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00288 萬洲國際
即時 按盤價 跌5.430 -0.060 (-1.093%)
大手異動

16/08/2022 13:24

《異動股》萬洲國際跌近３％失守２５０天線，報５﹒３３元

　　《經濟通通訊社１６日專訊》萬洲國際（００２８８）跌２﹒９１％，報５﹒３３元，跌穿
２５０天線（５﹒３４１元），最低價５﹒３２元，創１個月新低，最高價５﹒４９元；成交
８９０﹒７１萬股，成交金額４８３２﹒４５萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根士丹利，金
額１５２﹒５萬元，加權平均成交價５﹒４１２元；現時最大淨被動賣出券商為瑞銀，金額
２６８﹒８８萬元，加權平均成交價５﹒４２９元。
　　現時，恒生指數報１９９０６，跌１３４點或０﹒６７％；恒生中國企業指數報６７６９，
跌４４點或０﹒６５％；恒生科技指數報４２６２，跌４５點或１﹒０６％；主板成交
４６９﹒０８億元。
　　上證綜合指數報３２７７，升１點或０﹒０５％，成交２８５８﹒９５億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４７６，升１６點或０﹒１３％，成交１７２５﹒０９億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　５﹒３３０　變動　　　　　　－２﹒９１％
　　最高價　　　　　　５﹒４９０　最低價　　　　　　５﹒３２０
　　成交股數　　８９０﹒７１萬股　成交金額　　４８３２﹒４５萬
　　１０天平均　　　　５﹒５６７　歷史波幅％　　　１５﹒３６２
　　２０天平均　　　　５﹒７３６　加權平均價　　　　５﹒４２５
　　５０天平均　　　　５﹒７７１　ＲＳＩ１４　　　２７﹒５１７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：跌穿２５０天線，創１個月新低
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　萬洲國際（００２８８）　　５﹒３３０　　－２﹒９１
　　一拖（０００３８）　　　　３﹒２７０　　＋０﹒６２
　　中化化肥（００２９７）　　１﹒０７０　　＋０﹒９４
　　世紀陽光（００５０９）　　０﹒０２８　　＋３﹒７０
　　雨潤食品（０１０６８）　　０﹒５４０　　　　無升跌
　　中糧家佳康（０１６１０）　２﹒９６０　　＋１﹒３７
　　心連心（０１８６６）　　　５﹒４９０　　－０﹒７２
　　中海油化（０３９８３）　　２﹒１７０　　－０﹒４６
　　永續農業（０８６０９）　　０﹒３３０　　＋６﹒４５
　　鳳祥股份（０９９７７）　　１﹒０４０　－１１﹒１１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 16/08/2022 18:00
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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