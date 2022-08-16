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03300 中國玻璃
即時 按盤價 跌1.180 -0.010 (-0.840%)
大手異動

16/08/2022 09:43

《異動股》中玻（３３００）升２％，獲彩虹新能源１０億人幣採購

　　《經濟通通訊社１６日專訊》中國玻璃（０３３００）現價升２﹒５２％，報１﹒２２元，
該股成交約１０萬股，涉資１２萬元。
　　彩虹新能源（００４３８）公布，作為採購方與中國玻璃作為供應方訂立戰略合作協議，該
集團擬向中國玻璃採購光伏玻璃原片產品及其售後服務，約定本次合同總金額預估約１０億元人
民幣，最終採購金額以實際採購產品數量及訂單價格為準，有效期自９月起至２０２５年８月止

　　此外，中玻發盈警，預期截至上半年將錄得不少於１﹒２億元人民幣的溢利淨額，較去年同
期錄得溢利淨額約３﹒０２億元人民幣減少約６０％。該減少主要由於中國大陸房地產行業低迷
、疫情散點爆發，致使浮法玻璃需求端承壓及浮法玻璃價格較去年同期有所下降；以及疫情蔓延
、國外地緣衝突、全球通脹加劇，導致主要原、燃材料價格較去年同期大幅增加等綜合因素影響

　　現時，恒生指數報２０１０６，升６５點或升０﹒３３％，主板成交８５﹒０３億元。國企
指數報６８５３，升３９點或升０﹒５７％。恒生科技指數報４３３１，升２３點或升
０﹒５４％。
　　即月期指新報２００７９，升４５點，低水２８點。即月國指期貨報６８５９，升３６點，
高水６點。即月科指期貨新報４３３３，升１８點，高水４點。
　　上證綜合指數報３２８５，升８點或升０﹒２７％，成交５３３﹒８５億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４８０，升２０點或升０﹒１６％，成交８１２﹒８９億元人民幣。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中玻（０３３００）　　　　１﹒２２元　升２﹒５２％
　　彩虹新能源（００４３８）　８﹒７４元　　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｈｃ）

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備註： 即時報價更新時間為 16/08/2022 18:00
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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