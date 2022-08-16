《異動股》美團午後急挫近９％，據報騰訊擬售全部所持股份

《經濟通通訊社１６日專訊》美團（０３６９０）現價跌８﹒７３％，報１６５﹒１元，該

股成交約１７８１萬股，涉資３１﹒２０億元。

據《路透》報道知情人士，騰訊計劃出售所持美團２４０億美元股份的全部或大部分，以安

撫國內監管機構，並將一項歷時八年的投資變現。其中三位知情人士表示，近幾個月來，擁有美

團１７％股權的騰訊一直在與財務顧問接觸，以研究如何執行可能的大規模出售美團股份的計劃

。

騰訊於２０１４年首先投資了美團的競爭對手大眾點評，一年後大眾點評與美團合併，形成

了現在的公司。基於美團截至周一的市值，騰訊持有的１７％股份價值２４３億美元。其中兩名

消息人士稱，如果市場條件有利，騰訊將尋求在今年內開始出售美團股份。

現時，恒生指數報１９６９５，跌３４５點或跌１﹒７２％，主板成交６２６﹒３８億元。

國企指數報６６８０，跌１３３點或跌１﹒９７％。恒生科技指數報４１７５，跌１３２點或跌

３﹒０７％。

即月期指新報１９６７６，跌３５８點，低水１９點。即月國指期貨報６６８７，跌１３６

點，高水６點。即月科指期貨新報４１７７，跌１３８點，高水１２點。

上證綜合指數報３２７６，升０點或升０﹒０２％，成交３７００﹒１２億元人民幣。

深證成份指數報１２４５８，跌１點或跌０﹒０２％，成交５４７５﹒５４億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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美團（０３６９０） １６５﹒１０元 跌８﹒７３％

阿里（０９９８８） ８８﹒９０元 跌３﹒１１％

騰訊（００７００） ２９３﹒４０元 跌２﹒３３％

匯控（００００５） ５１﹒５５元 跌１﹒２５％

港交所（００３８８） ３４３﹒２０元 跌１﹒０４％

友邦（０１２９９） ７６﹒４０元 跌０﹒９７％

京東集團（０９６１８） ２１８﹒２０元 跌１﹒８０％

網易（０９９９９） １４１﹒３０元 跌０﹒２１％

百度（０９８８８） １３２﹒３０元 跌２﹒００％

小米（０１８１０） １１﹒５８元 跌４﹒４６％

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（ｈｃ）

