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02020 安踏體育
即時 按盤價 跌85.300 -2.000 (-2.291%)
大手異動

16/08/2022 14:21

《異動股》安踏體育跌逾３％失守１０天線，報８４﹒６５元

　　《經濟通通訊社１６日專訊》安踏體育（０２０２０）跌３﹒０４％，報８４﹒６５元，跌
穿１０天線（８５﹒８元），最低價８４﹒６５元，最高價８７﹒４５元；成交１６９﹒３５萬
股，成交金額１﹒４６億元；主動買沽比率４７：５３，資金淨主動賣出７５５﹒２３萬元。現
時最大淨被動買入券商為瑞士信貸證券香港，金額１０１２﹒８７萬元，加權平均成交價
８６﹒２６６元；現時最大淨被動賣出券商為瑞銀，金額８２８﹒３５萬元，加權平均成交價
８５﹒９１２元。以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅３﹒２％。
　　現時，恒生指數報１９９０６，跌１３４點或０﹒６７％；恒生中國企業指數報６７６９，
跌４４點或０﹒６５％；恒生科技指數報４２５６，跌５２點或１﹒２１％；主板成交
５５７﹒７４億元。
　　上證綜合指數報３２８２，升５點或０﹒１８％，成交３５１１﹒９４億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４８３，升２２點或０﹒１８％，成交２１２３﹒２９億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　８４﹒６５０　變動　　　　－３﹒０４％
　　最高價　　　　　８７﹒４５０　最低價　　　８４﹒６５０
　　成交股數　　１６９﹒３５萬股　成交金額　　　１﹒４６億
　　１０天平均　　　８５﹒８００　歷史波幅％　３６﹒２０４
　　２０天平均　　　８７﹒８０３　加權平均價　８５﹒９６４
　　５０天平均　　　９０﹒１９２　ＲＳＩ１４　４２﹒４７６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿１０天線；主動買沽比率４７：５３，資金淨主動賣出７５５﹒２３萬元；暫連
跌３日，累計跌幅３﹒２％
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　安踏體育（０２０２０）　８４﹒６５　－３﹒０４
　　潤啤（００２９１）　　　５３﹒６５　－２﹒９０
　　特步國際（０１３６８）　１２﹒６８　－０﹒９４
　　頤海國際（０１５７９）　２１﹒９０　＋０﹒４６
　　申洲國際（０２３１３）　８２﹒００　－０﹒４２
　　蒙牛乳業（０２３１９）　３４﹒５５　－０﹒２９
　　李寧（０２３３１）　　　６９﹒９５　－１﹒８９
　　中國飛鶴（０６１８６）　　６﹒９６　－０﹒８５
　　海底撈（０６８６２）　　１６﹒５６　－４﹒２８
　　九毛九（０９９２２）　　１７﹒８２　－４﹒９１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 16/08/2022 18:00
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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