《異動股》理想高開近１％，惟中期淨虧損擴至６﹒３億人幣

《經濟通通訊社１６日專訊》理想汽車（０２０１５）中期淨虧損擴大，惟現價升０﹒８％
，報１２５﹒７元，該股成交約２萬股，涉資２６９萬元；蔚來（０９８６６）無升跌，報
１６３﹒２元；小鵬汽車（０９８６８）跌０﹒１６％，報９１﹒９５元；吉利汽車
（００１７５）升０﹒５８％，報１７﹒３６元。
理想汽車公布，截至今年６月３０日止六個月，淨虧損擴大至６﹒２９億元人民幣，去年同
期淨虧損為５﹒９５億元人民幣，歸屬於普通股股東的每股基本與稀釋淨虧損為０﹒３３元，不
派中期息。
期內，非美國公認會計準則淨利潤２﹒９億元人民幣，去年同期淨虧損約２﹒４億元人民幣
。
期內，收入按年升１１２﹒４％至１８２﹒９５億元人民幣，毛利按年升１５７﹒５％至
４０﹒４２億元人民幣，非美國公認會計準則經營虧損為４﹒４５億元人民幣，去年同期經營虧
損為５﹒９億元人民幣。
現時，恒生指數報２０１０７，升６６點或升０﹒３３％，主板成交１３﹒５２億元。國企
指數報６８５２，升３７點或升０﹒５５％。恒生科技指數報４３３９，升３１點或升
０﹒７２％。
即月期指新報２００５９，升２５點，低水４８點。即月國指期貨報６８４８，升２５點，
低水４點。即月科指期貨新報４３４５，升３０點，高水６點。
表列同板塊或相關股份表現
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
理想汽車（０２０１５） １２５﹒７元 升０﹒８％
蔚來（０９８６６） １６３﹒２元 無升跌
小鵬汽車（０９８６８） ９１﹒９５元 跌０﹒１６％
吉利汽車（００１７５） １７﹒３６元 升０﹒５８％
比亞迪（０１２１１） ２８５元 跌０﹒３５％
廣汽集團（０２２３８） ７﹒０６元 跌０﹒１４％
長汽（０２３３３） １１﹒５６元 升０﹒８７％
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｅｒ）
【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動