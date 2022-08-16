《異動股》德琪醫藥（６９９６）跌近１０％創新低，報４﹒１元

《經濟通通訊社１６日專訊》德琪醫藥（０６９９６）跌９﹒６９％，報４﹒１元，最低價

４﹒０８元，創上市新低，最高價４﹒５９元；成交１０５８﹒４萬股，成交金額

４５８９﹒２８萬元；主動買沽比率５４：４６，資金淨主動買入３２８﹒７４萬元。現時最大

淨被動買入券商為中國創盈市場服務，金額２８５﹒５萬元，加權平均成交價４﹒２９７元；現

時最大淨被動賣出券商為高盛亞洲證券，金額２５２﹒６８萬元，加權平均成交價４﹒３４６元

。以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅１６﹒８４％。

現時，恒生指數報１９７７７，跌２６３點或１﹒３２％；恒生中國企業指數報６７０９，

跌１０４點或１﹒５４％；恒生科技指數報４１９５，跌１１３點或２﹒６３％；主板成交

７１７﹒２２億元。

上證綜合指數報３２７８，升２點或０﹒０７％，成交４０４３﹒４９億元人民幣。

深證成份指數報１２４６７，升７點或０﹒０６％，成交２４５５﹒３６億元人民幣。



基本資料

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現價 ４﹒１００ 變動 －９﹒６９％

最高價 ４﹒５９０ 最低價 ４﹒０８０

成交股數 １０５８﹒４萬股 成交金額 ４５８９﹒２８萬

１０天平均 ４﹒７６４ 歷史波幅％ ５２﹒８５９

２０天平均 ５﹒０９８ 加權平均價 ４﹒３３６

５０天平均 ６﹒１１７ ＲＳＩ１４ ２２﹒５７０

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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率５４：４６，資金淨主動買入３２８﹒７４萬元；暫連跌

３日，累計跌幅１６﹒８４％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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德琪醫藥（０６９９６） ４﹒１０ －９﹒６９

信達生物（０１８０１） ３５﹒７０ －２﹒７２

錦欣生殖（０１９５１） ５﹒６７ －１﹒９０

雲頂新耀－Ｂ（０１９５２） １３﹒９８ －１７﹒０８

藥明生物（０２２６９） ６９﹒２５ －１﹒４９

泰格醫藥（０３３４７） ７４﹒７５ －４﹒１７

百濟神州（０６１６０） １１５﹒５０ ＋０﹒８７

康希諾（０６１８５） ６０﹒２０ －２﹒９８

康方生物（０９９２６） ２３﹒１０ －２﹒３３

開拓藥業（０９９３９） １４﹒５０ －２﹒４２

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（ｅｄ）

