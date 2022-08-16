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01813 合景泰富集團
即時 按盤價 升1.520 +0.060 (+4.110%)
大手異動

16/08/2022 10:35

《異動股》合景泰富集團升逾１０％突破２０天線，報１﹒６１元

　　《經濟通通訊社１６日專訊》合景泰富集團（０１８１３）升１０﹒２７％，報１﹒６１元
，升穿２０天線（１﹒５８４元），最高價１﹒６１元，最低價１﹒４６元；成交
１５３９﹒７５萬股，成交金額２３９８﹒６１萬元；主動買沽比率７１：２９，資金淨主動買
入７９６﹒０１萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根大通，金額１２８﹒３６萬元，加權平均
成交價１﹒５６元；現時最大淨被動賣出券商為瑞士信貸證券香港，金額２０５﹒２１萬元，加
權平均成交價１﹒５６２元。
　　現時，恒生指數報２０１１７，升７６點或０﹒３８％；恒生中國企業指數報６８５６，升
４２點或０﹒６２％；恒生科技指數報４３１７，升９點或０﹒２１％；主板成交２８９﹒８８
億元。
　　上證綜合指數報３２８９，升１３點或０﹒４２％，成交１８９６﹒９８億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５３６，升７６點或０﹒６２％，成交１１１５﹒３５億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　　１﹒６１０　變動　　　　　＋１０﹒２７％
　　最高價　　　　　　　１﹒６１０　最低價　　　　　　１﹒４６０
　　成交股數　　１５３９﹒７５萬股　成交金額　　２３９８﹒６１萬
　　１０天平均　　　　　１﹒５１１　歷史波幅％　　　６４﹒２３４
　　２０天平均　　　　　１﹒５８４　加權平均價　　　　１﹒５５８
　　５０天平均　　　　　１﹒９５０　ＲＳＩ１４　　　４５﹒７７３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率７１：２９，資金淨主動買入７９６﹒０１萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　合景泰富集團（０１８１３）　　１﹒６１　＋１０﹒２７
　　中海外（００６８８）　　　　２０﹒９０　　＋７﹒１８
　　旭輝控股集團（００８８４）　　２﹒１６　＋１６﹒１３
　　龍湖（００９６０）　　　　　２６﹒００　＋１７﹒３８
　　新城發展（０１０３０）　　　　２﹒９２　＋１１﹒４５
　　潤地（０１１０９）　　　　　３２﹒０５　　＋７﹒９１
　　碧桂園（０２００７）　　　　　２﹒６９　＋１５﹒９５
　　萬科企業（０２２０２）　　　１４﹒６８　　＋５﹒０１
　　綠城（０３９００）　　　　　１５﹒１８　　＋７﹒５１
　　鼎豐集團控股（０６８７８）　　１﹒８６　　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 16/08/2022 18:00
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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