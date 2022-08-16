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02331 李寧
即時 按盤價 跌69.850 -1.450 (-2.034%)
大手異動

16/08/2022 14:41

《異動股》李寧（０２３３１）跌近３％，報６９﹒２元

　　《經濟通通訊社１６日專訊》李寧（０２３３１）跌２﹒９５％，報６９﹒２元，最低價
６９﹒１元，最高價７１﹒７元；成交８４８﹒１７萬股，成交金額５﹒９９億元；主動買沽比
率５１：４９，資金淨主動買入９７３﹒５１萬元。現時最大淨被動買入券商為極訊亞太，金額
２７１８﹒７萬元，加權平均成交價７０﹒４７１元；現時最大淨被動賣出券商為中國創盈市場
服務，金額３２７１﹒３３萬元，加權平均成交價７０﹒３５２元。
　　現時，恒生指數報１９７４２，跌２９８點或１﹒４９％；恒生中國企業指數報６６９６，
跌１１７點或１﹒７３％；恒生科技指數報４１９１，跌１１７點或２﹒７２％；主板成交
６５４﹒５７億元。
　　上證綜合指數報３２７３，跌２點或０﹒０７％，成交３７６６﹒４８億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４４５，跌１４點或０﹒１２％，成交２２８１﹒９３億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　６９﹒２００　變動　　　　－２﹒９５％
　　最高價　　　　　７１﹒７００　最低價　　　６９﹒１００
　　成交股數　　８４８﹒１７萬股　成交金額　　　５﹒９９億
　　１０天平均　　　６６﹒３２５　歷史波幅％　４４﹒４３７
　　２０天平均　　　６６﹒２９８　加權平均價　７０﹒６５３
　　５０天平均　　　６６﹒９０５　ＲＳＩ１４　５５﹒６８２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：主動買沽比率５１：４９，資金淨主動買入９７３﹒５１萬元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　李寧（０２３３１）　　　６９﹒２０　－２﹒９５
　　潤啤（００２９１）　　　５３﹒３０　－３﹒５３
　　特步國際（０１３６８）　１２﹒５８　－１﹒７２
　　頤海國際（０１５７９）　２１﹒２０　－２﹒７５
　　安踏體育（０２０２０）　８３﹒７０　－４﹒１２
　　申洲國際（０２３１３）　８１﹒７０　－０﹒７９
　　蒙牛乳業（０２３１９）　３４﹒４５　－０﹒５８
　　中國飛鶴（０６１８６）　　６﹒９２　－１﹒４２
　　海底撈（０６８６２）　　１６﹒４２　－５﹒０９
　　九毛九（０９９２２）　　１７﹒５４　－６﹒４０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 16/08/2022 18:00
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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