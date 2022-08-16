  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  新聞  |  評論NEW  |  影片NEW  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空
01996 弘陽地產
即時 按盤價 升1.140 +0.060 (+5.556%)
大手異動

16/08/2022 12:00

《異動股》弘陽地產（０１９９６）漲逾１１％，報１﹒２元

　　《經濟通通訊社１６日專訊》弘陽地產（０１９９６）升１１﹒１１％，報１﹒２元，最高
價１﹒２元，最低價１﹒０７元；成交２３２﹒９萬股，成交金額２５８﹒６７萬元；主動買沽
比率７８：２２，資金淨主動買入１４１﹒７４萬元。現時最大淨被動買入券商為美銀，金額
２１﹒１１萬元，加權平均成交價１﹒０９１元；現時最大淨被動賣出券商為中國創盈市場服務
，金額３９﹒４６萬元，加權平均成交價１﹒１１８元。
　　現時，恒生指數報２００６３，升２２點或０﹒１１％；恒生中國企業指數報６８３４，升
１９點或０﹒２９％；恒生科技指數報４３１１，升３點或０﹒０８％；主板成交４１２﹒１３
億元。
　　上證綜合指數報３２８３，升７點或０﹒２４％，成交２５６７﹒２億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４９７，升３７點或０﹒３％，成交１５３３﹒０４億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　１﹒２００　變動　　　　＋１１﹒１１％
　　最高價　　　　　１﹒２００　最低價　　　　　１﹒０７０
　　成交股數　　２３２﹒９萬股　成交金額　　２５８﹒６７萬
　　１０天平均　　　１﹒２１２　歷史波幅％　　７０﹒２４５
　　２０天平均　　　１﹒３７６　加權平均價　　　１﹒１１１
　　５０天平均　　　１﹒９９３　ＲＳＩ１４　　２７﹒８４２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：主動買沽比率７８：２２，資金淨主動買入１４１﹒７４萬元
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　弘陽地產（０１９９６）　　　　１﹒２００　＋１１﹒１１
　　新地（０００１６）　　　　　９６﹒０５０　　＋０﹒７３
　　中海外（００６８８）　　　　２０﹒５００　　＋５﹒１３
　　旭輝控股集團（００８８４）　　２﹒１２０　＋１３﹒９８
　　龍湖（００９６０）　　　　　２５﹒１５０　＋１３﹒５４
　　新城發展（０１０３０）　　　　２﹒８６０　　＋９﹒１６
　　潤地（０１１０９）　　　　　３１﹒０５０　　＋４﹒５５
　　碧桂園（０２００７）　　　　　２﹒５４０　　＋９﹒４８
　　萬科企業（０２２０２）　　　１４﹒３４０　　＋２﹒５８
　　佳源國際控股（０２７６８）　　０﹒２３９　　＋３﹒４６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大手異動

下一篇新聞︰11/08/2022 09:44  《異動股》弘陽地產（１９９６）跌近２％創新低，報１﹒０７元

其他大手異動
More

10/08/2022 11:37  《異動股》弘陽地產跌逾１０％創新低，報１﹒１５元

05/08/2022 14:25  《異動股》弘陽地產（０１９９６）跌逾２％創新低，報１﹒３元

03/08/2022 09:21  《異動股》萬國數據等４家公司開市競價異動

02/08/2022 10:50  《異動股》天立國際控股等３家公司上午１０：４９異動

01/08/2022 11:29  《異動股》弘陽地產（０１９９６）微跌創新低，報１﹒４３元

備註： 即時報價更新時間為 16/08/2022 18:00
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【etnet Chill賞你】Blackmores 活性維他命C® 1000

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金