大淨被動賣出券商為瑞士信貸證券香港，金額２０５﹒２１萬元，加
權平均成交價１﹒５６２元。
現時，恒生指數報２０１１７，升７６點或０﹒３８％；恒生中國企業指數報６８５６，升
４２點或０﹒６２％；恒生科技指數報４３１７，升９點或０﹒２１％；主板成交２８９﹒８８
億元。
上證綜合指數報３２８９，升１３點或０﹒４２％，成交１８９６﹒９８億元人民幣。
深證成份指數報１２５３６，升７６點或０﹒６２％，成交１１１５﹒３５億元人民幣。
基本資料
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現價 １﹒６１０ 變動 ＋１０﹒２７％
最高價 １﹒６１０ 最低價 １﹒４６０
成交股數 １５３９﹒７５萬股 成交金額 ２３９８﹒６１萬
１０天平均 １﹒５１１ 歷史波幅％ ６４﹒２３４
２０天平均 １﹒５８４ 加權平均價 １﹒５５８
５０天平均 １﹒９５０ ＲＳＩ１４ ４５﹒７７３
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股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率７１：２９，資金淨主動買入７９６﹒０１萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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合景泰富集團（０１８１３） １﹒６１ ＋１０﹒２７
中海外（００６８８） ２０﹒９０ ＋７﹒１８
旭輝控股集團（００８８４） ２﹒１６ ＋１６﹒１３
龍湖（００９６０） ２６﹒００ ＋１７﹒３８
新城發展（０１０３０） ２﹒９２ ＋１１﹒４５
潤地（０１１０９） ３２﹒０５ ＋７﹒９１
碧桂園（０２００７） ２﹒６９ ＋１５﹒９５
萬科企業（０２２０２） １４﹒６８ ＋５﹒０１
綠城（０３９００） １５﹒１８ ＋７﹒５１
鼎豐集團控股（０６８７８） １﹒８６ 無升跌
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（ｅｄ）
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