《異動股》安能物流（９９５６）跌近２％創新低，報３﹒６２元

《經濟通通訊社１６日專訊》安能物流（０９９５６）跌１﹒９％，報３﹒６２元，最低價
３﹒６２元，創上市新低，最高價３﹒８３元；成交１０﹒４５萬股，成交金額３８﹒８６萬元
；主動買沽比率１３：８７，資金淨主動賣出２９﹒０１萬元。現時最大淨被動買入券商為中國
創盈市場服務，金額８﹒６２萬元，加權平均成交價３﹒７０７元；現時最大淨被動賣出券商為
滙豐證券經紀，金額３﹒０３萬元，加權平均成交價３﹒７９元。以現價計，該股暫連跌２日，
累計跌幅３﹒２１％。
現時，恒生指數報１９７７７，跌２６３點或１﹒３２％；恒生中國企業指數報６７１１，
跌１０３點或１﹒５２％；恒生科技指數報４２００，跌１０７點或２﹒５％；主板成交
６８９﹒５億元。
上證綜合指數報３２７６，升不足１點，成交３８８４﹒４１億元人民幣。
深證成份指數報１２４６１，升１點或０﹒０１％，成交２３６０﹒８４億元人民幣。
基本資料
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現價 ３﹒６２０ 變動 －１﹒９０％
最高價 ３﹒８３０ 最低價 ３﹒６２０
成交股數 １０﹒４５萬股 成交金額 ３８﹒８６萬
１０天平均 ３﹒７３６ 歷史波幅％ ３７﹒９４０
２０天平均 ３﹒９００ 加權平均價 ３﹒７１９
５０天平均 ３﹒９６１ ＲＳＩ１４ ３５﹒４１１
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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率１３：８７，資金淨主動賣出２９﹒０１萬元；暫連跌２
日，累計跌幅３﹒２１％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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安能物流（０９９５６） ３﹒６２０ －１﹒９０
嘉里物流（００６３６） １６﹒４６０ ＋５﹒７８
ＩＮＦＩＮＩＴＹ（０１４４２） １﹒３００ －３﹒７０
樂氏國際控股（０１５２９） ０﹒２５５ －１﹒９２
中通快遞－ＳＷ（０２０５７） ２０７﹒０００ ＋０﹒７８
嘉泓物流（０２１３０） ８﹒１８０ －１﹒８０
滄港鐵路（０２１６９） １﹒７００ ＋０﹒５９
快狗打車（０２２４６） ５﹒８２０ －０﹒８５
京東物流（０２６１８） １４﹒２４０ －０﹒７０
盛良物流（０８２９２） ０﹒７４０ －２﹒６３
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（ｅｄ）
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