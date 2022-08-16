《異動股》萬洲國際跌近３％失守２５０天線，報５﹒３３元

《經濟通通訊社１６日專訊》萬洲國際（００２８８）跌２﹒９１％，報５﹒３３元，跌穿

２５０天線（５﹒３４１元），最低價５﹒３２元，創１個月新低，最高價５﹒４９元；成交

８９０﹒７１萬股，成交金額４８３２﹒４５萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根士丹利，金

額１５２﹒５萬元，加權平均成交價５﹒４１２元；現時最大淨被動賣出券商為瑞銀，金額

２６８﹒８８萬元，加權平均成交價５﹒４２９元。

現時，恒生指數報１９９０６，跌１３４點或０﹒６７％；恒生中國企業指數報６７６９，

跌４４點或０﹒６５％；恒生科技指數報４２６２，跌４５點或１﹒０６％；主板成交

４６９﹒０８億元。

上證綜合指數報３２７７，升１點或０﹒０５％，成交２８５８﹒９５億元人民幣。

深證成份指數報１２４７６，升１６點或０﹒１３％，成交１７２５﹒０９億元人民幣。



基本資料

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現價 ５﹒３３０ 變動 －２﹒９１％

最高價 ５﹒４９０ 最低價 ５﹒３２０

成交股數 ８９０﹒７１萬股 成交金額 ４８３２﹒４５萬

１０天平均 ５﹒５６７ 歷史波幅％ １５﹒３６２

２０天平均 ５﹒７３６ 加權平均價 ５﹒４２５

５０天平均 ５﹒７７１ ＲＳＩ１４ ２７﹒５１７

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股份狀態：跌穿２５０天線，創１個月新低



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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萬洲國際（００２８８） ５﹒３３０ －２﹒９１

一拖（０００３８） ３﹒２７０ ＋０﹒６２

中化化肥（００２９７） １﹒０７０ ＋０﹒９４

世紀陽光（００５０９） ０﹒０２８ ＋３﹒７０

雨潤食品（０１０６８） ０﹒５４０ 無升跌

中糧家佳康（０１６１０） ２﹒９６０ ＋１﹒３７

心連心（０１８６６） ５﹒４９０ －０﹒７２

中海油化（０３９８３） ２﹒１７０ －０﹒４６

永續農業（０８６０９） ０﹒３３０ ＋６﹒４５

鳳祥股份（０９９７７） １﹒０４０ －１１﹒１１

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（ｅｄ）

