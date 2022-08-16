《異動股》碧桂園高開逾８％，據報內地擬全額擔保助房企發債

《經濟通通訊社１６日專訊》碧桂園（０２００７）現價升８﹒６２％，報２﹒５２元，該

股成交約９２６萬股，涉資２３３４萬元。

據《路透》引述消息人士報道，內地金融監管部門推出新措施緩解內房流動性壓力。由國有

增信機構中債信用增進公司對民營房企發債開展效力更強的「全額不可撤銷擔保」。部分債券有

望在本月底中期業績發布截止日前完成發行。

民企內房股大幅高開；龍湖（００９６０）升７﹒６７％，報２３﹒８５元，以現價計，該

股暫連升２日，累計升幅８﹒１６％；碧桂園服務（０６０９８）升５﹒７８％，報１４﹒６４

元；旭輝控股集團（００８８４）升１０﹒２２％，報２﹒０５元；萬科企業（０２２０２）升

１﹒４３％，報１４﹒１８元。



＊措施將對民營房企的債券直接進行全額擔保＊



報道引述消息人士指出，監管部門近期指示中債信用增進對房企將要發行的中期票據，開展

「全額無條件不可撤銷連帶責任擔保」。措施將對房企尤其是民營房企的債券直接進行全額擔保

，對房企發債的增信效果將好於此前的「發債＋信用風險緩釋憑證」模式。相關公司包括龍湖集

團、旭輝控股等多家民營房企。

報道指，中債信用增進提供全額擔保的首筆龍湖集團中票（ＭＴＮ）已在推進發行，此次發

行規模不超過１５億元人民幣，期限包括３年期和５年期。

現時，恒生指數報２０１０７，升６６點或升０﹒３３％，主板成交１３﹒５２億元。國企

指數報６８５２，升３７點或升０﹒５５％。恒生科技指數報４３３９，升３１點或升

０﹒７２％。

即月期指新報２００７９，升４５點，低水２８點。即月國指期貨報６８５６，升３３點，

高水４點。即月科指期貨新報４３４７，升３２點。

上證綜合指數報３２７８，升２點或升０﹒０８％，成交２８﹒９４億元人民幣。

深證成份指數報１２４７０，升１０點或升０﹒０８％，成交４５﹒５３億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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碧桂園（０２００７） ２﹒５２元 升８﹒６２％

龍湖（００９６０） ２３﹒８５元 升７﹒６７％

碧桂園服務（０６０９８） １４﹒６４元 升５﹒７８％

旭輝控股集團（００８８４） ２﹒０５元 升１０﹒２２％

萬科企業（０２２０２） １４﹒１８元 升１﹒４３％

綠城服務（０２８６９） ６﹒５０元 升１﹒５６％

旭輝永升服務（０１９９５） ４﹒５１元 升４﹒６４％

潤地（０１１０９） ３０﹒２０元 升１﹒６８％

中海外（００６８８） １９﹒８６元 升１﹒８５％

越地（００１２３） ９﹒１７元 跌０﹒３３％

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（ｈｃ）

