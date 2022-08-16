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06862 海底撈
即時 按盤價 跌16.680 -0.620 (-3.584%)
大手異動

16/08/2022 14:32

《異動股》海底撈（０６８６２）跌逾５％，報１６﹒３６元

　　《經濟通通訊社１６日專訊》海底撈（０６８６２）跌５﹒４３％，報１６﹒３６元，最低
價１６﹒３６元，最高價１７﹒２元；成交６１０﹒４５萬股，成交金額１﹒０２億元；主動買
沽比率４５：５５，資金淨主動賣出９０７﹒５９萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信
息，金額５３６﹒０５萬元，加權平均成交價１６﹒７７８元；現時最大淨被動賣出券商為瑞士
信貸證券香港，金額８４７﹒０３萬元，加權平均成交價１６﹒８４４元。
　　現時，恒生指數報１９７３５，跌３０４點或１﹒５２％；恒生中國企業指數報６６９９，
跌１１５點或１﹒６９％；恒生科技指數報４１９３，跌１１４點或２﹒６６％；主板成交
６００﹒７８億元。
　　上證綜合指數報３２７６，升不足１點，成交３６４０﹒３１億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４５８，跌２點或０﹒０２％，成交２２０２﹒７９億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　１６﹒３６０　變動　　　　－５﹒４３％
　　最高價　　　　　１７﹒２００　最低價　　　１６﹒３６０
　　成交股數　　６１０﹒４５萬股　成交金額　　　１﹒０２億
　　１０天平均　　　１５﹒８４８　歷史波幅％　５０﹒０８９
　　２０天平均　　　１５﹒８３９　加權平均價　１６﹒７８４
　　５０天平均　　　１６﹒１１２　ＲＳＩ１４　５３﹒０８６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：主動買沽比率４５：５５，資金淨主動賣出９０７﹒５９萬元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　海底撈（０６８６２）　　１６﹒３６　－５﹒４３
　　潤啤（００２９１）　　　５３﹒４０　－３﹒３５
　　特步國際（０１３６８）　１２﹒５８　－１﹒７２
　　頤海國際（０１５７９）　２１﹒６５　－０﹒６９
　　安踏體育（０２０２０）　８４﹒１０　－３﹒６７
　　申洲國際（０２３１３）　８１﹒４０　－１﹒１５
　　蒙牛乳業（０２３１９）　３４﹒４０　－０﹒７２
　　李寧（０２３３１）　　　６９﹒５５　－２﹒４５
　　中國飛鶴（０６１８６）　　６﹒９２　－１﹒４２
　　九毛九（０９９２２）　　１７﹒８２　－４﹒９１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 16/08/2022 18:00
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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