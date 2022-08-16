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02015 理想汽車－Ｗ
即時 按盤價 跌122.900 -1.800 (-1.443%)
大手異動

16/08/2022 09:23

《異動股》理想高開近１％，惟中期淨虧損擴至６﹒３億人幣

　　《經濟通通訊社１６日專訊》理想汽車（０２０１５）中期淨虧損擴大，惟現價升０﹒８％
，報１２５﹒７元，該股成交約２萬股，涉資２６９萬元；蔚來（０９８６６）無升跌，報
１６３﹒２元；小鵬汽車（０９８６８）跌０﹒１６％，報９１﹒９５元；吉利汽車
（００１７５）升０﹒５８％，報１７﹒３６元。
　　理想汽車公布，截至今年６月３０日止六個月，淨虧損擴大至６﹒２９億元人民幣，去年同
期淨虧損為５﹒９５億元人民幣，歸屬於普通股股東的每股基本與稀釋淨虧損為０﹒３３元，不
派中期息。
　　期內，非美國公認會計準則淨利潤２﹒９億元人民幣，去年同期淨虧損約２﹒４億元人民幣

　　期內，收入按年升１１２﹒４％至１８２﹒９５億元人民幣，毛利按年升１５７﹒５％至
４０﹒４２億元人民幣，非美國公認會計準則經營虧損為４﹒４５億元人民幣，去年同期經營虧
損為５﹒９億元人民幣。
　　現時，恒生指數報２０１０７，升６６點或升０﹒３３％，主板成交１３﹒５２億元。國企
指數報６８５２，升３７點或升０﹒５５％。恒生科技指數報４３３９，升３１點或升
０﹒７２％。
　　即月期指新報２００５９，升２５點，低水４８點。即月國指期貨報６８４８，升２５點，
低水４點。即月科指期貨新報４３４５，升３０點，高水６點。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　理想汽車（０２０１５）　１２５﹒７元　　升０﹒８％
　　蔚來（０９８６６）　　　１６３﹒２元　　　　無升跌
　　小鵬汽車（０９８６８）　９１﹒９５元　跌０﹒１６％
　　吉利汽車（００１７５）　１７﹒３６元　升０﹒５８％
　　比亞迪（０１２１１）　　　　２８５元　跌０﹒３５％
　　廣汽集團（０２２３８）　　７﹒０６元　跌０﹒１４％
　　長汽（０２３３３）　　　１１﹒５６元　升０﹒８７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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備註： 即時報價更新時間為 16/08/2022 18:00
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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