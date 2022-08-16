《異動股》東方海外（００３１６）升近５％，報２３６﹒８元

《經濟通通訊社１６日專訊》東方海外（００３１６）升４﹒７８％，報２３６﹒８元，最
高價２３７﹒６元，最低價２２２﹒６元，創１個月新低；成交１０９﹒２８萬股，成交金額
２﹒５億元；主動買沽比率６１：３９，資金淨主動買入４９４６﹒５８萬元。現時最大淨被動
買入券商為摩根士丹利，金額７０７﹒４萬元，加權平均成交價２２８﹒２４８元；現時最大淨
被動賣出券商為高盛亞洲證券，金額１０６７﹒３５萬元，加權平均成交價２２８﹒９３７元。
現時，恒生指數報２００３５，跌５點或０﹒０３％；恒生中國企業指數報６８１９，升５
點或０﹒０７％；恒生科技指數報４２９９，跌８點或０﹒２１％；主板成交４２２﹒２１億元
。
上證綜合指數報３２８４，升８點或０﹒２５％，成交２６３１﹒６億元人民幣。
深證成份指數報１２５０５，升４５點或０﹒３７％，成交１５７３﹒５億元人民幣。
基本資料
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現價 ２３６﹒８００ 變動 ＋４﹒７８％
最高價 ２３７﹒６００ 最低價 ２２２﹒６００
成交股數 １０９﹒２８萬股 成交金額 ２﹒５億
１０天平均 ２５９﹒３６０ 歷史波幅％ ７５﹒３３７
２０天平均 ２６０﹒４４０ 加權平均價 ２２８﹒９７８
５０天平均 ２４１﹒７１６ ＲＳＩ１４ ４３﹒９３２
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股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率６１：３９，資金淨主動買入４９４６﹒５８萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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東方海外（００３１６） ２３６﹒８０ ＋４﹒７８
招商局港口（００１４４） １１﹒９２ 無升跌
中遠海能（０１１３８） ６﹒０５ ＋４﹒４９
中遠海運港口（０１１９９） ４﹒９１ －１﹒０１
中遠海控（０１９１９） １１﹒２６ －０﹒１８
太平洋航運（０２３４３） ２﹒９０ 無升跌
中遠海發（０２８６６） １﹒２１ 無升跌
遼港股份（０２８８０） ０﹒７２ 無升跌
廈門港務（０３３７８） ２﹒１８ －０﹒４６
天津港（０３３８２） ０﹒６０ ＋１﹒６９
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（ｅｄ）
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