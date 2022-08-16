  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  新聞  |  評論NEW  |  影片NEW  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空
02800 盈富基金
即時 按盤價 跌20.340 -0.240 (-1.166%)
大手異動

16/08/2022 14:22

《大手成交》盈富基金兩手共１９５萬股特別盤，涉資３９６８萬元

　　《經濟通通訊社１６日專訊》盈富基金（０２８００）於２：２１ｐｍ錄得２手共
１９４﹒６萬股特別盤，每股造２０﹒３８元至２０﹒４元，較上日收市價低０﹒８７％至
０﹒９７％，涉資３９６７﹒８９萬元。
　　盈富基金現價跌０﹒９７％，報２０﹒３８元；成交８２５０﹒０７萬股，成交金額
１６﹒９７億元，主動買沽比率５３：４７，資金淨主動買入８６４８﹒１萬元。（ｒｗ）

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大手異動

下一篇新聞︰15/08/2022 15:42  《大手成交》盈富基金一手約６７萬股特別盤，涉資１３６９萬元

其他大手異動
More

10/08/2022 10:16  《大手成交》盈富基金一手約７５萬股特別盤，涉資１５０７萬元

09/08/2022 13:06  《大手成交》盈富基金一手約５０萬股特別盤，涉資１０２３萬元

09/08/2022 09:43  《大手成交》安踏體育等２家公司上午９：４２大手交易

05/08/2022 09:50  《大手成交》盈富基金一手約７４萬股特別盤，涉資１５３５萬元

04/08/2022 15:27  《大手成交》盈富基金一手約６４萬股特別盤，涉資１３２７萬元

備註： 即時報價更新時間為 16/08/2022 18:00
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【etnet Chill賞你】Blackmores 活性維他命C® 1000

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金