《異動股》興科蓉醫藥（０６８３３）漲近４０％，報０﹒５１元

《經濟通通訊社１６日專訊》興科蓉醫藥（０６８３３）升３９﹒７３％，報０﹒５１元，
最高價０﹒５２元，最低價０﹒３６元；成交１﹒８９億股，成交金額８４３４﹒８９萬元；主
動買沽比率５７：４３，資金淨主動買入１１４５﹒３４萬元。現時最大淨被動買入券商為高盛
亞洲證券，金額１７１﹒３４萬元，加權平均成交價０﹒４２７元；現時最大淨被動賣出券商為
富途證券國際，金額４３１﹒４萬元，加權平均成交價０﹒４４６元。
現時，恒生指數報１９７６５，跌２７５點或１﹒３７％；恒生中國企業指數報６７０２，
跌１１１點或１﹒６４％；恒生科技指數報４１９４，跌１１４點或２﹒６５％；主板成交
７７６﹒４９億元。
上證綜合指數報３２７７，升１點或０﹒０５％，成交４０９２﹒１億元人民幣。
深證成份指數報１２４７０，升９點或０﹒０８％，成交２４８４﹒８９億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒５１０ 變動 ＋３９﹒７３％
最高價 ０﹒５２０ 最低價 ０﹒３６０
成交股數 １﹒８９億股 成交金額 ８４３４﹒８９萬
１０天平均 １﹒０６２ 歷史波幅％ ３９９﹒７６９
２０天平均 １﹒１７５ 加權平均價 ０﹒４４６
５０天平均 １﹒２８９ ＲＳＩ１４ ２１﹒６８４
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股份狀態：主動買沽比率５７：４３，資金淨主動買入１１４５﹒３４萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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興科蓉醫藥（０６８３３） ０﹒５１０ ＋３９﹒７３
阿里健康（００２４１） ４﹒５６０ －２﹒９８
國藥（０１０９９） １７﹒２６０ －０﹒８０
金活醫藥集團（０１１１０） ０﹒４９０ －１﹒０１
中國先鋒醫藥（０１３４５） ２﹒４００ －５﹒８８
大健康國際（０２２１１） ０﹒１０５ ＋０﹒９６
同仁堂國藥（０３６１３） ９﹒１３０ －４﹒２０
中智藥業（０３７３７） ０﹒８２０ 無升跌
新銳醫藥（０６１０８） ０﹒１７５ ＋０﹒５７
京東健康（０６６１８） ６０﹒９００ －２﹒７９
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（ｅｄ）
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