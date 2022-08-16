《異動股》北京燃氣藍天升近１９％，報０﹒０９５元

《經濟通通訊社１６日專訊》北京燃氣藍天（０６８２８）升１８﹒７５％，報０﹒０９５
元，最高價０﹒０９６元，最低價０﹒０７７元；成交１﹒３４億股，成交金額１１７９﹒１３
萬元；主動買沽比率４７：５３，資金淨主動賣出６１﹒２萬元。現時最大淨被動買入券商為中
信建投國際証券，金額６６﹒４６萬元，加權平均成交價０﹒０９元；現時最大淨被動賣出券商
為瑞銀，金額２９﹒４４萬元，加權平均成交價０﹒０９元。以現價計，該股暫連升２日，累計
升幅６１﹒０２％。
現時，恒生指數報１９７６８，跌２７１點或１﹒３６％；恒生中國企業指數報６７０８，
跌１０６點或１﹒５６％；恒生科技指數報４１９７，跌１１１點或２﹒５８％；主板成交
６８６﹒３５億元。
上證綜合指數報３２７６，升不足１點，成交３８６８﹒０１億元人民幣。
深證成份指數報１２４５９，跌不足１點，成交２３５０﹒４６億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒０９５ 變動 ＋１８﹒７５％
最高價 ０﹒０９６ 最低價 ０﹒０７７
成交股數 １﹒３４億股 成交金額 １１７９﹒１３萬
１０天平均 ０﹒０６４ 歷史波幅％ ２０４﹒８０６
２０天平均 ０﹒０７２ 加權平均價 ０﹒０８８
５０天平均 ０﹒１０７ ＲＳＩ１４ ６３﹒１２２
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股份狀態：主動買沽比率４７：５３，資金淨主動賣出６１﹒２萬元；暫連升２日，累計升幅
６１﹒０２％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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北京燃氣藍天（０６８２８） ０﹒０９５ ＋１８﹒７５
昆侖能源（００１３５） ５﹒６９０ ＋１﹒０７
中國燃氣（００３８４） １１﹒９６０ ＋０﹒８４
北控（００３９２） ２４﹒５５０ 無升跌
港華智慧能源（０１０８３） ３﹒６００ －２﹒４４
華潤燃氣（０１１９３） ３３﹒６００ ＋０﹒４５
天倫燃氣（０１６００） ３﹒９２０ －１﹒７５
新奧能源（０２６８８） １２６﹒０００ ＋０﹒６４
中裕能源（０３６３３） ６﹒６３０ －１﹒０４
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（ｅｄ）
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