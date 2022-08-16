《異動股》舜宇低開１％，中期盈利１４億人幣減５０％

《經濟通通訊社１６日專訊》舜宇光學科技（０２３８２）中期盈利按年減少，現價跌

１﹒２４％，報１１９元，該股成交約２萬股，涉資１８８萬元；賽晶科技（００５８０）無升

跌，報２﹒４５元；高偉電子（０１４１５）跌０﹒３５％，報１６﹒９４元；丘鈦科技

（０１４７８）升０﹒４１％，報４﹒８５元。

舜宇光學公布，截至６月３０日止中期盈利約１３﹒５８億元人民幣，較去年同期減少約

４９﹒５％，每股盈利１﹒２４１３元，不派中期股息。

該集團指，收入約１６９﹒７２億元人民幣，較去年同期減少約１４﹒４％，受疫情反覆、

芯片短缺、俄烏衝突及通貨膨脹等影響，毛利約３５﹒２２億元人民幣，較去年同期減少約

２８﹒８％。毛利率則約２０﹒８％，較去年同期下降約４﹒１個百分點。該集團指，智能手機

市場需求疲軟以及智能手機攝像頭呈現降規降配態勢，導致手機鏡頭及手機攝像模組出貨量同比

下降，並加大平均銷售價格壓力；及車載鏡頭和車載模組增速不及預期。

現時，恒生指數報２０１０７，升６６點或升０﹒３３％，主板成交１３﹒５２億元。國企

指數報６８５２，升３７點或升０﹒５５％。恒生科技指數報４３３９，升３１點或升

０﹒７２％。

即月期指新報２００７６，升４２點，低水３１點。即月國指期貨報６８５３，升３０點，

高水１點。即月科指期貨新報４３４７，升３２點，高水８點。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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舜宇光學科技（０２３８２） １１９元 跌１﹒２４％

賽晶科技（００５８０） ２﹒４５元 無升跌

高偉電子（０１４１５） １６﹒９４元 跌０﹒３５％

丘鈦科技（０１４７８） ４﹒８５元 升０﹒４１％

匯聚科技（０１７２９） ２﹒２２元 無升跌

瑞聲科技（０２０１８） １４﹒８４元 跌０﹒２７％

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（ｅｒ）

