《經濟通通訊社１６日專訊》銀娛（０００２７）於３：３６ｐｍ錄得１手９０萬股交叉盤
，每股造４７﹒０２５元，較上日收市價低０﹒６９％，涉資４２３２﹒２５萬元。
銀娛現價跌０﹒６３％，報４７﹒０５元；成交３７０﹒２７萬股，成交金額１﹒７４億元
，主動買沽比率５１：４９，資金淨主動買入１８３﹒２６萬元。（ｒｗ）
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16/08/2022 15:37
《大手成交》銀娛一手９０萬股交叉盤，涉資４２３２萬元
《經濟通通訊社１６日專訊》銀娛（０００２７）於３：３６ｐｍ錄得１手９０萬股交叉盤
，每股造４７﹒０２５元，較上日收市價低０﹒６９％，涉資４２３２﹒２５萬元。
銀娛現價跌０﹒６３％，報４７﹒０５元；成交３７０﹒２７萬股，成交金額１﹒７４億元
，主動買沽比率５１：４９，資金淨主動買入１８３﹒２６萬元。（ｒｗ）
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|備註：
|即時報價更新時間為 16/08/2022 18:00
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