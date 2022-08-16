《經濟通通訊社１６日專訊》恒指ＥＴＦ（０２８３３）於１：００ｐｍ錄得１手６０萬股
交叉盤，每股造２０﹒６５４元，較上日收市價低０﹒０３％，涉資１２３９﹒２４萬元。
恒指ＥＴＦ現價跌０﹒１％，報２０﹒６４元；成交１１６﹒０８萬股，成交金額
２３９７﹒８萬元，主動買沽比率４１：５９，資金淨主動賣出６０﹒１２萬元。（ｒｗ）
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16/08/2022 13:01
《大手成交》恒指ＥＴＦ一手６０萬股交叉盤，涉資１２３９萬元
《經濟通通訊社１６日專訊》恒指ＥＴＦ（０２８３３）於１：００ｐｍ錄得１手６０萬股
交叉盤，每股造２０﹒６５４元，較上日收市價低０﹒０３％，涉資１２３９﹒２４萬元。
恒指ＥＴＦ現價跌０﹒１％，報２０﹒６４元；成交１１６﹒０８萬股，成交金額
２３９７﹒８萬元，主動買沽比率４１：５９，資金淨主動賣出６０﹒１２萬元。（ｒｗ）
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|備註：
|即時報價更新時間為 16/08/2022 18:00
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