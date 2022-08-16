《異動股》民企內房升幅急擴大，碧服、旭輝永升飆兩成

《經濟通通訊社１６日專訊》碧桂園服務（０６０９８）現價升１９﹒０８％，報

１６﹒４８元，該股成交約３８５３萬股，涉資６﹒０５億元。

民企內房銳不可當，升幅急遽擴大；旭輝永升服務（０１９９５）升２０﹒６５％，報

５﹒２元；龍湖（００９６０）升１６﹒０３％，報２５﹒７元，以現價計，該股暫連升２日，

累計升幅１６﹒５５％；碧桂園（０２００７）升１５﹒５２％，報２﹒６８元；旭輝控股集團

（００８８４）升１５﹒５９％，報２﹒１５元；新城發展（０１０３０）升１１﹒０７％，報

２﹒９１元；世茂服務（００８７３）升１０﹒２７％，報２﹒４７元。



＊對民營房企開展「全額無條件不可撤銷連帶責任擔保」＊



據《路透》引述消息人士報道，內地金融監管部門推出新措施緩解內房流動性壓力。由國有

增信機構中債信用增進公司對民營房企發債開展效力更強的「全額不可撤銷擔保」。部份債券有

望在本月底中期業績發布截止日前完成發行。

報道引述消息人士指出，監管部門近期指示中債信用增進對房企將要發行的中期票據，開展

「全額無條件不可撤銷連帶責任擔保」。措施將對房企尤其是民營房企的債券直接進行全額擔保

，對房企發債的增信效果將好於此前的「發債＋信用風險緩釋憑證」模式。相關公司包括龍湖集

團（００９６０）、旭輝控股（００８８４）等多家民營房企。

消息刺激今早多隻民企內房股大幅高開，開市後漲勢持續，此前多隻民企內房股正處於數年

以來新低水平。

現時，恒生指數報２０１５９，升１１８點或升０﹒５９％，主板成交２１１﹒１９億元。

國企指數報６８６８，升５４點或升０﹒７９％。恒生科技指數報４３３３，升２４點或升

０﹒５８％。

即月期指新報２０１３８，升１０４點，低水２１點。即月國指期貨報６８７７，升５４點

，高水８點。即月科指期貨新報４３３５，升２０點，低水１６點。

上證綜合指數報３２９２，升１６點或升０﹒４９％，成交１３８９﹒１１億元人民幣。

深證成份指數報１２５３７，升７７點或升０﹒６２％，成交２０１８﹒９４億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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碧桂園服務（０６０９８） １６﹒４８元 升１９﹒０８％

旭輝永升服務（０１９９５） ５﹒２０元 升２０﹒６５％

龍湖（００９６０） ２５﹒７０元 升１６﹒０３％

碧桂園（０２００７） ２﹒６８元 升１５﹒５２％

旭輝控股集團（００８８４） ２﹒１５元 升１５﹒５９％

萬科企業（０２２０２） １４﹒５４元 升４﹒０１％

新城發展（０１０３０） ２﹒９１元 升１１﹒０７％

世茂服務（００８７３） ２﹒４７元 升１０﹒２７％

融創服務（０１５１６） ３﹒３１元 升８﹒１７％

綠城（０３９００） １５﹒０６元 升６﹒６６％

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（ｈｃ）

