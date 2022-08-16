《異動股》弘陽地產（０１９９６）漲逾１１％，報１﹒２元

《經濟通通訊社１６日專訊》弘陽地產（０１９９６）升１１﹒１１％，報１﹒２元，最高

價１﹒２元，最低價１﹒０７元；成交２３２﹒９萬股，成交金額２５８﹒６７萬元；主動買沽

比率７８：２２，資金淨主動買入１４１﹒７４萬元。現時最大淨被動買入券商為美銀，金額

２１﹒１１萬元，加權平均成交價１﹒０９１元；現時最大淨被動賣出券商為中國創盈市場服務

，金額３９﹒４６萬元，加權平均成交價１﹒１１８元。

現時，恒生指數報２００６３，升２２點或０﹒１１％；恒生中國企業指數報６８３４，升

１９點或０﹒２９％；恒生科技指數報４３１１，升３點或０﹒０８％；主板成交４１２﹒１３

億元。

上證綜合指數報３２８３，升７點或０﹒２４％，成交２５６７﹒２億元人民幣。

深證成份指數報１２４９７，升３７點或０﹒３％，成交１５３３﹒０４億元人民幣。



基本資料

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現價 １﹒２００ 變動 ＋１１﹒１１％

最高價 １﹒２００ 最低價 １﹒０７０

成交股數 ２３２﹒９萬股 成交金額 ２５８﹒６７萬

１０天平均 １﹒２１２ 歷史波幅％ ７０﹒２４５

２０天平均 １﹒３７６ 加權平均價 １﹒１１１

５０天平均 １﹒９９３ ＲＳＩ１４ ２７﹒８４２

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股份狀態：主動買沽比率７８：２２，資金淨主動買入１４１﹒７４萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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弘陽地產（０１９９６） １﹒２００ ＋１１﹒１１

新地（０００１６） ９６﹒０５０ ＋０﹒７３

中海外（００６８８） ２０﹒５００ ＋５﹒１３

旭輝控股集團（００８８４） ２﹒１２０ ＋１３﹒９８

龍湖（００９６０） ２５﹒１５０ ＋１３﹒５４

新城發展（０１０３０） ２﹒８６０ ＋９﹒１６

潤地（０１１０９） ３１﹒０５０ ＋４﹒５５

碧桂園（０２００７） ２﹒５４０ ＋９﹒４８

萬科企業（０２２０２） １４﹒３４０ ＋２﹒５８

佳源國際控股（０２７６８） ０﹒２３９ ＋３﹒４６

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（ｅｄ）

