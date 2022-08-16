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06833 興科蓉醫藥
即時 按盤價 升0.510 +0.145 (+39.726%)
大手異動

16/08/2022 15:17

《異動股》興科蓉醫藥（０６８３３）漲近４０％，報０﹒５１元

　　《經濟通通訊社１６日專訊》興科蓉醫藥（０６８３３）升３９﹒７３％，報０﹒５１元，
最高價０﹒５２元，最低價０﹒３６元；成交１﹒８９億股，成交金額８４３４﹒８９萬元；主
動買沽比率５７：４３，資金淨主動買入１１４５﹒３４萬元。現時最大淨被動買入券商為高盛
亞洲證券，金額１７１﹒３４萬元，加權平均成交價０﹒４２７元；現時最大淨被動賣出券商為
富途證券國際，金額４３１﹒４萬元，加權平均成交價０﹒４４６元。
　　現時，恒生指數報１９７６５，跌２７５點或１﹒３７％；恒生中國企業指數報６７０２，
跌１１１點或１﹒６４％；恒生科技指數報４１９４，跌１１４點或２﹒６５％；主板成交
７７６﹒４９億元。
　　上證綜合指數報３２７７，升１點或０﹒０５％，成交４０９２﹒１億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４７０，升９點或０﹒０８％，成交２４８４﹒８９億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　０﹒５１０　變動　　　　　＋３９﹒７３％
　　最高價　　　　０﹒５２０　最低價　　　　　　０﹒３６０
　　成交股數　　１﹒８９億股　成交金額　　８４３４﹒８９萬
　　１０天平均　　１﹒０６２　歷史波幅％　　３９９﹒７６９
　　２０天平均　　１﹒１７５　加權平均價　　　　０﹒４４６
　　５０天平均　　１﹒２８９　ＲＳＩ１４　　　２１﹒６８４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：主動買沽比率５７：４３，資金淨主動買入１１４５﹒３４萬元
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　興科蓉醫藥（０６８３３）　　　０﹒５１０　＋３９﹒７３
　　阿里健康（００２４１）　　　　４﹒５６０　　－２﹒９８
　　國藥（０１０９９）　　　　　１７﹒２６０　　－０﹒８０
　　金活醫藥集團（０１１１０）　　０﹒４９０　　－１﹒０１
　　中國先鋒醫藥（０１３４５）　　２﹒４００　　－５﹒８８
　　大健康國際（０２２１１）　　　０﹒１０５　　＋０﹒９６
　　同仁堂國藥（０３６１３）　　　９﹒１３０　　－４﹒２０
　　中智藥業（０３７３７）　　　　０﹒８２０　　　　無升跌
　　新銳醫藥（０６１０８）　　　　０﹒１７５　　＋０﹒５７
　　京東健康（０６６１８）　　　６０﹒９００　　－２﹒７９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 16/08/2022 18:00
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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