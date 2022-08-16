《異動股》理想高開近１％，惟中期淨虧損擴至６﹒３億人幣

《經濟通通訊社１６日專訊》理想汽車（０２０１５）中期淨虧損擴大，惟現價升０﹒８％

，報１２５﹒７元，該股成交約２萬股，涉資２６９萬元；蔚來（０９８６６）無升跌，報

１６３﹒２元；小鵬汽車（０９８６８）跌０﹒１６％，報９１﹒９５元；吉利汽車

（００１７５）升０﹒５８％，報１７﹒３６元。

理想汽車公布，截至今年６月３０日止六個月，淨虧損擴大至６﹒２９億元人民幣，去年同

期淨虧損為５﹒９５億元人民幣，歸屬於普通股股東的每股基本與稀釋淨虧損為０﹒３３元，不

派中期息。

期內，非美國公認會計準則淨利潤２﹒９億元人民幣，去年同期淨虧損約２﹒４億元人民幣

。

期內，收入按年升１１２﹒４％至１８２﹒９５億元人民幣，毛利按年升１５７﹒５％至

４０﹒４２億元人民幣，非美國公認會計準則經營虧損為４﹒４５億元人民幣，去年同期經營虧

損為５﹒９億元人民幣。

現時，恒生指數報２０１０７，升６６點或升０﹒３３％，主板成交１３﹒５２億元。國企

指數報６８５２，升３７點或升０﹒５５％。恒生科技指數報４３３９，升３１點或升

０﹒７２％。

即月期指新報２００５９，升２５點，低水４８點。即月國指期貨報６８４８，升２５點，

低水４點。即月科指期貨新報４３４５，升３０點，高水６點。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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理想汽車（０２０１５） １２５﹒７元 升０﹒８％

蔚來（０９８６６） １６３﹒２元 無升跌

小鵬汽車（０９８６８） ９１﹒９５元 跌０﹒１６％

吉利汽車（００１７５） １７﹒３６元 升０﹒５８％

比亞迪（０１２１１） ２８５元 跌０﹒３５％

廣汽集團（０２２３８） ７﹒０６元 跌０﹒１４％

長汽（０２３３３） １１﹒５６元 升０﹒８７％

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（ｅｒ）

