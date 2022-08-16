《異動股》德琪醫藥（６９９６）跌近１０％創新低，報４﹒１元

《經濟通通訊社１６日專訊》德琪醫藥（０６９９６）跌９﹒６９％，報４﹒１元，最低價
４﹒０８元，創上市新低，最高價４﹒５９元；成交１０５８﹒４萬股，成交金額
４５８９﹒２８萬元；主動買沽比率５４：４６，資金淨主動買入３２８﹒７４萬元。現時最大
淨被動買入券商為中國創盈市場服務，金額２８５﹒５萬元，加權平均成交價４﹒２９７元；現
時最大淨被動賣出券商為高盛亞洲證券，金額２５２﹒６８萬元，加權平均成交價４﹒３４６元
。以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅１６﹒８４％。
現時，恒生指數報１９７７７，跌２６３點或１﹒３２％；恒生中國企業指數報６７０９，
跌１０４點或１﹒５４％；恒生科技指數報４１９５，跌１１３點或２﹒６３％；主板成交
７１７﹒２２億元。
上證綜合指數報３２７８，升２點或０﹒０７％，成交４０４３﹒４９億元人民幣。
深證成份指數報１２４６７，升７點或０﹒０６％，成交２４５５﹒３６億元人民幣。
基本資料
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現價 ４﹒１００ 變動 －９﹒６９％
最高價 ４﹒５９０ 最低價 ４﹒０８０
成交股數 １０５８﹒４萬股 成交金額 ４５８９﹒２８萬
１０天平均 ４﹒７６４ 歷史波幅％ ５２﹒８５９
２０天平均 ５﹒０９８ 加權平均價 ４﹒３３６
５０天平均 ６﹒１１７ ＲＳＩ１４ ２２﹒５７０
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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率５４：４６，資金淨主動買入３２８﹒７４萬元；暫連跌
３日，累計跌幅１６﹒８４％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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德琪醫藥（０６９９６） ４﹒１０ －９﹒６９
信達生物（０１８０１） ３５﹒７０ －２﹒７２
錦欣生殖（０１９５１） ５﹒６７ －１﹒９０
雲頂新耀－Ｂ（０１９５２） １３﹒９８ －１７﹒０８
藥明生物（０２２６９） ６９﹒２５ －１﹒４９
泰格醫藥（０３３４７） ７４﹒７５ －４﹒１７
百濟神州（０６１６０） １１５﹒５０ ＋０﹒８７
康希諾（０６１８５） ６０﹒２０ －２﹒９８
康方生物（０９９２６） ２３﹒１０ －２﹒３３
開拓藥業（０９９３９） １４﹒５０ －２﹒４２
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（ｅｄ）
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