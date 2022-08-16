《經濟通通訊社１６日專訊》華潤燃氣（０１１９３）於３：２６ｐｍ錄得１手９５萬股交
叉盤，每股造３３﹒６２５元，較上日收市價高０﹒５２％，涉資３１９４﹒３８萬元。
華潤燃氣現價升０﹒４５％，報３３﹒６元；成交３０９﹒６５萬股，成交金額１﹒０３億
元，主動買沽比率６７：３３，資金淨主動買入６４５﹒１１萬元。（ｒｗ）
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16/08/2022 15:27
《大手成交》華潤燃氣一手９５萬股交叉盤，涉資３１９４萬元
《經濟通通訊社１６日專訊》華潤燃氣（０１１９３）於３：２６ｐｍ錄得１手９５萬股交
叉盤，每股造３３﹒６２５元，較上日收市價高０﹒５２％，涉資３１９４﹒３８萬元。
華潤燃氣現價升０﹒４５％，報３３﹒６元；成交３０９﹒６５萬股，成交金額１﹒０３億
元，主動買沽比率６７：３３，資金淨主動買入６４５﹒１１萬元。（ｒｗ）
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下一篇新聞︰16/08/2022 09:40 《大手成交》華潤燃氣等２家公司上午９：３９大手交易
25/07/2022 09:52 《大手成交》華潤燃氣一手約７０萬股交叉盤，涉資２３３４萬元
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|備註：
|即時報價更新時間為 16/08/2022 18:00
|港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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