《異動股》東方海外（００３１６）升逾３％，報２３２﹒８元

《經濟通通訊社１６日專訊》東方海外（００３１６）升３﹒０１％，報２３２﹒８元，最
高價２３２﹒８元，最低價２２２﹒６元，創１個月新低；成交８８﹒８３萬股，成交金額
２﹒０２億元；主動買沽比率６１：３９，資金淨主動買入３９７３﹒０７萬元。現時最大淨被
動買入券商為摩根士丹利，金額５６３﹒８７萬元，加權平均成交價２２７﹒１７７元；現時最
大淨被動賣出券商為高盛亞洲證券，金額９０４﹒８９萬元，加權平均成交價２２７﹒５７元。
現時，恒生指數報２００４９，升８點或０﹒０４％；恒生中國企業指數報６８２８，升
１４點或０﹒２１％；恒生科技指數報４３０７，跌不足１點；主板成交３９８﹒０８億元。
上證綜合指數報３２８３，升７點或０﹒２４％，成交２５６７﹒２億元人民幣。
深證成份指數報１２４９７，升３７點或０﹒３％，成交１５３３﹒０４億元人民幣。
基本資料
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現價 ２３２﹒８００ 變動 ＋３﹒０１％
最高價 ２３２﹒８００ 最低價 ２２２﹒６００
成交股數 ８８﹒８３萬股 成交金額 ２﹒０２億
１０天平均 ２５８﹒９６０ 歷史波幅％ ７５﹒３３７
２０天平均 ２６０﹒２４０ 加權平均價 ２２７﹒５９２
５０天平均 ２４１﹒６３６ ＲＳＩ１４ ４２﹒１４８
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股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率６１：３９，資金淨主動買入３９７３﹒０７萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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東方海外（００３１６） ２３２﹒８０ ＋３﹒０１
招商局港口（００１４４） １１﹒９６ ＋０﹒３４
中遠海能（０１１３８） ６﹒０３ ＋４﹒１４
中遠海運港口（０１１９９） ４﹒９５ －０﹒２０
中遠海控（０１９１９） １１﹒２６ －０﹒１８
太平洋航運（０２３４３） ２﹒８６ －１﹒３８
中遠海發（０２８６６） １﹒２０ －０﹒８３
遼港股份（０２８８０） ０﹒７１ －１﹒３９
廈門港務（０３３７８） ２﹒１８ －０﹒４６
天津港（０３３８２） ０﹒６０ ＋１﹒６９
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（ｅｄ）
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