《異動股》永泰生物－Ｂ跌逾２％創新低，報４﹒１８元

《經濟通通訊社１６日專訊》永泰生物－Ｂ（０６９７８）跌２﹒３４％，報４﹒１８元，

最低價４﹒１８元，創上市新低，最高價４﹒４１元；成交７７﹒５萬股，成交金額

３３４﹒４４萬元；主動買沽比率７３：２７，資金淨主動買入１３９﹒１９萬元。現時最大淨

被動買入券商為中國創盈市場服務，金額２５﹒２９萬元，加權平均成交價４﹒２３３元；現時

最大淨被動賣出券商為海通國際證券，金額９１﹒３５萬元，加權平均成交價４﹒３５元。以現

價計，該股暫連跌３日，累計跌幅７﹒９３％。

現時，恒生指數報１９７６８，跌２７２點或１﹒３６％；恒生中國企業指數報６７０２，

跌１１２點或１﹒６４％；恒生科技指數報４１９３，跌１１４點或２﹒６７％；主板成交

８６９﹒４１億元。

上證綜合指數報３２７７，升１點或０﹒０５％，成交４０９２﹒１億元人民幣。

深證成份指數報１２４７０，升９點或０﹒０８％，成交２４８４﹒８９億元人民幣。



基本資料

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現價 ４﹒１８０ 變動 －２﹒３４％

最高價 ４﹒４１０ 最低價 ４﹒１８０

成交股數 ７７﹒５萬股 成交金額 ３３４﹒４４萬

１０天平均 ４﹒５０７ 歷史波幅％ ４１﹒７１６

２０天平均 ４﹒７６０ 加權平均價 ４﹒３１５

５０天平均 ５﹒０６０ ＲＳＩ１４ ２８﹒６４２

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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率７３：２７，資金淨主動買入１３９﹒１９萬元；暫連跌

３日，累計跌幅７﹒９３％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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永泰生物－Ｂ（０６９７８） ４﹒１８ －２﹒３４

信達生物（０１８０１） ３６﹒２０ －１﹒３６

錦欣生殖（０１９５１） ５﹒７１ －１﹒２１

雲頂新耀－Ｂ（０１９５２） １３﹒７８ －１８﹒２７

藥明生物（０２２６９） ６９﹒７５ －０﹒７８

泰格醫藥（０３３４７） ７５﹒６０ －３﹒０８

百濟神州（０６１６０） １１６﹒２０ ＋１﹒４８

康方生物（０９９２６） ２３﹒２０ －１﹒９０

開拓藥業（０９９３９） １４﹒８８ ＋０﹒１３

榮昌生物（０９９９５） ５１﹒２５ －０﹒８７

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（ｅｄ）

