《異動股》萬洲國際跌近３％失守２５０天線，報５﹒３３元

《經濟通通訊社１６日專訊》萬洲國際（００２８８）跌２﹒９１％，報５﹒３３元，跌穿
２５０天線（５﹒３４１元），最低價５﹒３２元，創１個月新低，最高價５﹒４９元；成交
８９０﹒７１萬股，成交金額４８３２﹒４５萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根士丹利，金
額１５２﹒５萬元，加權平均成交價５﹒４１２元；現時最大淨被動賣出券商為瑞銀，金額
２６８﹒８８萬元，加權平均成交價５﹒４２９元。
現時，恒生指數報１９９０６，跌１３４點或０﹒６７％；恒生中國企業指數報６７６９，
跌４４點或０﹒６５％；恒生科技指數報４２６２，跌４５點或１﹒０６％；主板成交
４６９﹒０８億元。
上證綜合指數報３２７７，升１點或０﹒０５％，成交２８５８﹒９５億元人民幣。
深證成份指數報１２４７６，升１６點或０﹒１３％，成交１７２５﹒０９億元人民幣。
基本資料
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現價 ５﹒３３０ 變動 －２﹒９１％
最高價 ５﹒４９０ 最低價 ５﹒３２０
成交股數 ８９０﹒７１萬股 成交金額 ４８３２﹒４５萬
１０天平均 ５﹒５６７ 歷史波幅％ １５﹒３６２
２０天平均 ５﹒７３６ 加權平均價 ５﹒４２５
５０天平均 ５﹒７７１ ＲＳＩ１４ ２７﹒５１７
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股份狀態：跌穿２５０天線，創１個月新低
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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萬洲國際（００２８８） ５﹒３３０ －２﹒９１
一拖（０００３８） ３﹒２７０ ＋０﹒６２
中化化肥（００２９７） １﹒０７０ ＋０﹒９４
世紀陽光（００５０９） ０﹒０２８ ＋３﹒７０
雨潤食品（０１０６８） ０﹒５４０ 無升跌
中糧家佳康（０１６１０） ２﹒９６０ ＋１﹒３７
心連心（０１８６６） ５﹒４９０ －０﹒７２
中海油化（０３９８３） ２﹒１７０ －０﹒４６
永續農業（０８６０９） ０﹒３３０ ＋６﹒４５
鳳祥股份（０９９７７） １﹒０４０ －１１﹒１１
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（ｅｄ）
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