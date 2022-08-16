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00883 中國海洋石油
即時 按盤價 跌9.580 -0.270 (-2.741%)
大手異動

16/08/2022 11:24

《異動股》中海油跌近３％失守２０天線，報９﹒５６元

　　《經濟通通訊社１６日專訊》中海油（００８８３）跌２﹒９４％，報９﹒５６元，跌穿
２０天線（９﹒８０４元），最低價９﹒５５元，最高價９﹒７９元；成交５１６０﹒８３萬股
，成交金額４﹒９７億元；主動買沽比率２８：７２，資金淨主動賣出２﹒２億元。現時最大淨
被動買入券商為富途證券國際，金額１６６１﹒３９萬元，加權平均成交價９﹒６４３元；現時
最大淨被動賣出券商為華興證券香港，金額８２６﹒０５萬元，加權平均成交價９﹒５９７元。
以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅４﹒４％。
　　現時，恒生指數報２００５１，升１１點或０﹒０６％；恒生中國企業指數報６８３０，升
１６點或０﹒２４％；恒生科技指數報４３０４，跌３點或０﹒０９％；主板成交３７４﹒９３
億元。
　　上證綜合指數報３２８３，升７點或０﹒２３％，成交２５１１﹒５１億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４９４，升３４點或０﹒２８％，成交１５０２﹒０２億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　　９﹒５６０　變動　　　　－２﹒９４％
　　最高價　　　　　　　９﹒７９０　最低價　　　　９﹒５５０
　　成交股數　　５１６０﹒８３萬股　成交金額　　　４﹒９７億
　　１０天平均　　　　　９﹒６８４　歷史波幅％　２３﹒３７３
　　２０天平均　　　　　９﹒８０４　加權平均價　　９﹒６３９
　　５０天平均　　　　１０﹒１０３　ＲＳＩ１４　４３﹒０９９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿２０天線；主動買沽比率２８：７２，資金淨主動賣出２﹒２億元；暫連跌２日
，累計跌幅４﹒４％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中海油（００８８３）　　　　　９﹒５６　－２﹒９４
　　上石化（００３３８）　　　　　１﹒２３　－０﹒８１
　　中石化（００３８６）　　　　　３﹒５７　－１﹒３８
　　中石油（００８５７）　　　　　３﹒３３　－２﹒０６
　　中石化油服（０１０３３）　　　０﹒５６　＋１﹒８２
　　中煉化（０２３８６）　　　　　３﹒３５　＋０﹒３０
　　中海油服（０２８８３）　　　　７﹒３０　－１﹒７５
　　Ｆ三星原油期（０３１７５）　　７﹒０５　－１﹒４０
　　安東油田（０３３３７）　　　　０﹒４６　＋４﹒５５
　　中海油化（０３９８３）　　　　２﹒１８　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 16/08/2022 18:00
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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