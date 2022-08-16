《異動股》潤啤跌逾３％失守２０天線，報５３﹒５５元

《經濟通通訊社１６日專訊》潤啤（００２９１）跌３﹒０８％，報５３﹒５５元，跌穿
２０天線（５４﹒４６５元），最低價５３﹒５５元，最高價５５﹒３元；成交６２０﹒８萬股
，成交金額３﹒３６億元；主動買沽比率３４：６６，資金淨主動賣出９１８５﹒７１萬元。現
時最大淨被動買入券商為高盛亞洲證券，金額１９０９﹒２９萬元，加權平均成交價
５４﹒００９元；現時最大淨被動賣出券商為中國創盈市場服務，金額１６７７﹒６３萬元，加
權平均成交價５３﹒９８６元。
現時，恒生指數報１９８６２，跌１７８點或０﹒８９％；恒生中國企業指數報６７５０，
跌６４點或０﹒９４％；恒生科技指數報４２４１，跌６６點或１﹒５５％；主板成交
５７３﹒７７億元。
上證綜合指數報３２７９，升３點或０﹒１１％，成交３５７４﹒０９億元人民幣。
深證成份指數報１２４７５，升１５點或０﹒１３％，成交２１６１﹒６３億元人民幣。
基本資料
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現價 ５３﹒５５０ 變動 －３﹒０８％
最高價 ５５﹒３００ 最低價 ５３﹒５５０
成交股數 ６２０﹒８萬股 成交金額 ３﹒３６億
１０天平均 ５４﹒４２０ 歷史波幅％ ３０﹒２３７
２０天平均 ５４﹒４６５ 加權平均價 ５４﹒１４０
５０天平均 ５３﹒２３９ ＲＳＩ１４ ４８﹒１５３
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股份狀態：跌穿２０天線；主動買沽比率３４：６６，資金淨主動賣出９１８５﹒７１萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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潤啤（００２９１） ５３﹒５５ －３﹒０８
特步國際（０１３６８） １２﹒６４ －１﹒２５
頤海國際（０１５７９） ２１﹒７５ －０﹒２３
安踏體育（０２０２０） ８４﹒４０ －３﹒３２
申洲國際（０２３１３） ８１﹒８５ －０﹒６１
蒙牛乳業（０２３１９） ３４﹒５５ －０﹒２９
李寧（０２３３１） ６９﹒８５ －２﹒０３
中國飛鶴（０６１８６） ６﹒９３ －１﹒２８
海底撈（０６８６２） １６﹒５０ －４﹒６２
九毛九（０９９２２） １７﹒８０ －５﹒０２
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（ｅｄ）
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