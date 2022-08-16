《異動股》東方海外（００３１６）升逾３％，報２３２﹒８元

《經濟通通訊社１６日專訊》東方海外（００３１６）升３﹒０１％，報２３２﹒８元，最

高價２３２﹒８元，最低價２２２﹒６元，創１個月新低；成交８８﹒８３萬股，成交金額

２﹒０２億元；主動買沽比率６１：３９，資金淨主動買入３９７３﹒０７萬元。現時最大淨被

動買入券商為摩根士丹利，金額５６３﹒８７萬元，加權平均成交價２２７﹒１７７元；現時最

大淨被動賣出券商為高盛亞洲證券，金額９０４﹒８９萬元，加權平均成交價２２７﹒５７元。

現時，恒生指數報２００４９，升８點或０﹒０４％；恒生中國企業指數報６８２８，升

１４點或０﹒２１％；恒生科技指數報４３０７，跌不足１點；主板成交３９８﹒０８億元。

上證綜合指數報３２８３，升７點或０﹒２４％，成交２５６７﹒２億元人民幣。

深證成份指數報１２４９７，升３７點或０﹒３％，成交１５３３﹒０４億元人民幣。



基本資料

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現價 ２３２﹒８００ 變動 ＋３﹒０１％

最高價 ２３２﹒８００ 最低價 ２２２﹒６００

成交股數 ８８﹒８３萬股 成交金額 ２﹒０２億

１０天平均 ２５８﹒９６０ 歷史波幅％ ７５﹒３３７

２０天平均 ２６０﹒２４０ 加權平均價 ２２７﹒５９２

５０天平均 ２４１﹒６３６ ＲＳＩ１４ ４２﹒１４８

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股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率６１：３９，資金淨主動買入３９７３﹒０７萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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東方海外（００３１６） ２３２﹒８０ ＋３﹒０１

招商局港口（００１４４） １１﹒９６ ＋０﹒３４

中遠海能（０１１３８） ６﹒０３ ＋４﹒１４

中遠海運港口（０１１９９） ４﹒９５ －０﹒２０

中遠海控（０１９１９） １１﹒２６ －０﹒１８

太平洋航運（０２３４３） ２﹒８６ －１﹒３８

中遠海發（０２８６６） １﹒２０ －０﹒８３

遼港股份（０２８８０） ０﹒７１ －１﹒３９

廈門港務（０３３７８） ２﹒１８ －０﹒４６

天津港（０３３８２） ０﹒６０ ＋１﹒６９

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（ｅｄ）

