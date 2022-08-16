《異動股》弘陽地產（０１９９６）漲逾１１％，報１﹒２元

《經濟通通訊社１６日專訊》弘陽地產（０１９９６）升１１﹒１１％，報１﹒２元，最高
價１﹒２元，最低價１﹒０７元；成交２３２﹒９萬股，成交金額２５８﹒６７萬元；主動買沽
比率７８：２２，資金淨主動買入１４１﹒７４萬元。現時最大淨被動買入券商為美銀，金額
２１﹒１１萬元，加權平均成交價１﹒０９１元；現時最大淨被動賣出券商為中國創盈市場服務
，金額３９﹒４６萬元，加權平均成交價１﹒１１８元。
現時，恒生指數報２００６３，升２２點或０﹒１１％；恒生中國企業指數報６８３４，升
１９點或０﹒２９％；恒生科技指數報４３１１，升３點或０﹒０８％；主板成交４１２﹒１３
億元。
上證綜合指數報３２８３，升７點或０﹒２４％，成交２５６７﹒２億元人民幣。
深證成份指數報１２４９７，升３７點或０﹒３％，成交１５３３﹒０４億元人民幣。
基本資料
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現價 １﹒２００ 變動 ＋１１﹒１１％
最高價 １﹒２００ 最低價 １﹒０７０
成交股數 ２３２﹒９萬股 成交金額 ２５８﹒６７萬
１０天平均 １﹒２１２ 歷史波幅％ ７０﹒２４５
２０天平均 １﹒３７６ 加權平均價 １﹒１１１
５０天平均 １﹒９９３ ＲＳＩ１４ ２７﹒８４２
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股份狀態：主動買沽比率７８：２２，資金淨主動買入１４１﹒７４萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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弘陽地產（０１９９６） １﹒２００ ＋１１﹒１１
新地（０００１６） ９６﹒０５０ ＋０﹒７３
中海外（００６８８） ２０﹒５００ ＋５﹒１３
旭輝控股集團（００８８４） ２﹒１２０ ＋１３﹒９８
龍湖（００９６０） ２５﹒１５０ ＋１３﹒５４
新城發展（０１０３０） ２﹒８６０ ＋９﹒１６
潤地（０１１０９） ３１﹒０５０ ＋４﹒５５
碧桂園（０２００７） ２﹒５４０ ＋９﹒４８
萬科企業（０２２０２） １４﹒３４０ ＋２﹒５８
佳源國際控股（０２７６８） ０﹒２３９ ＋３﹒４６
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（ｅｄ）
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