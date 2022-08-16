《中資異動》潤電升逾５％突破２０天線，報１４﹒３４元

《經濟通通訊社１６日專訊》潤電（００８３６）升５﹒１３％，報１４﹒３４元，升穿

２０天線（１４﹒１６９元），最高價１４﹒３６元，最低價１３﹒７６元；成交

１２８８﹒５８萬股，成交金額１﹒８３億元；主動買沽比率６７：３３，資金淨主動買入

６１４５﹒３２萬元。現時最大淨被動買入券商為美銀，金額９８９﹒７１萬元，加權平均成交

價１４﹒１４９元；現時最大淨被動賣出券商為中銀國際證券，金額９６３﹒９９萬元，加權平

均成交價１４﹒２３元。以現價計，該股暫連升４日，累計升幅１１﹒３４％。

現時，恒生指數報２００６２，升２１點或０﹒１１％；恒生中國企業指數報６８３４，升

２０點或０﹒２９％；恒生科技指數報４３０５，跌２點或０﹒０７％；主板成交３１９﹒１８

億元。

上證綜合指數報３２８８，升１２點或０﹒３７％，成交２１００﹒７９億元人民幣。

深證成份指數報１２５２３，升６３點或０﹒５１％，成交１２４４﹒４５億元人民幣。



基本資料

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現價 １４﹒３４０ 變動 ＋５﹒１３％

最高價 １４﹒３６０ 最低價 １３﹒７６０

成交股數 １２８８﹒５８萬股 成交金額 １﹒８３億

１０天平均 １３﹒５１０ 歷史波幅％ ３６﹒４７６

２０天平均 １４﹒１６９ 加權平均價 １４﹒１７７

５０天平均 １４﹒９１４ ＲＳＩ１４ ５０﹒０５５

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股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率６７：３３，資金淨主動買入６１４５﹒３２萬元；暫

連升４日，累計升幅１１﹒３４％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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潤電（００８３６） １４﹒３４ ＋５﹒１３

華能國電（００９０２） ３﹒８３ ＋３﹒２３

大唐發電（００９９１） １﹒４６ ＋２﹒１０

長江基建集團（０１０３８） ５０﹒１０ －０﹒１０

華電國際（０１０７１） ３﹒１１ ＋４﹒０１

四川能投發展（０１７１３） ２﹒１０ －４﹒５５

中廣核電（０１８１６） １﹒８５ ＋１﹒０９

中國電力（０２３８０） ４﹒１４ ＋４﹒０２

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（ｅｄ）

