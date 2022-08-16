《異動股》興科蓉醫藥（０６８３３）漲近４０％，報０﹒５１元

《經濟通通訊社１６日專訊》興科蓉醫藥（０６８３３）升３９﹒７３％，報０﹒５１元，

最高價０﹒５２元，最低價０﹒３６元；成交１﹒８９億股，成交金額８４３４﹒８９萬元；主

動買沽比率５７：４３，資金淨主動買入１１４５﹒３４萬元。現時最大淨被動買入券商為高盛

亞洲證券，金額１７１﹒３４萬元，加權平均成交價０﹒４２７元；現時最大淨被動賣出券商為

富途證券國際，金額４３１﹒４萬元，加權平均成交價０﹒４４６元。

現時，恒生指數報１９７６５，跌２７５點或１﹒３７％；恒生中國企業指數報６７０２，

跌１１１點或１﹒６４％；恒生科技指數報４１９４，跌１１４點或２﹒６５％；主板成交

７７６﹒４９億元。

上證綜合指數報３２７７，升１點或０﹒０５％，成交４０９２﹒１億元人民幣。

深證成份指數報１２４７０，升９點或０﹒０８％，成交２４８４﹒８９億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒５１０ 變動 ＋３９﹒７３％

最高價 ０﹒５２０ 最低價 ０﹒３６０

成交股數 １﹒８９億股 成交金額 ８４３４﹒８９萬

１０天平均 １﹒０６２ 歷史波幅％ ３９９﹒７６９

２０天平均 １﹒１７５ 加權平均價 ０﹒４４６

５０天平均 １﹒２８９ ＲＳＩ１４ ２１﹒６８４

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股份狀態：主動買沽比率５７：４３，資金淨主動買入１１４５﹒３４萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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興科蓉醫藥（０６８３３） ０﹒５１０ ＋３９﹒７３

阿里健康（００２４１） ４﹒５６０ －２﹒９８

國藥（０１０９９） １７﹒２６０ －０﹒８０

金活醫藥集團（０１１１０） ０﹒４９０ －１﹒０１

中國先鋒醫藥（０１３４５） ２﹒４００ －５﹒８８

大健康國際（０２２１１） ０﹒１０５ ＋０﹒９６

同仁堂國藥（０３６１３） ９﹒１３０ －４﹒２０

中智藥業（０３７３７） ０﹒８２０ 無升跌

新銳醫藥（０６１０８） ０﹒１７５ ＋０﹒５７

京東健康（０６６１８） ６０﹒９００ －２﹒７９

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（ｅｄ）

