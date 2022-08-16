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03690 美團－Ｗ
即時 按盤價 跌164.500 -16.400 (-9.066%)
大手異動

16/08/2022 14:28

《中概異動》美團跌近３％失守１０天線，報１７５﹒６元

　　《經濟通通訊社１６日專訊》美團（０３６９０）跌２﹒９３％，報１７５﹒６元，較
ＡＤＲ收市低３﹒４２％，跌穿１０天線（１７８﹒１６元），最低價１７５﹒１元，最高價
１８４﹒５元；成交９３０﹒８４萬股，成交金額１６﹒７５億元；主動買沽比率４７：５３，
資金淨主動賣出８８９１﹒７萬元。現時最大淨被動買入券商為瑞士信貸證券香港，金額
９７７４﹒３７萬元，加權平均成交價１８１﹒０２７元；現時最大淨被動賣出券商為瑞銀，金
額６６６３﹒４５萬元，加權平均成交價１８０﹒３６９元。
　　現時，恒生指數報１９８５２，跌１８７點或０﹒９４％；恒生中國企業指數報６７４６，
跌６７點或１％；恒生科技指數報４２３７，跌７０點或１﹒６４％；主板成交５７６﹒５７億
元。
　　上證綜合指數報３２８０，升３點或０﹒１２％，成交３５８４﹒３９億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４７６，升１６點或０﹒１３％，成交２１６８﹒３億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　１７５﹒６００　變動　　　　　－２﹒９３％
　　最高價　　　　１８４﹒５００　最低價　　　１７５﹒１００
　　成交股數　　９３０﹒８４萬股　成交金額　　　１６﹒７５億
　　１０天平均　　１７８﹒１６０　歷史波幅％　　４０﹒２８５
　　２０天平均　　１８２﹒３９５　加權平均價　１７９﹒９７５
　　５０天平均　　１８９﹒６１２　ＲＳＩ１４　　４３﹒８４０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：跌穿１０天線；主動買沽比率４７：５３，資金淨主動賣出８８９１﹒７萬元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團（０３６９０）　　　１７５﹒６０　－２﹒９３
　　騰訊（００７００）　　　２９５﹒６０　－１﹒６０
　　快手（０１０２４）　　　　７３﹒５５　－２﹒１９
　　小米（０１８１０）　　　　１１﹒６６　－３﹒８０
　　理想汽車（０２０１５）　１２２﹒６０　－１﹒６８
　　京東集團（０９６１８）　２２２﹒４０　＋０﹒０９
　　小鵬汽車（０９８６８）　　８８﹒８０　－３﹒５８
　　百度（０９８８８）　　　１３４﹒１０　－０﹒６７
　　阿里（０９９８８）　　　　８９﹒７０　－２﹒２３
　　網易（０９９９９）　　　１４２﹒６０　＋０﹒７１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 16/08/2022 18:00
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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