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03690 美團－Ｗ
即時 按盤價 跌164.500 -16.400 (-9.066%)
大手異動

16/08/2022 14:38

《異動股》美團午後急挫近９％，據報騰訊擬售全部所持股份

　　《經濟通通訊社１６日專訊》美團（０３６９０）現價跌８﹒７３％，報１６５﹒１元，該
股成交約１７８１萬股，涉資３１﹒２０億元。
　　據《路透》報道知情人士，騰訊計劃出售所持美團２４０億美元股份的全部或大部分，以安
撫國內監管機構，並將一項歷時八年的投資變現。其中三位知情人士表示，近幾個月來，擁有美
團１７％股權的騰訊一直在與財務顧問接觸，以研究如何執行可能的大規模出售美團股份的計劃

　　騰訊於２０１４年首先投資了美團的競爭對手大眾點評，一年後大眾點評與美團合併，形成
了現在的公司。基於美團截至周一的市值，騰訊持有的１７％股份價值２４３億美元。其中兩名
消息人士稱，如果市場條件有利，騰訊將尋求在今年內開始出售美團股份。
　　現時，恒生指數報１９６９５，跌３４５點或跌１﹒７２％，主板成交６２６﹒３８億元。
國企指數報６６８０，跌１３３點或跌１﹒９７％。恒生科技指數報４１７５，跌１３２點或跌
３﹒０７％。
　　即月期指新報１９６７６，跌３５８點，低水１９點。即月國指期貨報６６８７，跌１３６
點，高水６點。即月科指期貨新報４１７７，跌１３８點，高水１２點。
　　上證綜合指數報３２７６，升０點或升０﹒０２％，成交３７００﹒１２億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４５８，跌１點或跌０﹒０２％，成交５４７５﹒５４億元人民幣。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團（０３６９０）　　　１６５﹒１０元　跌８﹒７３％
　　阿里（０９９８８）　　　　８８﹒９０元　跌３﹒１１％
　　騰訊（００７００）　　　２９３﹒４０元　跌２﹒３３％
　　匯控（００００５）　　　　５１﹒５５元　跌１﹒２５％
　　港交所（００３８８）　　３４３﹒２０元　跌１﹒０４％
　　友邦（０１２９９）　　　　７６﹒４０元　跌０﹒９７％
　　京東集團（０９６１８）　２１８﹒２０元　跌１﹒８０％
　　網易（０９９９９）　　　１４１﹒３０元　跌０﹒２１％
　　百度（０９８８８）　　　１３２﹒３０元　跌２﹒００％
　　小米（０１８１０）　　　　１１﹒５８元　跌４﹒４６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｈｃ）

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備註： 即時報價更新時間為 16/08/2022 18:00
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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