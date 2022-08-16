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02013 微盟集團
即時 按盤價 跌3.600 -0.660 (-15.493%)
大手異動

16/08/2022 09:27

《異動股》微盟低開近１％，中期虧損擴至６﹒１億人幣

　　《經濟通通訊社１６日專訊》微盟集團（０２０１３）中期虧損擴大，現價跌０﹒７％，報
４﹒２３元，該股成交約３２５萬股，涉資１４００萬元；騰訊（００７００）升０﹒５３％，
報３０２元；阿里（０９９８８）升０﹒２７％，報９２元；美團（０３６９０）升１﹒８８％
，報１８４﹒３元。
　　微盟集團公布，截至２０２２年６月３０日止中期虧損擴大至６﹒０９億元人民幣，而去年
同期虧損５﹒５８億元人民幣；每股基本虧損２４分，不派中期息。
　　根據非香港財務報告準則，經調整淨虧損為５﹒６７億元人民幣，而去年同期虧損為
９４７０萬元人民幣；經調整除利息、稅項、折舊及攤銷前虧損為３﹒８４７億元人民幣，而去
年同期錄得盈利１５８０萬元人民幣。
　　期內，收入８﹒９９６億元人民幣，按年跌６﹒２３％。
　　現時，恒生指數報２０１０７，升６６點或升０﹒３３％，主板成交１３﹒５２億元。國企
指數報６８５２，升３７點或升０﹒５５％。恒生科技指數報４３３９，升３１點或升
０﹒７２％。
　　即月期指新報２００８６，升５２點，低水２１點。即月國指期貨報６８５９，升３６點，
高水７點。即月科指期貨新報４３４９，升３４點，高水１０點。
　　上證綜合指數報３２７８，升２點或升０﹒０８％，成交２８﹒９４億元人民幣。深證成份
指數報１２４７０，升１０點或升０﹒０８％，成交１１﹒７３億元人民幣。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　微盟集團（０２０１３）　　４﹒２３元　　跌０﹒７％
　　騰訊（００７００）　　　　　３０２元　升０﹒５３％
　　阿里（０９９８８）　　　　　　９２元　升０﹒２７％
　　美團（０３６９０）　　　１８４﹒３元　升１﹒８８％
　　京東集團（０９６１８）　　　２２７元　升２﹒１６％
　　小米（０１８１０）　　　１２﹒１４元　升０﹒１７％
　　快手（０１０２４）　　　７５﹒６５元　　升０﹒６％
　　嗶哩嗶哩（０９６２６）　２００﹒２元　升１﹒８３％
　　百度（０９８８８）　　　１３７﹒９元　升２﹒１５％
　　網易（０９９９９）　　　１４５﹒４元　升２﹒６８％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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備註： 即時報價更新時間為 16/08/2022 18:00
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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