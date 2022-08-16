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06828 北京燃氣藍天
即時 按盤價 升0.097 +0.017 (+21.250%)
大手異動

16/08/2022 14:48

《異動股》北京燃氣藍天升近１９％，報０﹒０９５元

　　《經濟通通訊社１６日專訊》北京燃氣藍天（０６８２８）升１８﹒７５％，報０﹒０９５
元，最高價０﹒０９６元，最低價０﹒０７７元；成交１﹒３４億股，成交金額１１７９﹒１３
萬元；主動買沽比率４７：５３，資金淨主動賣出６１﹒２萬元。現時最大淨被動買入券商為中
信建投國際証券，金額６６﹒４６萬元，加權平均成交價０﹒０９元；現時最大淨被動賣出券商
為瑞銀，金額２９﹒４４萬元，加權平均成交價０﹒０９元。以現價計，該股暫連升２日，累計
升幅６１﹒０２％。
　　現時，恒生指數報１９７６８，跌２７１點或１﹒３６％；恒生中國企業指數報６７０８，
跌１０６點或１﹒５６％；恒生科技指數報４１９７，跌１１１點或２﹒５８％；主板成交
６８６﹒３５億元。
　　上證綜合指數報３２７６，升不足１點，成交３８６８﹒０１億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４５９，跌不足１點，成交２３５０﹒４６億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　０﹒０９５　變動　　　　　＋１８﹒７５％
　　最高價　　　　０﹒０９６　最低價　　　　　　０﹒０７７
　　成交股數　　１﹒３４億股　成交金額　　１１７９﹒１３萬
　　１０天平均　　０﹒０６４　歷史波幅％　　２０４﹒８０６
　　２０天平均　　０﹒０７２　加權平均價　　　　０﹒０８８
　　５０天平均　　０﹒１０７　ＲＳＩ１４　　　６３﹒１２２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：主動買沽比率４７：５３，資金淨主動賣出６１﹒２萬元；暫連升２日，累計升幅
６１﹒０２％
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　北京燃氣藍天（０６８２８）　　　０﹒０９５　＋１８﹒７５
　　昆侖能源（００１３５）　　　　　５﹒６９０　　＋１﹒０７
　　中國燃氣（００３８４）　　　　１１﹒９６０　　＋０﹒８４
　　北控（００３９２）　　　　　　２４﹒５５０　　　　無升跌
　　港華智慧能源（０１０８３）　　　３﹒６００　　－２﹒４４
　　華潤燃氣（０１１９３）　　　　３３﹒６００　　＋０﹒４５
　　天倫燃氣（０１６００）　　　　　３﹒９２０　　－１﹒７５
　　新奧能源（０２６８８）　　　１２６﹒０００　　＋０﹒６４
　　中裕能源（０３６３３）　　　　　６﹒６３０　　－１﹒０４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 16/08/2022 18:00
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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