《中概異動》美團跌近３％失守１０天線，報１７５﹒６元

《經濟通通訊社１６日專訊》美團（０３６９０）跌２﹒９３％，報１７５﹒６元，較
ＡＤＲ收市低３﹒４２％，跌穿１０天線（１７８﹒１６元），最低價１７５﹒１元，最高價
１８４﹒５元；成交９３０﹒８４萬股，成交金額１６﹒７５億元；主動買沽比率４７：５３，
資金淨主動賣出８８９１﹒７萬元。現時最大淨被動買入券商為瑞士信貸證券香港，金額
９７７４﹒３７萬元，加權平均成交價１８１﹒０２７元；現時最大淨被動賣出券商為瑞銀，金
額６６６３﹒４５萬元，加權平均成交價１８０﹒３６９元。
現時，恒生指數報１９８５２，跌１８７點或０﹒９４％；恒生中國企業指數報６７４６，
跌６７點或１％；恒生科技指數報４２３７，跌７０點或１﹒６４％；主板成交５７６﹒５７億
元。
上證綜合指數報３２８０，升３點或０﹒１２％，成交３５８４﹒３９億元人民幣。
深證成份指數報１２４７６，升１６點或０﹒１３％，成交２１６８﹒３億元人民幣。
基本資料
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現價 １７５﹒６００ 變動 －２﹒９３％
最高價 １８４﹒５００ 最低價 １７５﹒１００
成交股數 ９３０﹒８４萬股 成交金額 １６﹒７５億
１０天平均 １７８﹒１６０ 歷史波幅％ ４０﹒２８５
２０天平均 １８２﹒３９５ 加權平均價 １７９﹒９７５
５０天平均 １８９﹒６１２ ＲＳＩ１４ ４３﹒８４０
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股份狀態：跌穿１０天線；主動買沽比率４７：５３，資金淨主動賣出８８９１﹒７萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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美團（０３６９０） １７５﹒６０ －２﹒９３
騰訊（００７００） ２９５﹒６０ －１﹒６０
快手（０１０２４） ７３﹒５５ －２﹒１９
小米（０１８１０） １１﹒６６ －３﹒８０
理想汽車（０２０１５） １２２﹒６０ －１﹒６８
京東集團（０９６１８） ２２２﹒４０ ＋０﹒０９
小鵬汽車（０９８６８） ８８﹒８０ －３﹒５８
百度（０９８８８） １３４﹒１０ －０﹒６７
阿里（０９９８８） ８９﹒７０ －２﹒２３
網易（０９９９９） １４２﹒６０ ＋０﹒７１
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（ｅｄ）
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