《異動股》中海油跌近３％失守２０天線，報９﹒５６元

《經濟通通訊社１６日專訊》中海油（００８８３）跌２﹒９４％，報９﹒５６元，跌穿
２０天線（９﹒８０４元），最低價９﹒５５元，最高價９﹒７９元；成交５１６０﹒８３萬股
，成交金額４﹒９７億元；主動買沽比率２８：７２，資金淨主動賣出２﹒２億元。現時最大淨
被動買入券商為富途證券國際，金額１６６１﹒３９萬元，加權平均成交價９﹒６４３元；現時
最大淨被動賣出券商為華興證券香港，金額８２６﹒０５萬元，加權平均成交價９﹒５９７元。
以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅４﹒４％。
現時，恒生指數報２００５１，升１１點或０﹒０６％；恒生中國企業指數報６８３０，升
１６點或０﹒２４％；恒生科技指數報４３０４，跌３點或０﹒０９％；主板成交３７４﹒９３
億元。
上證綜合指數報３２８３，升７點或０﹒２３％，成交２５１１﹒５１億元人民幣。
深證成份指數報１２４９４，升３４點或０﹒２８％，成交１５０２﹒０２億元人民幣。
基本資料
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現價 ９﹒５６０ 變動 －２﹒９４％
最高價 ９﹒７９０ 最低價 ９﹒５５０
成交股數 ５１６０﹒８３萬股 成交金額 ４﹒９７億
１０天平均 ９﹒６８４ 歷史波幅％ ２３﹒３７３
２０天平均 ９﹒８０４ 加權平均價 ９﹒６３９
５０天平均 １０﹒１０３ ＲＳＩ１４ ４３﹒０９９
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股份狀態：跌穿２０天線；主動買沽比率２８：７２，資金淨主動賣出２﹒２億元；暫連跌２日
，累計跌幅４﹒４％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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中海油（００８８３） ９﹒５６ －２﹒９４
上石化（００３３８） １﹒２３ －０﹒８１
中石化（００３８６） ３﹒５７ －１﹒３８
中石油（００８５７） ３﹒３３ －２﹒０６
中石化油服（０１０３３） ０﹒５６ ＋１﹒８２
中煉化（０２３８６） ３﹒３５ ＋０﹒３０
中海油服（０２８８３） ７﹒３０ －１﹒７５
Ｆ三星原油期（０３１７５） ７﹒０５ －１﹒４０
安東油田（０３３３７） ０﹒４６ ＋４﹒５５
中海油化（０３９８３） ２﹒１８ 無升跌
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（ｅｄ）
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