《中概異動》美團跌近３％失守１０天線，報１７５﹒６元

《經濟通通訊社１６日專訊》美團（０３６９０）跌２﹒９３％，報１７５﹒６元，較

ＡＤＲ收市低３﹒４２％，跌穿１０天線（１７８﹒１６元），最低價１７５﹒１元，最高價

１８４﹒５元；成交９３０﹒８４萬股，成交金額１６﹒７５億元；主動買沽比率４７：５３，

資金淨主動賣出８８９１﹒７萬元。現時最大淨被動買入券商為瑞士信貸證券香港，金額

９７７４﹒３７萬元，加權平均成交價１８１﹒０２７元；現時最大淨被動賣出券商為瑞銀，金

額６６６３﹒４５萬元，加權平均成交價１８０﹒３６９元。

現時，恒生指數報１９８５２，跌１８７點或０﹒９４％；恒生中國企業指數報６７４６，

跌６７點或１％；恒生科技指數報４２３７，跌７０點或１﹒６４％；主板成交５７６﹒５７億

元。

上證綜合指數報３２８０，升３點或０﹒１２％，成交３５８４﹒３９億元人民幣。

深證成份指數報１２４７６，升１６點或０﹒１３％，成交２１６８﹒３億元人民幣。



基本資料

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現價 １７５﹒６００ 變動 －２﹒９３％

最高價 １８４﹒５００ 最低價 １７５﹒１００

成交股數 ９３０﹒８４萬股 成交金額 １６﹒７５億

１０天平均 １７８﹒１６０ 歷史波幅％ ４０﹒２８５

２０天平均 １８２﹒３９５ 加權平均價 １７９﹒９７５

５０天平均 １８９﹒６１２ ＲＳＩ１４ ４３﹒８４０

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股份狀態：跌穿１０天線；主動買沽比率４７：５３，資金淨主動賣出８８９１﹒７萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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美團（０３６９０） １７５﹒６０ －２﹒９３

騰訊（００７００） ２９５﹒６０ －１﹒６０

快手（０１０２４） ７３﹒５５ －２﹒１９

小米（０１８１０） １１﹒６６ －３﹒８０

理想汽車（０２０１５） １２２﹒６０ －１﹒６８

京東集團（０９６１８） ２２２﹒４０ ＋０﹒０９

小鵬汽車（０９８６８） ８８﹒８０ －３﹒５８

百度（０９８８８） １３４﹒１０ －０﹒６７

阿里（０９９８８） ８９﹒７０ －２﹒２３

網易（０９９９９） １４２﹒６０ ＋０﹒７１

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（ｅｄ）

