《異動股》微創醫療挫近１０％失守５０天線，報１８﹒５２元

《經濟通通訊社１６日專訊》微創醫療（００８５３）跌９﹒６６％，報１８﹒５２元，跌
穿５０天線（２０﹒１６２元），最低價１８﹒４４元，最高價２０﹒５元；成交６１３﹒８８
萬股，成交金額１﹒１８億元；主動買沽比率３７：６３，資金淨主動賣出２９４２﹒５１萬元
。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息，金額８３７﹒２５萬元，加權平均成交價
１９﹒０９７元；現時最大淨被動賣出券商為摩根大通，金額４２７﹒４萬元，加權平均成交價
１９﹒２１元。
現時，恒生指數報１９８７３，跌１６７點或０﹒８３％；恒生中國企業指數報６７５５，
跌５８點或０﹒８６％；恒生科技指數報４２４８，跌５９點或１﹒３９％；主板成交
５６７﹒４２億元。
上證綜合指數報３２８１，升５點或０﹒１６％，成交３５４３﹒２７億元人民幣。
深證成份指數報１２４８０，升１９點或０﹒１６％，成交２１４２﹒０１億元人民幣。
基本資料
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現價 １８﹒５２０ 變動 －９﹒６６％
最高價 ２０﹒５００ 最低價 １８﹒４４０
成交股數 ６１３﹒８８萬股 成交金額 １﹒１８億
１０天平均 １９﹒６０８ 歷史波幅％ ５３﹒４０７
２０天平均 １９﹒６６３ 加權平均價 １９﹒１９１
５０天平均 ２０﹒１６２ ＲＳＩ１４ ４３﹒１００
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股份狀態：跌穿５０天線；主動買沽比率３７：６３，資金淨主動賣出２９４２﹒５１萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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微創醫療（００８５３） １８﹒５２ －９﹒６６
威高股份（０１０６６） ９﹒７２ ＋１﹒２５
愛康醫療（０１７８９） ６﹒６９ ＋３﹒２４
微創腦科學（０２１７２） ２４﹒５０ ＋０﹒４１
百心安－Ｂ（０２１８５） ６８﹒９０ －３﹒９７
微創機器人－Ｂ（０２２５２） ３０﹒１０ －５﹒３５
啓明醫療－Ｂ（０２５００） １４﹒４４ －３﹒６０
環球醫療（０２６６６） ４﹒４８ 無升跌
諾輝健康（０６６０６） ２４﹒２０ ＋６﹒１４
時代天使（０６６９９） １４０﹒４０ －８﹒４１
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（ｅｄ）
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