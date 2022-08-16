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00316 東方海外國際
即時 按盤價 升235.600 +9.600 (+4.248%)
大手異動

16/08/2022 11:49

《異動股》東方海外（００３１６）升逾３％，報２３２﹒８元

　　《經濟通通訊社１６日專訊》東方海外（００３１６）升３﹒０１％，報２３２﹒８元，最
高價２３２﹒８元，最低價２２２﹒６元，創１個月新低；成交８８﹒８３萬股，成交金額
２﹒０２億元；主動買沽比率６１：３９，資金淨主動買入３９７３﹒０７萬元。現時最大淨被
動買入券商為摩根士丹利，金額５６３﹒８７萬元，加權平均成交價２２７﹒１７７元；現時最
大淨被動賣出券商為高盛亞洲證券，金額９０４﹒８９萬元，加權平均成交價２２７﹒５７元。
　　現時，恒生指數報２００４９，升８點或０﹒０４％；恒生中國企業指數報６８２８，升
１４點或０﹒２１％；恒生科技指數報４３０７，跌不足１點；主板成交３９８﹒０８億元。
　　上證綜合指數報３２８３，升７點或０﹒２４％，成交２５６７﹒２億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４９７，升３７點或０﹒３％，成交１５３３﹒０４億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　２３２﹒８００　變動　　　　　＋３﹒０１％
　　最高價　　　２３２﹒８００　最低價　　　２２２﹒６００
　　成交股數　　８８﹒８３萬股　成交金額　　　　２﹒０２億
　　１０天平均　２５８﹒９６０　歷史波幅％　　７５﹒３３７
　　２０天平均　２６０﹒２４０　加權平均價　２２７﹒５９２
　　５０天平均　２４１﹒６３６　ＲＳＩ１４　　４２﹒１４８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率６１：３９，資金淨主動買入３９７３﹒０７萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　東方海外（００３１６）　　　２３２﹒８０　＋３﹒０１
　　招商局港口（００１４４）　　　１１﹒９６　＋０﹒３４
　　中遠海能（０１１３８）　　　　　６﹒０３　＋４﹒１４
　　中遠海運港口（０１１９９）　　　４﹒９５　－０﹒２０
　　中遠海控（０１９１９）　　　　１１﹒２６　－０﹒１８
　　太平洋航運（０２３４３）　　　　２﹒８６　－１﹒３８
　　中遠海發（０２８６６）　　　　　１﹒２０　－０﹒８３
　　遼港股份（０２８８０）　　　　　０﹒７１　－１﹒３９
　　廈門港務（０３３７８）　　　　　２﹒１８　－０﹒４６
　　天津港（０３３８２）　　　　　　０﹒６０　＋１﹒６９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 16/08/2022 18:00
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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