《異動股》東方海外（００３１６）升近５％，報２３６﹒８元

《經濟通通訊社１６日專訊》東方海外（００３１６）升４﹒７８％，報２３６﹒８元，最

高價２３７﹒６元，最低價２２２﹒６元，創１個月新低；成交１０９﹒２８萬股，成交金額

２﹒５億元；主動買沽比率６１：３９，資金淨主動買入４９４６﹒５８萬元。現時最大淨被動

買入券商為摩根士丹利，金額７０７﹒４萬元，加權平均成交價２２８﹒２４８元；現時最大淨

被動賣出券商為高盛亞洲證券，金額１０６７﹒３５萬元，加權平均成交價２２８﹒９３７元。

現時，恒生指數報２００３５，跌５點或０﹒０３％；恒生中國企業指數報６８１９，升５

點或０﹒０７％；恒生科技指數報４２９９，跌８點或０﹒２１％；主板成交４２２﹒２１億元

。

上證綜合指數報３２８４，升８點或０﹒２５％，成交２６３１﹒６億元人民幣。

深證成份指數報１２５０５，升４５點或０﹒３７％，成交１５７３﹒５億元人民幣。



基本資料

＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

現價 ２３６﹒８００ 變動 ＋４﹒７８％

最高價 ２３７﹒６００ 最低價 ２２２﹒６００

成交股數 １０９﹒２８萬股 成交金額 ２﹒５億

１０天平均 ２５９﹒３６０ 歷史波幅％ ７５﹒３３７

２０天平均 ２６０﹒４４０ 加權平均價 ２２８﹒９７８

５０天平均 ２４１﹒７１６ ＲＳＩ１４ ４３﹒９３２

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率６１：３９，資金淨主動買入４９４６﹒５８萬元



表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

東方海外（００３１６） ２３６﹒８０ ＋４﹒７８

招商局港口（００１４４） １１﹒９２ 無升跌

中遠海能（０１１３８） ６﹒０５ ＋４﹒４９

中遠海運港口（０１１９９） ４﹒９１ －１﹒０１

中遠海控（０１９１９） １１﹒２６ －０﹒１８

太平洋航運（０２３４３） ２﹒９０ 無升跌

中遠海發（０２８６６） １﹒２１ 無升跌

遼港股份（０２８８０） ０﹒７２ 無升跌

廈門港務（０３３７８） ２﹒１８ －０﹒４６

天津港（０３３８２） ０﹒６０ ＋１﹒６９

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｅｄ）

