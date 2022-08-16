《中資異動》潤電升逾５％突破２０天線，報１４﹒３４元

《經濟通通訊社１６日專訊》潤電（００８３６）升５﹒１３％，報１４﹒３４元，升穿
２０天線（１４﹒１６９元），最高價１４﹒３６元，最低價１３﹒７６元；成交
１２８８﹒５８萬股，成交金額１﹒８３億元；主動買沽比率６７：３３，資金淨主動買入
６１４５﹒３２萬元。現時最大淨被動買入券商為美銀，金額９８９﹒７１萬元，加權平均成交
價１４﹒１４９元；現時最大淨被動賣出券商為中銀國際證券，金額９６３﹒９９萬元，加權平
均成交價１４﹒２３元。以現價計，該股暫連升４日，累計升幅１１﹒３４％。
現時，恒生指數報２００６２，升２１點或０﹒１１％；恒生中國企業指數報６８３４，升
２０點或０﹒２９％；恒生科技指數報４３０５，跌２點或０﹒０７％；主板成交３１９﹒１８
億元。
上證綜合指數報３２８８，升１２點或０﹒３７％，成交２１００﹒７９億元人民幣。
深證成份指數報１２５２３，升６３點或０﹒５１％，成交１２４４﹒４５億元人民幣。
基本資料
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現價 １４﹒３４０ 變動 ＋５﹒１３％
最高價 １４﹒３６０ 最低價 １３﹒７６０
成交股數 １２８８﹒５８萬股 成交金額 １﹒８３億
１０天平均 １３﹒５１０ 歷史波幅％ ３６﹒４７６
２０天平均 １４﹒１６９ 加權平均價 １４﹒１７７
５０天平均 １４﹒９１４ ＲＳＩ１４ ５０﹒０５５
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股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率６７：３３，資金淨主動買入６１４５﹒３２萬元；暫
連升４日，累計升幅１１﹒３４％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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潤電（００８３６） １４﹒３４ ＋５﹒１３
華能國電（００９０２） ３﹒８３ ＋３﹒２３
大唐發電（００９９１） １﹒４６ ＋２﹒１０
長江基建集團（０１０３８） ５０﹒１０ －０﹒１０
華電國際（０１０７１） ３﹒１１ ＋４﹒０１
四川能投發展（０１７１３） ２﹒１０ －４﹒５５
中廣核電（０１８１６） １﹒８５ ＋１﹒０９
中國電力（０２３８０） ４﹒１４ ＋４﹒０２
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（ｅｄ）
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