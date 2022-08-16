《經濟通通訊社１６日專訊》騰訊（００７００）於１０：５７ａｍ錄得１手１４﹒０３萬
股交叉盤，每股造２９９﹒７元，較上日收市價低０﹒２３％，涉資４２０４﹒７９萬元。
騰訊現價跌０﹒２％，報２９９﹒８元；成交３３７﹒０７萬股，成交金額１０﹒１２億元
，主動買沽比率４７：５３，資金淨主動賣出５６６６﹒７６萬元。（ｒｗ）
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16/08/2022 10:58
《大手成交》騰訊一手約１４萬股交叉盤，涉資４２０５萬元
《經濟通通訊社１６日專訊》騰訊（００７００）於１０：５７ａｍ錄得１手１４﹒０３萬
股交叉盤，每股造２９９﹒７元，較上日收市價低０﹒２３％，涉資４２０４﹒７９萬元。
騰訊現價跌０﹒２％，報２９９﹒８元；成交３３７﹒０７萬股，成交金額１０﹒１２億元
，主動買沽比率４７：５３，資金淨主動賣出５６６６﹒７６萬元。（ｒｗ）
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12/08/2022 15:26 《大手成交》騰訊一手１３萬股交叉盤，涉資３９３２萬元
12/08/2022 15:03 《大手成交》騰訊一手１３萬股交叉盤，涉資３９３５萬元
12/08/2022 10:00 《大手成交》騰訊一手１５萬股交叉盤，涉資４５２０萬元
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|備註：
|即時報價更新時間為 16/08/2022 18:00
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