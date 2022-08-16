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06862 海底撈
即時 按盤價 跌16.680 -0.620 (-3.584%)
大手異動

16/08/2022 11:12

《異動股》海底撈（０６８６２）跌逾３％，報１６﹒７８元

　　《經濟通通訊社１６日專訊》海底撈（０６８６２）跌３﹒０１％，報１６﹒７８元，最低
價１６﹒７８元，最高價１７﹒２元；成交３４５﹒８５萬股，成交金額５８４９﹒０９萬元；
主動買沽比率４２：５８，資金淨主動賣出９３２﹒１７萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根
士丹利，金額３４０﹒５４萬元，加權平均成交價１６﹒８９６元；現時最大淨被動賣出券商為
瑞士信貸證券香港，金額５９３﹒０５萬元，加權平均成交價１６﹒９１１元。
　　現時，恒生指數報２００７８，升３７點或０﹒１９％；恒生中國企業指數報６８３９，升
２５點或０﹒３７％；恒生科技指數報４３０７，跌１點或０﹒０３％；主板成交３５６﹒３１
億元。
　　上證綜合指數報３２８５，升９點或０﹒２８％，成交２３６９﹒３１億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４９５，升３４點或０﹒２８％，成交１４１３﹒２億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　１６﹒７８０　變動　　　　　　－３﹒０１％
　　最高價　　　　　１７﹒２００　最低價　　　　　１６﹒７８０
　　成交股數　　３４５﹒８５萬股　成交金額　　５８４９﹒０９萬
　　１０天平均　　　１５﹒８９０　歷史波幅％　　　５０﹒０８９
　　２０天平均　　　１５﹒８６０　加權平均價　　　１６﹒９１２
　　５０天平均　　　１６﹒１２０　ＲＳＩ１４　　　５６﹒５８６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：主動買沽比率４２：５８，資金淨主動賣出９３２﹒１７萬元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　海底撈（０６８６２）　　１６﹒７８　－３﹒０１
　　潤啤（００２９１）　　　５３﹒６５　－２﹒９０
　　特步國際（０１３６８）　１２﹒８０　　　無升跌
　　安踏體育（０２０２０）　８６﹒６５　－０﹒７４
　　申洲國際（０２３１３）　８２﹒７５　＋０﹒４９
　　蒙牛乳業（０２３１９）　３４﹒５５　－０﹒２９
　　李寧（０２３３１）　　　７１﹒２０　－０﹒１４
　　滔搏（０６１１０）　　　　６﹒５３　＋０﹒４６
　　中國飛鶴（０６１８６）　　７﹒０１　－０﹒１４
　　九毛九（０９９２２）　　１８﹒３６　－２﹒０３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 16/08/2022 18:00
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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