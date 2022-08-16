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06996 德琪醫藥－Ｂ
即時 按盤價 跌4.060 -0.480 (-10.573%)
大手異動

16/08/2022 14:57

《異動股》德琪醫藥（６９９６）跌近１０％創新低，報４﹒１元

　　《經濟通通訊社１６日專訊》德琪醫藥（０６９９６）跌９﹒６９％，報４﹒１元，最低價
４﹒０８元，創上市新低，最高價４﹒５９元；成交１０５８﹒４萬股，成交金額
４５８９﹒２８萬元；主動買沽比率５４：４６，資金淨主動買入３２８﹒７４萬元。現時最大
淨被動買入券商為中國創盈市場服務，金額２８５﹒５萬元，加權平均成交價４﹒２９７元；現
時最大淨被動賣出券商為高盛亞洲證券，金額２５２﹒６８萬元，加權平均成交價４﹒３４６元
。以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅１６﹒８４％。
　　現時，恒生指數報１９７７７，跌２６３點或１﹒３２％；恒生中國企業指數報６７０９，
跌１０４點或１﹒５４％；恒生科技指數報４１９５，跌１１３點或２﹒６３％；主板成交
７１７﹒２２億元。
　　上證綜合指數報３２７８，升２點或０﹒０７％，成交４０４３﹒４９億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４６７，升７點或０﹒０６％，成交２４５５﹒３６億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　４﹒１００　變動　　　　　　－９﹒６９％
　　最高價　　　　　　４﹒５９０　最低價　　　　　　４﹒０８０
　　成交股數　　１０５８﹒４萬股　成交金額　　４５８９﹒２８萬
　　１０天平均　　　　４﹒７６４　歷史波幅％　　　５２﹒８５９
　　２０天平均　　　　５﹒０９８　加權平均價　　　　４﹒３３６
　　５０天平均　　　　６﹒１１７　ＲＳＩ１４　　　２２﹒５７０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創上市新低；主動買沽比率５４：４６，資金淨主動買入３２８﹒７４萬元；暫連跌
３日，累計跌幅１６﹒８４％
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　德琪醫藥（０６９９６）　　　　　４﹒１０　　－９﹒６９
　　信達生物（０１８０１）　　　　３５﹒７０　　－２﹒７２
　　錦欣生殖（０１９５１）　　　　　５﹒６７　　－１﹒９０
　　雲頂新耀－Ｂ（０１９５２）　　１３﹒９８　－１７﹒０８
　　藥明生物（０２２６９）　　　　６９﹒２５　　－１﹒４９
　　泰格醫藥（０３３４７）　　　　７４﹒７５　　－４﹒１７
　　百濟神州（０６１６０）　　　１１５﹒５０　　＋０﹒８７
　　康希諾（０６１８５）　　　　　６０﹒２０　　－２﹒９８
　　康方生物（０９９２６）　　　　２３﹒１０　　－２﹒３３
　　開拓藥業（０９９３９）　　　　１４﹒５０　　－２﹒４２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 16/08/2022 18:00
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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