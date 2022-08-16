《異動股》海底撈（０６８６２）跌逾３％，報１６﹒７８元

《經濟通通訊社１６日專訊》海底撈（０６８６２）跌３﹒０１％，報１６﹒７８元，最低

價１６﹒７８元，最高價１７﹒２元；成交３４５﹒８５萬股，成交金額５８４９﹒０９萬元；

主動買沽比率４２：５８，資金淨主動賣出９３２﹒１７萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根

士丹利，金額３４０﹒５４萬元，加權平均成交價１６﹒８９６元；現時最大淨被動賣出券商為

瑞士信貸證券香港，金額５９３﹒０５萬元，加權平均成交價１６﹒９１１元。

現時，恒生指數報２００７８，升３７點或０﹒１９％；恒生中國企業指數報６８３９，升

２５點或０﹒３７％；恒生科技指數報４３０７，跌１點或０﹒０３％；主板成交３５６﹒３１

億元。

上證綜合指數報３２８５，升９點或０﹒２８％，成交２３６９﹒３１億元人民幣。

深證成份指數報１２４９５，升３４點或０﹒２８％，成交１４１３﹒２億元人民幣。



基本資料

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現價 １６﹒７８０ 變動 －３﹒０１％

最高價 １７﹒２００ 最低價 １６﹒７８０

成交股數 ３４５﹒８５萬股 成交金額 ５８４９﹒０９萬

１０天平均 １５﹒８９０ 歷史波幅％ ５０﹒０８９

２０天平均 １５﹒８６０ 加權平均價 １６﹒９１２

５０天平均 １６﹒１２０ ＲＳＩ１４ ５６﹒５８６

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股份狀態：主動買沽比率４２：５８，資金淨主動賣出９３２﹒１７萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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海底撈（０６８６２） １６﹒７８ －３﹒０１

潤啤（００２９１） ５３﹒６５ －２﹒９０

特步國際（０１３６８） １２﹒８０ 無升跌

安踏體育（０２０２０） ８６﹒６５ －０﹒７４

申洲國際（０２３１３） ８２﹒７５ ＋０﹒４９

蒙牛乳業（０２３１９） ３４﹒５５ －０﹒２９

李寧（０２３３１） ７１﹒２０ －０﹒１４

滔搏（０６１１０） ６﹒５３ ＋０﹒４６

中國飛鶴（０６１８６） ７﹒０１ －０﹒１４

九毛九（０９９２２） １８﹒３６ －２﹒０３

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（ｅｄ）

