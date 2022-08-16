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00836 華潤電力
即時 按盤價 升14.400 +0.760 (+5.572%)
大手異動

16/08/2022 10:50

《中資異動》潤電升逾５％突破２０天線，報１４﹒３４元

　　《經濟通通訊社１６日專訊》潤電（００８３６）升５﹒１３％，報１４﹒３４元，升穿
２０天線（１４﹒１６９元），最高價１４﹒３６元，最低價１３﹒７６元；成交
１２８８﹒５８萬股，成交金額１﹒８３億元；主動買沽比率６７：３３，資金淨主動買入
６１４５﹒３２萬元。現時最大淨被動買入券商為美銀，金額９８９﹒７１萬元，加權平均成交
價１４﹒１４９元；現時最大淨被動賣出券商為中銀國際證券，金額９６３﹒９９萬元，加權平
均成交價１４﹒２３元。以現價計，該股暫連升４日，累計升幅１１﹒３４％。
　　現時，恒生指數報２００６２，升２１點或０﹒１１％；恒生中國企業指數報６８３４，升
２０點或０﹒２９％；恒生科技指數報４３０５，跌２點或０﹒０７％；主板成交３１９﹒１８
億元。
　　上證綜合指數報３２８８，升１２點或０﹒３７％，成交２１００﹒７９億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５２３，升６３點或０﹒５１％，成交１２４４﹒４５億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　１４﹒３４０　變動　　　　＋５﹒１３％
　　最高價　　　　　　１４﹒３６０　最低價　　　１３﹒７６０
　　成交股數　　１２８８﹒５８萬股　成交金額　　　１﹒８３億
　　１０天平均　　　　１３﹒５１０　歷史波幅％　３６﹒４７６
　　２０天平均　　　　１４﹒１６９　加權平均價　１４﹒１７７
　　５０天平均　　　　１４﹒９１４　ＲＳＩ１４　５０﹒０５５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率６７：３３，資金淨主動買入６１４５﹒３２萬元；暫
連升４日，累計升幅１１﹒３４％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　潤電（００８３６）　　　　　１４﹒３４　＋５﹒１３
　　華能國電（００９０２）　　　　３﹒８３　＋３﹒２３
　　大唐發電（００９９１）　　　　１﹒４６　＋２﹒１０
　　長江基建集團（０１０３８）　５０﹒１０　－０﹒１０
　　華電國際（０１０７１）　　　　３﹒１１　＋４﹒０１
　　四川能投發展（０１７１３）　　２﹒１０　－４﹒５５
　　中廣核電（０１８１６）　　　　１﹒８５　＋１﹒０９
　　中國電力（０２３８０）　　　　４﹒１４　＋４﹒０２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 16/08/2022 18:00
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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