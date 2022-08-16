《中資異動》中建築升逾５％突破１０天線，報８﹒０７元

《經濟通通訊社１６日專訊》中建築（０３３１１）升５﹒０８％，報８﹒０７元，升穿

１０天線（７﹒７４９元），最高價８﹒０７元，最低價７﹒６元；成交３２６﹒５２萬股，成

交金額２５９４﹒４５萬元；主動買沽比率７１：２９，資金淨主動買入８０９﹒４５萬元。現

時最大淨被動買入券商為摩根大通，金額１００﹒９５萬元，加權平均成交價７﹒９４８元；現

時最大淨被動賣出券商為中信里昂證券，金額４８９﹒９８萬元，加權平均成交價７﹒９４９元

。

現時，恒生指數報１９９３５，跌１０５點或０﹒５３％；恒生中國企業指數報６７８０，

跌３３點或０﹒５％；恒生科技指數報４２６３，跌４５點或１﹒０５％；主板成交

５３３﹒８３億元。

上證綜合指數報３２７９，升３點或０﹒１％，成交３３１７﹒７５億元人民幣。

深證成份指數報１２４７６，升１５點或０﹒１３％，成交２０１６﹒５７億元人民幣。



基本資料

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現價 ８﹒０７０ 變動 ＋５﹒０８％

最高價 ８﹒０７０ 最低價 ７﹒６００

成交股數 ３２６﹒５２萬股 成交金額 ２５９４﹒４５萬

１０天平均 ７﹒７４９ 歷史波幅％ ２４﹒３９７

２０天平均 ８﹒０７２ 加權平均價 ７﹒９４６

５０天平均 ８﹒３０１ ＲＳＩ１４ ４８﹒８６５

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股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率７１：２９，資金淨主動買入８０９﹒４５萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中建築（０３３１１） ８﹒０７ ＋５﹒０８

中鐵（００３９０） ４﹒４２ ＋０﹒２３

亞洲聯合基建控股（００７１１） ０﹒６０ ＋１﹒６９

富匯國際集團控股（０１０３４） ２﹒０９ ＋０﹒４８

中鐵建（０１１８６） ４﹒４２ －０﹒４５

中國中冶（０１６１８） １﹒５３ －１﹒９２

中環控股（０１７３５） １９﹒５２ ＋１﹒１４

中交建（０１８００） ３﹒７０ －０﹒５４

卓航控股（０１８６５） ０﹒６９ 無升跌

國科控股（０８２７５） ０﹒３９ ＋２﹒６３

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（ｅｄ）

