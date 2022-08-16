《異動股》北京燃氣藍天升近１９％，報０﹒０９５元

《經濟通通訊社１６日專訊》北京燃氣藍天（０６８２８）升１８﹒７５％，報０﹒０９５

元，最高價０﹒０９６元，最低價０﹒０７７元；成交１﹒３４億股，成交金額１１７９﹒１３

萬元；主動買沽比率４７：５３，資金淨主動賣出６１﹒２萬元。現時最大淨被動買入券商為中

信建投國際証券，金額６６﹒４６萬元，加權平均成交價０﹒０９元；現時最大淨被動賣出券商

為瑞銀，金額２９﹒４４萬元，加權平均成交價０﹒０９元。以現價計，該股暫連升２日，累計

升幅６１﹒０２％。

現時，恒生指數報１９７６８，跌２７１點或１﹒３６％；恒生中國企業指數報６７０８，

跌１０６點或１﹒５６％；恒生科技指數報４１９７，跌１１１點或２﹒５８％；主板成交

６８６﹒３５億元。

上證綜合指數報３２７６，升不足１點，成交３８６８﹒０１億元人民幣。

深證成份指數報１２４５９，跌不足１點，成交２３５０﹒４６億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒０９５ 變動 ＋１８﹒７５％

最高價 ０﹒０９６ 最低價 ０﹒０７７

成交股數 １﹒３４億股 成交金額 １１７９﹒１３萬

１０天平均 ０﹒０６４ 歷史波幅％ ２０４﹒８０６

２０天平均 ０﹒０７２ 加權平均價 ０﹒０８８

５０天平均 ０﹒１０７ ＲＳＩ１４ ６３﹒１２２

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股份狀態：主動買沽比率４７：５３，資金淨主動賣出６１﹒２萬元；暫連升２日，累計升幅

６１﹒０２％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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北京燃氣藍天（０６８２８） ０﹒０９５ ＋１８﹒７５

昆侖能源（００１３５） ５﹒６９０ ＋１﹒０７

中國燃氣（００３８４） １１﹒９６０ ＋０﹒８４

北控（００３９２） ２４﹒５５０ 無升跌

港華智慧能源（０１０８３） ３﹒６００ －２﹒４４

華潤燃氣（０１１９３） ３３﹒６００ ＋０﹒４５

天倫燃氣（０１６００） ３﹒９２０ －１﹒７５

新奧能源（０２６８８） １２６﹒０００ ＋０﹒６４

中裕能源（０３６３３） ６﹒６３０ －１﹒０４

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（ｅｄ）

