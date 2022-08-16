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00700 騰訊控股
即時 按盤價 升303.000 +2.600 (+0.866%)
大手異動

16/08/2022 10:58

《大手成交》騰訊一手約１４萬股交叉盤，涉資４２０５萬元

　　《經濟通通訊社１６日專訊》騰訊（００７００）於１０：５７ａｍ錄得１手１４﹒０３萬
股交叉盤，每股造２９９﹒７元，較上日收市價低０﹒２３％，涉資４２０４﹒７９萬元。
　　騰訊現價跌０﹒２％，報２９９﹒８元；成交３３７﹒０７萬股，成交金額１０﹒１２億元
，主動買沽比率４７：５３，資金淨主動賣出５６６６﹒７６萬元。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 16/08/2022 18:00
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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