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00853 微創醫療
即時 按盤價 跌18.600 -1.900 (-9.268%)
大手異動

16/08/2022 14:24

《異動股》微創醫療挫近１０％失守５０天線，報１８﹒５２元

　　《經濟通通訊社１６日專訊》微創醫療（００８５３）跌９﹒６６％，報１８﹒５２元，跌
穿５０天線（２０﹒１６２元），最低價１８﹒４４元，最高價２０﹒５元；成交６１３﹒８８
萬股，成交金額１﹒１８億元；主動買沽比率３７：６３，資金淨主動賣出２９４２﹒５１萬元
。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息，金額８３７﹒２５萬元，加權平均成交價
１９﹒０９７元；現時最大淨被動賣出券商為摩根大通，金額４２７﹒４萬元，加權平均成交價
１９﹒２１元。
　　現時，恒生指數報１９８７３，跌１６７點或０﹒８３％；恒生中國企業指數報６７５５，
跌５８點或０﹒８６％；恒生科技指數報４２４８，跌５９點或１﹒３９％；主板成交
５６７﹒４２億元。
　　上證綜合指數報３２８１，升５點或０﹒１６％，成交３５４３﹒２７億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４８０，升１９點或０﹒１６％，成交２１４２﹒０１億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　１８﹒５２０　變動　　　　－９﹒６６％
　　最高價　　　　　２０﹒５００　最低價　　　１８﹒４４０
　　成交股數　　６１３﹒８８萬股　成交金額　　　１﹒１８億
　　１０天平均　　　１９﹒６０８　歷史波幅％　５３﹒４０７
　　２０天平均　　　１９﹒６６３　加權平均價　１９﹒１９１
　　５０天平均　　　２０﹒１６２　ＲＳＩ１４　４３﹒１００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿５０天線；主動買沽比率３７：６３，資金淨主動賣出２９４２﹒５１萬元
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　微創醫療（００８５３）　　　　　１８﹒５２　－９﹒６６
　　威高股份（０１０６６）　　　　　　９﹒７２　＋１﹒２５
　　愛康醫療（０１７８９）　　　　　　６﹒６９　＋３﹒２４
　　微創腦科學（０２１７２）　　　　２４﹒５０　＋０﹒４１
　　百心安－Ｂ（０２１８５）　　　　６８﹒９０　－３﹒９７
　　微創機器人－Ｂ（０２２５２）　　３０﹒１０　－５﹒３５
　　啓明醫療－Ｂ（０２５００）　　　１４﹒４４　－３﹒６０
　　環球醫療（０２６６６）　　　　　　４﹒４８　　　無升跌
　　諾輝健康（０６６０６）　　　　　２４﹒２０　＋６﹒１４
　　時代天使（０６６９９）　　　　１４０﹒４０　－８﹒４１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 16/08/2022 18:00
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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