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09956 安能物流
即時 按盤價 跌3.610 -0.080 (-2.168%)
大手異動

16/08/2022 14:49

《異動股》安能物流（９９５６）跌近２％創新低，報３﹒６２元

　　《經濟通通訊社１６日專訊》安能物流（０９９５６）跌１﹒９％，報３﹒６２元，最低價
３﹒６２元，創上市新低，最高價３﹒８３元；成交１０﹒４５萬股，成交金額３８﹒８６萬元
；主動買沽比率１３：８７，資金淨主動賣出２９﹒０１萬元。現時最大淨被動買入券商為中國
創盈市場服務，金額８﹒６２萬元，加權平均成交價３﹒７０７元；現時最大淨被動賣出券商為
滙豐證券經紀，金額３﹒０３萬元，加權平均成交價３﹒７９元。以現價計，該股暫連跌２日，
累計跌幅３﹒２１％。
　　現時，恒生指數報１９７７７，跌２６３點或１﹒３２％；恒生中國企業指數報６７１１，
跌１０３點或１﹒５２％；恒生科技指數報４２００，跌１０７點或２﹒５％；主板成交
６８９﹒５億元。
　　上證綜合指數報３２７６，升不足１點，成交３８８４﹒４１億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４６１，升１點或０﹒０１％，成交２３６０﹒８４億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　３﹒６２０　變動　　　　－１﹒９０％
　　最高價　　　　　３﹒８３０　最低價　　　　３﹒６２０
　　成交股數　　１０﹒４５萬股　成交金額　　３８﹒８６萬
　　１０天平均　　　３﹒７３６　歷史波幅％　３７﹒９４０
　　２０天平均　　　３﹒９００　加權平均價　　３﹒７１９
　　５０天平均　　　３﹒９６１　ＲＳＩ１４　３５﹒４１１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創上市新低；主動買沽比率１３：８７，資金淨主動賣出２９﹒０１萬元；暫連跌２
日，累計跌幅３﹒２１％
　
　　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　安能物流（０９９５６）　　　　　　　３﹒６２０　－１﹒９０
　　嘉里物流（００６３６）　　　　　　１６﹒４６０　＋５﹒７８
　　ＩＮＦＩＮＩＴＹ（０１４４２）　　　１﹒３００　－３﹒７０
　　樂氏國際控股（０１５２９）　　　　　０﹒２５５　－１﹒９２
　　中通快遞－ＳＷ（０２０５７）　　２０７﹒０００　＋０﹒７８
　　嘉泓物流（０２１３０）　　　　　　　８﹒１８０　－１﹒８０
　　滄港鐵路（０２１６９）　　　　　　　１﹒７００　＋０﹒５９
　　快狗打車（０２２４６）　　　　　　　５﹒８２０　－０﹒８５
　　京東物流（０２６１８）　　　　　　１４﹒２４０　－０﹒７０
　　盛良物流（０８２９２）　　　　　　　０﹒７４０　－２﹒６３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 16/08/2022 18:00
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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