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03311 中國建築國際
即時 按盤價 升8.110 +0.430 (+5.599%)
大手異動

16/08/2022 14:03

《中資異動》中建築升逾５％突破１０天線，報８﹒０７元

　　《經濟通通訊社１６日專訊》中建築（０３３１１）升５﹒０８％，報８﹒０７元，升穿
１０天線（７﹒７４９元），最高價８﹒０７元，最低價７﹒６元；成交３２６﹒５２萬股，成
交金額２５９４﹒４５萬元；主動買沽比率７１：２９，資金淨主動買入８０９﹒４５萬元。現
時最大淨被動買入券商為摩根大通，金額１００﹒９５萬元，加權平均成交價７﹒９４８元；現
時最大淨被動賣出券商為中信里昂證券，金額４８９﹒９８萬元，加權平均成交價７﹒９４９元

　　現時，恒生指數報１９９３５，跌１０５點或０﹒５３％；恒生中國企業指數報６７８０，
跌３３點或０﹒５％；恒生科技指數報４２６３，跌４５點或１﹒０５％；主板成交
５３３﹒８３億元。
　　上證綜合指數報３２７９，升３點或０﹒１％，成交３３１７﹒７５億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４７６，升１５點或０﹒１３％，成交２０１６﹒５７億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　８﹒０７０　變動　　　　　　＋５﹒０８％
　　最高價　　　　　　８﹒０７０　最低價　　　　　　７﹒６００
　　成交股數　　３２６﹒５２萬股　成交金額　　２５９４﹒４５萬
　　１０天平均　　　　７﹒７４９　歷史波幅％　　　２４﹒３９７
　　２０天平均　　　　８﹒０７２　加權平均價　　　　７﹒９４６
　　５０天平均　　　　８﹒３０１　ＲＳＩ１４　　　４８﹒８６５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率７１：２９，資金淨主動買入８０９﹒４５萬元
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中建築（０３３１１）　　　　　　　８﹒０７　＋５﹒０８
　　中鐵（００３９０）　　　　　　　　４﹒４２　＋０﹒２３
　　亞洲聯合基建控股（００７１１）　　０﹒６０　＋１﹒６９
　　富匯國際集團控股（０１０３４）　　２﹒０９　＋０﹒４８
　　中鐵建（０１１８６）　　　　　　　４﹒４２　－０﹒４５
　　中國中冶（０１６１８）　　　　　　１﹒５３　－１﹒９２
　　中環控股（０１７３５）　　　　　１９﹒５２　＋１﹒１４
　　中交建（０１８００）　　　　　　　３﹒７０　－０﹒５４
　　卓航控股（０１８６５）　　　　　　０﹒６９　　　無升跌
　　國科控股（０８２７５）　　　　　　０﹒３９　＋２﹒６３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 16/08/2022 18:00
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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