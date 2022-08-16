《異動股》潤啤跌逾３％失守２０天線，報５３﹒５５元

《經濟通通訊社１６日專訊》潤啤（００２９１）跌３﹒０８％，報５３﹒５５元，跌穿

２０天線（５４﹒４６５元），最低價５３﹒５５元，最高價５５﹒３元；成交６２０﹒８萬股

，成交金額３﹒３６億元；主動買沽比率３４：６６，資金淨主動賣出９１８５﹒７１萬元。現

時最大淨被動買入券商為高盛亞洲證券，金額１９０９﹒２９萬元，加權平均成交價

５４﹒００９元；現時最大淨被動賣出券商為中國創盈市場服務，金額１６７７﹒６３萬元，加

權平均成交價５３﹒９８６元。

現時，恒生指數報１９８６２，跌１７８點或０﹒８９％；恒生中國企業指數報６７５０，

跌６４點或０﹒９４％；恒生科技指數報４２４１，跌６６點或１﹒５５％；主板成交

５７３﹒７７億元。

上證綜合指數報３２７９，升３點或０﹒１１％，成交３５７４﹒０９億元人民幣。

深證成份指數報１２４７５，升１５點或０﹒１３％，成交２１６１﹒６３億元人民幣。



基本資料

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現價 ５３﹒５５０ 變動 －３﹒０８％

最高價 ５５﹒３００ 最低價 ５３﹒５５０

成交股數 ６２０﹒８萬股 成交金額 ３﹒３６億

１０天平均 ５４﹒４２０ 歷史波幅％ ３０﹒２３７

２０天平均 ５４﹒４６５ 加權平均價 ５４﹒１４０

５０天平均 ５３﹒２３９ ＲＳＩ１４ ４８﹒１５３

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股份狀態：跌穿２０天線；主動買沽比率３４：６６，資金淨主動賣出９１８５﹒７１萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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潤啤（００２９１） ５３﹒５５ －３﹒０８

特步國際（０１３６８） １２﹒６４ －１﹒２５

頤海國際（０１５７９） ２１﹒７５ －０﹒２３

安踏體育（０２０２０） ８４﹒４０ －３﹒３２

申洲國際（０２３１３） ８１﹒８５ －０﹒６１

蒙牛乳業（０２３１９） ３４﹒５５ －０﹒２９

李寧（０２３３１） ６９﹒８５ －２﹒０３

中國飛鶴（０６１８６） ６﹒９３ －１﹒２８

海底撈（０６８６２） １６﹒５０ －４﹒６２

九毛九（０９９２２） １７﹒８０ －５﹒０２

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（ｅｄ）

