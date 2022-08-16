《異動股》海底撈（０６８６２）跌逾５％，報１６﹒３６元

《經濟通通訊社１６日專訊》海底撈（０６８６２）跌５﹒４３％，報１６﹒３６元，最低
價１６﹒３６元，最高價１７﹒２元；成交６１０﹒４５萬股，成交金額１﹒０２億元；主動買
沽比率４５：５５，資金淨主動賣出９０７﹒５９萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信
息，金額５３６﹒０５萬元，加權平均成交價１６﹒７７８元；現時最大淨被動賣出券商為瑞士
信貸證券香港，金額８４７﹒０３萬元，加權平均成交價１６﹒８４４元。
現時，恒生指數報１９７３５，跌３０４點或１﹒５２％；恒生中國企業指數報６６９９，
跌１１５點或１﹒６９％；恒生科技指數報４１９３，跌１１４點或２﹒６６％；主板成交
６００﹒７８億元。
上證綜合指數報３２７６，升不足１點，成交３６４０﹒３１億元人民幣。
深證成份指數報１２４５８，跌２點或０﹒０２％，成交２２０２﹒７９億元人民幣。
基本資料
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現價 １６﹒３６０ 變動 －５﹒４３％
最高價 １７﹒２００ 最低價 １６﹒３６０
成交股數 ６１０﹒４５萬股 成交金額 １﹒０２億
１０天平均 １５﹒８４８ 歷史波幅％ ５０﹒０８９
２０天平均 １５﹒８３９ 加權平均價 １６﹒７８４
５０天平均 １６﹒１１２ ＲＳＩ１４ ５３﹒０８６
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股份狀態：主動買沽比率４５：５５，資金淨主動賣出９０７﹒５９萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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海底撈（０６８６２） １６﹒３６ －５﹒４３
潤啤（００２９１） ５３﹒４０ －３﹒３５
特步國際（０１３６８） １２﹒５８ －１﹒７２
頤海國際（０１５７９） ２１﹒６５ －０﹒６９
安踏體育（０２０２０） ８４﹒１０ －３﹒６７
申洲國際（０２３１３） ８１﹒４０ －１﹒１５
蒙牛乳業（０２３１９） ３４﹒４０ －０﹒７２
李寧（０２３３１） ６９﹒５５ －２﹒４５
中國飛鶴（０６１８６） ６﹒９２ －１﹒４２
九毛九（０９９２２） １７﹒８２ －４﹒９１
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（ｅｄ）
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