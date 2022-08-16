《經濟通通訊社１６日專訊》盈富基金（０２８００）於２：２１ｐｍ錄得２手共
１９４﹒６萬股特別盤，每股造２０﹒３８元至２０﹒４元，較上日收市價低０﹒８７％至
０﹒９７％，涉資３９６７﹒８９萬元。
盈富基金現價跌０﹒９７％，報２０﹒３８元；成交８２５０﹒０７萬股，成交金額
１６﹒９７億元，主動買沽比率５３：４７，資金淨主動買入８６４８﹒１萬元。（ｒｗ）
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16/08/2022 14:22
《大手成交》盈富基金兩手共１９５萬股特別盤，涉資３９６８萬元
《經濟通通訊社１６日專訊》盈富基金（０２８００）於２：２１ｐｍ錄得２手共
１９４﹒６萬股特別盤，每股造２０﹒３８元至２０﹒４元，較上日收市價低０﹒８７％至
０﹒９７％，涉資３９６７﹒８９萬元。
盈富基金現價跌０﹒９７％，報２０﹒３８元；成交８２５０﹒０７萬股，成交金額
１６﹒９７億元，主動買沽比率５３：４７，資金淨主動買入８６４８﹒１萬元。（ｒｗ）
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|備註：
|即時報價更新時間為 16/08/2022 18:00
|港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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