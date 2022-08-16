  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  新聞  |  評論NEW  |  影片NEW  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空
00772 閱文集團
即時 按盤價 跌29.600 -2.250 (-7.064%)
大手異動

16/08/2022 09:26

《異動股》閱文集團（７７２）低開近３％，中期純利跌７９％

　　《經濟通通訊社１６日專訊》閱文集團（００７７２）中期純利下跌，現價跌２﹒８３％，
報３０﹒９５元，該股成交約２萬股，涉資７３萬元。
　　閱文集團公布，截至２０２２年６月３０日止中期，純利２﹒２９億元人民幣，按年跌
７８﹒８９％；每股基本盈利０﹒２３元，較去年同期減少７８﹒７％；不派中期息。以非國際
財務報告準則計算，純利錄６﹒６６億元人民幣，按年升０﹒１５％。
　　期內，收入４０﹒８７億元人民幣，按年跌５﹒８７％；毛利２１﹒４６億元人民幣，按年
跌６﹒１９％；毛利率跌０﹒２個百分點至５２﹒５％。
　　另外，閱文遭三間大行降低目標價，詳細如下：
　
　　大行╱券商　　　　目標價變動　　　　　評級變動　
　　　　　　　　　　　　（元）　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　富瑞　　　６８﹒６０→５１﹒９０　　維持買入　
　　　瑞信　　　４５﹒００→３８﹒００　維持跑贏大市
　　　大摩　　　３７﹒００→３４﹒００　維持持平比重
　　　野村　　　　　維持４５﹒００　　　　維持買入　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　現時，恒生指數報２０１０７，升６６點或升０﹒３３％，主板成交１３﹒５２億元。國企
指數報６８５２，升３７點或升０﹒５５％。恒生科技指數報４３３９，升３１點或升
０﹒７２％。
　　即月期指新報２００６７，升３３點，低水４０點。即月國指期貨報６８５２，升２９點，
平水。即月科指期貨新報４３４５，升３０點，高水６點。（ｅｒ）

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大手異動

上一篇新聞︰16/08/2022 09:31  《異動股》虎視傳媒等５家公司上午９：３０異動

下一篇新聞︰11/08/2022 14:49  《異動股》閱文集團升近５％突破１０天線，報３１﹒１５元

其他大手異動
More

16/08/2022 09:35  《異動股》閱文集團等２家公司上午９：３４異動

01/08/2022 10:21  《異動股》閱文集團（００７７２）跌逾５％，報２９﹒４元

29/07/2022 11:29  《異動股》閱文集團跌逾５％失守１００天線，報３１﹒７５元

20/07/2022 09:39  《異動股》易鑫集團等２家公司上午９：３８異動

15/07/2022 13:18  《異動股》閱文（００７７２）跌近５％，報３２﹒３５元

備註： 即時報價更新時間為 16/08/2022 18:00
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【etnet Chill賞你】Blackmores 活性維他命C® 1000

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金