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01193 華潤燃氣
即時 按盤價 升33.550 +0.100 (+0.299%)
大手異動

16/08/2022 15:27

《大手成交》華潤燃氣一手９５萬股交叉盤，涉資３１９４萬元

　　《經濟通通訊社１６日專訊》華潤燃氣（０１１９３）於３：２６ｐｍ錄得１手９５萬股交
叉盤，每股造３３﹒６２５元，較上日收市價高０﹒５２％，涉資３１９４﹒３８萬元。
　　華潤燃氣現價升０﹒４５％，報３３﹒６元；成交３０９﹒６５萬股，成交金額１﹒０３億
元，主動買沽比率６７：３３，資金淨主動買入６４５﹒１１萬元。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 16/08/2022 18:00
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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