《異動股》安踏體育跌逾３％失守１０天線，報８４﹒６５元

《經濟通通訊社１６日專訊》安踏體育（０２０２０）跌３﹒０４％，報８４﹒６５元，跌

穿１０天線（８５﹒８元），最低價８４﹒６５元，最高價８７﹒４５元；成交１６９﹒３５萬

股，成交金額１﹒４６億元；主動買沽比率４７：５３，資金淨主動賣出７５５﹒２３萬元。現

時最大淨被動買入券商為瑞士信貸證券香港，金額１０１２﹒８７萬元，加權平均成交價

８６﹒２６６元；現時最大淨被動賣出券商為瑞銀，金額８２８﹒３５萬元，加權平均成交價

８５﹒９１２元。以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅３﹒２％。

現時，恒生指數報１９９０６，跌１３４點或０﹒６７％；恒生中國企業指數報６７６９，

跌４４點或０﹒６５％；恒生科技指數報４２５６，跌５２點或１﹒２１％；主板成交

５５７﹒７４億元。

上證綜合指數報３２８２，升５點或０﹒１８％，成交３５１１﹒９４億元人民幣。

深證成份指數報１２４８３，升２２點或０﹒１８％，成交２１２３﹒２９億元人民幣。



基本資料

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現價 ８４﹒６５０ 變動 －３﹒０４％

最高價 ８７﹒４５０ 最低價 ８４﹒６５０

成交股數 １６９﹒３５萬股 成交金額 １﹒４６億

１０天平均 ８５﹒８００ 歷史波幅％ ３６﹒２０４

２０天平均 ８７﹒８０３ 加權平均價 ８５﹒９６４

５０天平均 ９０﹒１９２ ＲＳＩ１４ ４２﹒４７６

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股份狀態：跌穿１０天線；主動買沽比率４７：５３，資金淨主動賣出７５５﹒２３萬元；暫連

跌３日，累計跌幅３﹒２％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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安踏體育（０２０２０） ８４﹒６５ －３﹒０４

潤啤（００２９１） ５３﹒６５ －２﹒９０

特步國際（０１３６８） １２﹒６８ －０﹒９４

頤海國際（０１５７９） ２１﹒９０ ＋０﹒４６

申洲國際（０２３１３） ８２﹒００ －０﹒４２

蒙牛乳業（０２３１９） ３４﹒５５ －０﹒２９

李寧（０２３３１） ６９﹒９５ －１﹒８９

中國飛鶴（０６１８６） ６﹒９６ －０﹒８５

海底撈（０６８６２） １６﹒５６ －４﹒２８

九毛九（０９９２２） １７﹒８２ －４﹒９１

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（ｅｄ）

