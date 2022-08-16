《異動股》李寧（０２３３１）跌近３％，報６９﹒２元

《經濟通通訊社１６日專訊》李寧（０２３３１）跌２﹒９５％，報６９﹒２元，最低價
６９﹒１元，最高價７１﹒７元；成交８４８﹒１７萬股，成交金額５﹒９９億元；主動買沽比
率５１：４９，資金淨主動買入９７３﹒５１萬元。現時最大淨被動買入券商為極訊亞太，金額
２７１８﹒７萬元，加權平均成交價７０﹒４７１元；現時最大淨被動賣出券商為中國創盈市場
服務，金額３２７１﹒３３萬元，加權平均成交價７０﹒３５２元。
現時，恒生指數報１９７４２，跌２９８點或１﹒４９％；恒生中國企業指數報６６９６，
跌１１７點或１﹒７３％；恒生科技指數報４１９１，跌１１７點或２﹒７２％；主板成交
６５４﹒５７億元。
上證綜合指數報３２７３，跌２點或０﹒０７％，成交３７６６﹒４８億元人民幣。
深證成份指數報１２４４５，跌１４點或０﹒１２％，成交２２８１﹒９３億元人民幣。
基本資料
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現價 ６９﹒２００ 變動 －２﹒９５％
最高價 ７１﹒７００ 最低價 ６９﹒１００
成交股數 ８４８﹒１７萬股 成交金額 ５﹒９９億
１０天平均 ６６﹒３２５ 歷史波幅％ ４４﹒４３７
２０天平均 ６６﹒２９８ 加權平均價 ７０﹒６５３
５０天平均 ６６﹒９０５ ＲＳＩ１４ ５５﹒６８２
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股份狀態：主動買沽比率５１：４９，資金淨主動買入９７３﹒５１萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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李寧（０２３３１） ６９﹒２０ －２﹒９５
潤啤（００２９１） ５３﹒３０ －３﹒５３
特步國際（０１３６８） １２﹒５８ －１﹒７２
頤海國際（０１５７９） ２１﹒２０ －２﹒７５
安踏體育（０２０２０） ８３﹒７０ －４﹒１２
申洲國際（０２３１３） ８１﹒７０ －０﹒７９
蒙牛乳業（０２３１９） ３４﹒４５ －０﹒５８
中國飛鶴（０６１８６） ６﹒９２ －１﹒４２
海底撈（０６８６２） １６﹒４２ －５﹒０９
九毛九（０９９２２） １７﹒５４ －６﹒４０
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（ｅｄ）
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