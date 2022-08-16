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02382 舜宇光學科技
即時 按盤價 不變120.500 0.000 (0.000%)
大手異動

16/08/2022 09:22

《異動股》舜宇低開１％，中期盈利１４億人幣減５０％

　　《經濟通通訊社１６日專訊》舜宇光學科技（０２３８２）中期盈利按年減少，現價跌
１﹒２４％，報１１９元，該股成交約２萬股，涉資１８８萬元；賽晶科技（００５８０）無升
跌，報２﹒４５元；高偉電子（０１４１５）跌０﹒３５％，報１６﹒９４元；丘鈦科技
（０１４７８）升０﹒４１％，報４﹒８５元。
　　舜宇光學公布，截至６月３０日止中期盈利約１３﹒５８億元人民幣，較去年同期減少約
４９﹒５％，每股盈利１﹒２４１３元，不派中期股息。
　　該集團指，收入約１６９﹒７２億元人民幣，較去年同期減少約１４﹒４％，受疫情反覆、
芯片短缺、俄烏衝突及通貨膨脹等影響，毛利約３５﹒２２億元人民幣，較去年同期減少約
２８﹒８％。毛利率則約２０﹒８％，較去年同期下降約４﹒１個百分點。該集團指，智能手機
市場需求疲軟以及智能手機攝像頭呈現降規降配態勢，導致手機鏡頭及手機攝像模組出貨量同比
下降，並加大平均銷售價格壓力；及車載鏡頭和車載模組增速不及預期。
　　現時，恒生指數報２０１０７，升６６點或升０﹒３３％，主板成交１３﹒５２億元。國企
指數報６８５２，升３７點或升０﹒５５％。恒生科技指數報４３３９，升３１點或升
０﹒７２％。
　　即月期指新報２００７６，升４２點，低水３１點。即月國指期貨報６８５３，升３０點，
高水１點。即月科指期貨新報４３４７，升３２點，高水８點。
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　舜宇光學科技（０２３８２）　　　１１９元　跌１﹒２４％
　　賽晶科技（００５８０）　　　　２﹒４５元　　　　無升跌
　　高偉電子（０１４１５）　　　１６﹒９４元　跌０﹒３５％
　　丘鈦科技（０１４７８）　　　　４﹒８５元　升０﹒４１％
　　匯聚科技（０１７２９）　　　　２﹒２２元　　　　無升跌
　　瑞聲科技（０２０１８）　　　１４﹒８４元　跌０﹒２７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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10/08/2022 10:40  《異動股》舜宇光學科技等２家公司上午１０：３９異動

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備註： 即時報價更新時間為 16/08/2022 18:00
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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