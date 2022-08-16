《異動股》安能物流（９９５６）跌近２％創新低，報３﹒６２元

《經濟通通訊社１６日專訊》安能物流（０９９５６）跌１﹒９％，報３﹒６２元，最低價

３﹒６２元，創上市新低，最高價３﹒８３元；成交１０﹒４５萬股，成交金額３８﹒８６萬元

；主動買沽比率１３：８７，資金淨主動賣出２９﹒０１萬元。現時最大淨被動買入券商為中國

創盈市場服務，金額８﹒６２萬元，加權平均成交價３﹒７０７元；現時最大淨被動賣出券商為

滙豐證券經紀，金額３﹒０３萬元，加權平均成交價３﹒７９元。以現價計，該股暫連跌２日，

累計跌幅３﹒２１％。

現時，恒生指數報１９７７７，跌２６３點或１﹒３２％；恒生中國企業指數報６７１１，

跌１０３點或１﹒５２％；恒生科技指數報４２００，跌１０７點或２﹒５％；主板成交

６８９﹒５億元。

上證綜合指數報３２７６，升不足１點，成交３８８４﹒４１億元人民幣。

深證成份指數報１２４６１，升１點或０﹒０１％，成交２３６０﹒８４億元人民幣。



基本資料

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現價 ３﹒６２０ 變動 －１﹒９０％

最高價 ３﹒８３０ 最低價 ３﹒６２０

成交股數 １０﹒４５萬股 成交金額 ３８﹒８６萬

１０天平均 ３﹒７３６ 歷史波幅％ ３７﹒９４０

２０天平均 ３﹒９００ 加權平均價 ３﹒７１９

５０天平均 ３﹒９６１ ＲＳＩ１４ ３５﹒４１１

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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率１３：８７，資金淨主動賣出２９﹒０１萬元；暫連跌２

日，累計跌幅３﹒２１％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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安能物流（０９９５６） ３﹒６２０ －１﹒９０

嘉里物流（００６３６） １６﹒４６０ ＋５﹒７８

ＩＮＦＩＮＩＴＹ（０１４４２） １﹒３００ －３﹒７０

樂氏國際控股（０１５２９） ０﹒２５５ －１﹒９２

中通快遞－ＳＷ（０２０５７） ２０７﹒０００ ＋０﹒７８

嘉泓物流（０２１３０） ８﹒１８０ －１﹒８０

滄港鐵路（０２１６９） １﹒７００ ＋０﹒５９

快狗打車（０２２４６） ５﹒８２０ －０﹒８５

京東物流（０２６１８） １４﹒２４０ －０﹒７０

盛良物流（０８２９２） ０﹒７４０ －２﹒６３

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（ｅｄ）

