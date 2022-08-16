《異動股》閱文集團（７７２）低開近３％，中期純利跌７９％

《經濟通通訊社１６日專訊》閱文集團（００７７２）中期純利下跌，現價跌２﹒８３％，

報３０﹒９５元，該股成交約２萬股，涉資７３萬元。

閱文集團公布，截至２０２２年６月３０日止中期，純利２﹒２９億元人民幣，按年跌

７８﹒８９％；每股基本盈利０﹒２３元，較去年同期減少７８﹒７％；不派中期息。以非國際

財務報告準則計算，純利錄６﹒６６億元人民幣，按年升０﹒１５％。

期內，收入４０﹒８７億元人民幣，按年跌５﹒８７％；毛利２１﹒４６億元人民幣，按年

跌６﹒１９％；毛利率跌０﹒２個百分點至５２﹒５％。

另外，閱文遭三間大行降低目標價，詳細如下：



大行╱券商 目標價變動 評級變動

（元）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

富瑞 ６８﹒６０→５１﹒９０ 維持買入

瑞信 ４５﹒００→３８﹒００ 維持跑贏大市

大摩 ３７﹒００→３４﹒００ 維持持平比重

野村 維持４５﹒００ 維持買入

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



現時，恒生指數報２０１０７，升６６點或升０﹒３３％，主板成交１３﹒５２億元。國企

指數報６８５２，升３７點或升０﹒５５％。恒生科技指數報４３３９，升３１點或升

０﹒７２％。

即月期指新報２００６７，升３３點，低水４０點。即月國指期貨報６８５２，升２９點，

平水。即月科指期貨新報４３４５，升３０點，高水６點。（ｅｒ）

