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00205 財訊傳媒
即時 按盤價 升0.600 +0.140 (+30.435%)
大手異動

16/08/2022 09:41

《異動股》財訊傳媒急升５４％，折讓１３％發新股籌４８００萬元

　　《經濟通通訊社１６日專訊》財訊傳媒（００２０５）發新股，現價升５４﹒３５％，報
０﹒７１元，該股成交約１７８萬股，涉資１１５萬元，盤中高見０﹒８元，最低見０﹒５１元

　　財訊傳媒公布，每股４０仙發行１﹒２億股新股予屬獨立第三方的兩名投資者，集資
４８００萬元。
　　該集團指，每股４０仙較昨日收市價每股４６仙折讓約１３﹒０４％，新股佔擴大後股本約
１６﹒３％，各佔８﹒１５％股權。該集團擬將認購所得款項淨額用於擴大廣告業務，尤其是數
字媒體營銷服務及多渠道網絡服務。
　　現時，恒生指數報２０１３８，升９８點或升０﹒４９％，主板成交１００﹒２４億元。國
企指數報６８６７，升５３點或升０﹒７９％。恒生科技指數報４３４３，升３４點或升
０﹒８１％。
　　即月期指新報２０１１８，升８４點，低水２１點。即月國指期貨報６８７５，升５２點，
高水７點。即月科指期貨新報４３４４，升２９點，高水１點。
　　上證綜合指數報３２８６，升１０點或升０﹒３１％，成交６４０﹒１４億元人民幣。深證
成份指數報１２４９６，升３６點或升０﹒２９％，成交３４１﹒７５億元人民幣。（ｅｒ）

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備註： 即時報價更新時間為 16/08/2022 18:00
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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