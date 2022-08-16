《異動股》海底撈（０６８６２）跌逾３％，報１６﹒７８元

《經濟通通訊社１６日專訊》海底撈（０６８６２）跌３﹒０１％，報１６﹒７８元，最低
價１６﹒７８元，最高價１７﹒２元；成交３４５﹒８５萬股，成交金額５８４９﹒０９萬元；
主動買沽比率４２：５８，資金淨主動賣出９３２﹒１７萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根
士丹利，金額３４０﹒５４萬元，加權平均成交價１６﹒８９６元；現時最大淨被動賣出券商為
瑞士信貸證券香港，金額５９３﹒０５萬元，加權平均成交價１６﹒９１１元。
現時，恒生指數報２００７８，升３７點或０﹒１９％；恒生中國企業指數報６８３９，升
２５點或０﹒３７％；恒生科技指數報４３０７，跌１點或０﹒０３％；主板成交３５６﹒３１
億元。
上證綜合指數報３２８５，升９點或０﹒２８％，成交２３６９﹒３１億元人民幣。
深證成份指數報１２４９５，升３４點或０﹒２８％，成交１４１３﹒２億元人民幣。
基本資料
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現價 １６﹒７８０ 變動 －３﹒０１％
最高價 １７﹒２００ 最低價 １６﹒７８０
成交股數 ３４５﹒８５萬股 成交金額 ５８４９﹒０９萬
１０天平均 １５﹒８９０ 歷史波幅％ ５０﹒０８９
２０天平均 １５﹒８６０ 加權平均價 １６﹒９１２
５０天平均 １６﹒１２０ ＲＳＩ１４ ５６﹒５８６
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股份狀態：主動買沽比率４２：５８，資金淨主動賣出９３２﹒１７萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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海底撈（０６８６２） １６﹒７８ －３﹒０１
潤啤（００２９１） ５３﹒６５ －２﹒９０
特步國際（０１３６８） １２﹒８０ 無升跌
安踏體育（０２０２０） ８６﹒６５ －０﹒７４
申洲國際（０２３１３） ８２﹒７５ ＋０﹒４９
蒙牛乳業（０２３１９） ３４﹒５５ －０﹒２９
李寧（０２３３１） ７１﹒２０ －０﹒１４
滔搏（０６１１０） ６﹒５３ ＋０﹒４６
中國飛鶴（０６１８６） ７﹒０１ －０﹒１４
九毛九（０９９２２） １８﹒３６ －２﹒０３
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（ｅｄ）
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