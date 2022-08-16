《大手成交》盈富基金兩手共１９５萬股特別盤，涉資３９６８萬元

《經濟通通訊社１６日專訊》盈富基金（０２８００）於２：２１ｐｍ錄得２手共

１９４﹒６萬股特別盤，每股造２０﹒３８元至２０﹒４元，較上日收市價低０﹒８７％至

０﹒９７％，涉資３９６７﹒８９萬元。

盈富基金現價跌０﹒９７％，報２０﹒３８元；成交８２５０﹒０７萬股，成交金額

１６﹒９７億元，主動買沽比率５３：４７，資金淨主動買入８６４８﹒１萬元。（ｒｗ）

