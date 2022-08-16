《異動股》微盟低開近１％，中期虧損擴至６﹒１億人幣

《經濟通通訊社１６日專訊》微盟集團（０２０１３）中期虧損擴大，現價跌０﹒７％，報

４﹒２３元，該股成交約３２５萬股，涉資１４００萬元；騰訊（００７００）升０﹒５３％，

報３０２元；阿里（０９９８８）升０﹒２７％，報９２元；美團（０３６９０）升１﹒８８％

，報１８４﹒３元。

微盟集團公布，截至２０２２年６月３０日止中期虧損擴大至６﹒０９億元人民幣，而去年

同期虧損５﹒５８億元人民幣；每股基本虧損２４分，不派中期息。

根據非香港財務報告準則，經調整淨虧損為５﹒６７億元人民幣，而去年同期虧損為

９４７０萬元人民幣；經調整除利息、稅項、折舊及攤銷前虧損為３﹒８４７億元人民幣，而去

年同期錄得盈利１５８０萬元人民幣。

期內，收入８﹒９９６億元人民幣，按年跌６﹒２３％。

現時，恒生指數報２０１０７，升６６點或升０﹒３３％，主板成交１３﹒５２億元。國企

指數報６８５２，升３７點或升０﹒５５％。恒生科技指數報４３３９，升３１點或升

０﹒７２％。

即月期指新報２００８６，升５２點，低水２１點。即月國指期貨報６８５９，升３６點，

高水７點。即月科指期貨新報４３４９，升３４點，高水１０點。

上證綜合指數報３２７８，升２點或升０﹒０８％，成交２８﹒９４億元人民幣。深證成份

指數報１２４７０，升１０點或升０﹒０８％，成交１１﹒７３億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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微盟集團（０２０１３） ４﹒２３元 跌０﹒７％

騰訊（００７００） ３０２元 升０﹒５３％

阿里（０９９８８） ９２元 升０﹒２７％

美團（０３６９０） １８４﹒３元 升１﹒８８％

京東集團（０９６１８） ２２７元 升２﹒１６％

小米（０１８１０） １２﹒１４元 升０﹒１７％

快手（０１０２４） ７５﹒６５元 升０﹒６％

嗶哩嗶哩（０９６２６） ２００﹒２元 升１﹒８３％

百度（０９８８８） １３７﹒９元 升２﹒１５％

網易（０９９９９） １４５﹒４元 升２﹒６８％

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（ｅｒ）

