《中資異動》中建築升逾５％突破１０天線，報８﹒０７元

《經濟通通訊社１６日專訊》中建築（０３３１１）升５﹒０８％，報８﹒０７元，升穿
１０天線（７﹒７４９元），最高價８﹒０７元，最低價７﹒６元；成交３２６﹒５２萬股，成
交金額２５９４﹒４５萬元；主動買沽比率７１：２９，資金淨主動買入８０９﹒４５萬元。現
時最大淨被動買入券商為摩根大通，金額１００﹒９５萬元，加權平均成交價７﹒９４８元；現
時最大淨被動賣出券商為中信里昂證券，金額４８９﹒９８萬元，加權平均成交價７﹒９４９元
。
現時，恒生指數報１９９３５，跌１０５點或０﹒５３％；恒生中國企業指數報６７８０，
跌３３點或０﹒５％；恒生科技指數報４２６３，跌４５點或１﹒０５％；主板成交
５３３﹒８３億元。
上證綜合指數報３２７９，升３點或０﹒１％，成交３３１７﹒７５億元人民幣。
深證成份指數報１２４７６，升１５點或０﹒１３％，成交２０１６﹒５７億元人民幣。
基本資料
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現價 ８﹒０７０ 變動 ＋５﹒０８％
最高價 ８﹒０７０ 最低價 ７﹒６００
成交股數 ３２６﹒５２萬股 成交金額 ２５９４﹒４５萬
１０天平均 ７﹒７４９ 歷史波幅％ ２４﹒３９７
２０天平均 ８﹒０７２ 加權平均價 ７﹒９４６
５０天平均 ８﹒３０１ ＲＳＩ１４ ４８﹒８６５
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股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率７１：２９，資金淨主動買入８０９﹒４５萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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中建築（０３３１１） ８﹒０７ ＋５﹒０８
中鐵（００３９０） ４﹒４２ ＋０﹒２３
亞洲聯合基建控股（００７１１） ０﹒６０ ＋１﹒６９
富匯國際集團控股（０１０３４） ２﹒０９ ＋０﹒４８
中鐵建（０１１８６） ４﹒４２ －０﹒４５
中國中冶（０１６１８） １﹒５３ －１﹒９２
中環控股（０１７３５） １９﹒５２ ＋１﹒１４
中交建（０１８００） ３﹒７０ －０﹒５４
卓航控股（０１８６５） ０﹒６９ 無升跌
國科控股（０８２７５） ０﹒３９ ＋２﹒６３
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（ｅｄ）
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