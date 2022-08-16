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01308 海豐國際
即時 按盤價 升24.600 +0.500 (+2.075%)
大手異動

16/08/2022 14:18

《大手成交》海豐國際一手約４９萬股交叉盤，涉資１１７７萬元

　　《經濟通通訊社１６日專訊》海豐國際（０１３０８）於２：１７ｐｍ錄得１手４８﹒８萬
股交叉盤，每股造２４﹒１２５元，較上日收市價高０﹒１％，涉資１１７７﹒３萬元。
　　海豐國際現價升０﹒２１％，報２４﹒１５元；成交４９７﹒１９萬股，成交金額１﹒１９
億元，主動買沽比率５３：４７，資金淨主動買入６０６﹒４１萬元。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 16/08/2022 18:00
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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