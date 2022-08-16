《異動股》微創醫療挫近１０％失守５０天線，報１８﹒５２元

《經濟通通訊社１６日專訊》微創醫療（００８５３）跌９﹒６６％，報１８﹒５２元，跌

穿５０天線（２０﹒１６２元），最低價１８﹒４４元，最高價２０﹒５元；成交６１３﹒８８

萬股，成交金額１﹒１８億元；主動買沽比率３７：６３，資金淨主動賣出２９４２﹒５１萬元

。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息，金額８３７﹒２５萬元，加權平均成交價

１９﹒０９７元；現時最大淨被動賣出券商為摩根大通，金額４２７﹒４萬元，加權平均成交價

１９﹒２１元。

現時，恒生指數報１９８７３，跌１６７點或０﹒８３％；恒生中國企業指數報６７５５，

跌５８點或０﹒８６％；恒生科技指數報４２４８，跌５９點或１﹒３９％；主板成交

５６７﹒４２億元。

上證綜合指數報３２８１，升５點或０﹒１６％，成交３５４３﹒２７億元人民幣。

深證成份指數報１２４８０，升１９點或０﹒１６％，成交２１４２﹒０１億元人民幣。



基本資料

＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

現價 １８﹒５２０ 變動 －９﹒６６％

最高價 ２０﹒５００ 最低價 １８﹒４４０

成交股數 ６１３﹒８８萬股 成交金額 １﹒１８億

１０天平均 １９﹒６０８ 歷史波幅％ ５３﹒４０７

２０天平均 １９﹒６６３ 加權平均價 １９﹒１９１

５０天平均 ２０﹒１６２ ＲＳＩ１４ ４３﹒１００

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

股份狀態：跌穿５０天線；主動買沽比率３７：６３，資金淨主動賣出２９４２﹒５１萬元



表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

微創醫療（００８５３） １８﹒５２ －９﹒６６

威高股份（０１０６６） ９﹒７２ ＋１﹒２５

愛康醫療（０１７８９） ６﹒６９ ＋３﹒２４

微創腦科學（０２１７２） ２４﹒５０ ＋０﹒４１

百心安－Ｂ（０２１８５） ６８﹒９０ －３﹒９７

微創機器人－Ｂ（０２２５２） ３０﹒１０ －５﹒３５

啓明醫療－Ｂ（０２５００） １４﹒４４ －３﹒６０

環球醫療（０２６６６） ４﹒４８ 無升跌

諾輝健康（０６６０６） ２４﹒２０ ＋６﹒１４

時代天使（０６６９９） １４０﹒４０ －８﹒４１

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｅｄ）

