《異動股》海底撈（０６８６２）跌逾５％，報１６﹒３６元

《經濟通通訊社１６日專訊》海底撈（０６８６２）跌５﹒４３％，報１６﹒３６元，最低

價１６﹒３６元，最高價１７﹒２元；成交６１０﹒４５萬股，成交金額１﹒０２億元；主動買

沽比率４５：５５，資金淨主動賣出９０７﹒５９萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信

息，金額５３６﹒０５萬元，加權平均成交價１６﹒７７８元；現時最大淨被動賣出券商為瑞士

信貸證券香港，金額８４７﹒０３萬元，加權平均成交價１６﹒８４４元。

現時，恒生指數報１９７３５，跌３０４點或１﹒５２％；恒生中國企業指數報６６９９，

跌１１５點或１﹒６９％；恒生科技指數報４１９３，跌１１４點或２﹒６６％；主板成交

６００﹒７８億元。

上證綜合指數報３２７６，升不足１點，成交３６４０﹒３１億元人民幣。

深證成份指數報１２４５８，跌２點或０﹒０２％，成交２２０２﹒７９億元人民幣。



基本資料

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現價 １６﹒３６０ 變動 －５﹒４３％

最高價 １７﹒２００ 最低價 １６﹒３６０

成交股數 ６１０﹒４５萬股 成交金額 １﹒０２億

１０天平均 １５﹒８４８ 歷史波幅％ ５０﹒０８９

２０天平均 １５﹒８３９ 加權平均價 １６﹒７８４

５０天平均 １６﹒１１２ ＲＳＩ１４ ５３﹒０８６

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股份狀態：主動買沽比率４５：５５，資金淨主動賣出９０７﹒５９萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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海底撈（０６８６２） １６﹒３６ －５﹒４３

潤啤（００２９１） ５３﹒４０ －３﹒３５

特步國際（０１３６８） １２﹒５８ －１﹒７２

頤海國際（０１５７９） ２１﹒６５ －０﹒６９

安踏體育（０２０２０） ８４﹒１０ －３﹒６７

申洲國際（０２３１３） ８１﹒４０ －１﹒１５

蒙牛乳業（０２３１９） ３４﹒４０ －０﹒７２

李寧（０２３３１） ６９﹒５５ －２﹒４５

中國飛鶴（０６１８６） ６﹒９２ －１﹒４２

九毛九（０９９２２） １７﹒８２ －４﹒９１

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（ｅｄ）

