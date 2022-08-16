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00291 華潤啤酒
即時 按盤價 跌53.900 -1.350 (-2.443%)
大手異動

16/08/2022 14:27

《異動股》潤啤跌逾３％失守２０天線，報５３﹒５５元

　　《經濟通通訊社１６日專訊》潤啤（００２９１）跌３﹒０８％，報５３﹒５５元，跌穿
２０天線（５４﹒４６５元），最低價５３﹒５５元，最高價５５﹒３元；成交６２０﹒８萬股
，成交金額３﹒３６億元；主動買沽比率３４：６６，資金淨主動賣出９１８５﹒７１萬元。現
時最大淨被動買入券商為高盛亞洲證券，金額１９０９﹒２９萬元，加權平均成交價
５４﹒００９元；現時最大淨被動賣出券商為中國創盈市場服務，金額１６７７﹒６３萬元，加
權平均成交價５３﹒９８６元。
　　現時，恒生指數報１９８６２，跌１７８點或０﹒８９％；恒生中國企業指數報６７５０，
跌６４點或０﹒９４％；恒生科技指數報４２４１，跌６６點或１﹒５５％；主板成交
５７３﹒７７億元。
　　上證綜合指數報３２７９，升３點或０﹒１１％，成交３５７４﹒０９億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４７５，升１５點或０﹒１３％，成交２１６１﹒６３億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　５３﹒５５０　變動　　　　－３﹒０８％
　　最高價　　　　５５﹒３００　最低價　　　５３﹒５５０
　　成交股數　　６２０﹒８萬股　成交金額　　　３﹒３６億
　　１０天平均　　５４﹒４２０　歷史波幅％　３０﹒２３７
　　２０天平均　　５４﹒４６５　加權平均價　５４﹒１４０
　　５０天平均　　５３﹒２３９　ＲＳＩ１４　４８﹒１５３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿２０天線；主動買沽比率３４：６６，資金淨主動賣出９１８５﹒７１萬元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　潤啤（００２９１）　　　５３﹒５５　－３﹒０８
　　特步國際（０１３６８）　１２﹒６４　－１﹒２５
　　頤海國際（０１５７９）　２１﹒７５　－０﹒２３
　　安踏體育（０２０２０）　８４﹒４０　－３﹒３２
　　申洲國際（０２３１３）　８１﹒８５　－０﹒６１
　　蒙牛乳業（０２３１９）　３４﹒５５　－０﹒２９
　　李寧（０２３３１）　　　６９﹒８５　－２﹒０３
　　中國飛鶴（０６１８６）　　６﹒９３　－１﹒２８
　　海底撈（０６８６２）　　１６﹒５０　－４﹒６２
　　九毛九（０９９２２）　　１７﹒８０　－５﹒０２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 16/08/2022 18:00
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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