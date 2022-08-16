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00027 銀河娛樂
即時 按盤價 跌47.000 -0.350 (-0.739%)
大手異動

16/08/2022 15:37

《大手成交》銀娛一手９０萬股交叉盤，涉資４２３２萬元

　　《經濟通通訊社１６日專訊》銀娛（０００２７）於３：３６ｐｍ錄得１手９０萬股交叉盤
，每股造４７﹒０２５元，較上日收市價低０﹒６９％，涉資４２３２﹒２５萬元。
　　銀娛現價跌０﹒６３％，報４７﹒０５元；成交３７０﹒２７萬股，成交金額１﹒７４億元
，主動買沽比率５１：４９，資金淨主動買入１８３﹒２６萬元。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 16/08/2022 18:00
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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