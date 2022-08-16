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06978 永泰生物－Ｂ
即時 按盤價 跌4.220 -0.060 (-1.402%)
大手異動

16/08/2022 15:45

《異動股》永泰生物－Ｂ跌逾２％創新低，報４﹒１８元

　　《經濟通通訊社１６日專訊》永泰生物－Ｂ（０６９７８）跌２﹒３４％，報４﹒１８元，
最低價４﹒１８元，創上市新低，最高價４﹒４１元；成交７７﹒５萬股，成交金額
３３４﹒４４萬元；主動買沽比率７３：２７，資金淨主動買入１３９﹒１９萬元。現時最大淨
被動買入券商為中國創盈市場服務，金額２５﹒２９萬元，加權平均成交價４﹒２３３元；現時
最大淨被動賣出券商為海通國際證券，金額９１﹒３５萬元，加權平均成交價４﹒３５元。以現
價計，該股暫連跌３日，累計跌幅７﹒９３％。
　　現時，恒生指數報１９７６８，跌２７２點或１﹒３６％；恒生中國企業指數報６７０２，
跌１１２點或１﹒６４％；恒生科技指數報４１９３，跌１１４點或２﹒６７％；主板成交
８６９﹒４１億元。
　　上證綜合指數報３２７７，升１點或０﹒０５％，成交４０９２﹒１億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４７０，升９點或０﹒０８％，成交２４８４﹒８９億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　４﹒１８０　變動　　　　　－２﹒３４％
　　最高價　　　　４﹒４１０　最低價　　　　　４﹒１８０
　　成交股數　　７７﹒５萬股　成交金額　　３３４﹒４４萬
　　１０天平均　　４﹒５０７　歷史波幅％　　４１﹒７１６
　　２０天平均　　４﹒７６０　加權平均價　　　４﹒３１５
　　５０天平均　　５﹒０６０　ＲＳＩ１４　　２８﹒６４２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創上市新低；主動買沽比率７３：２７，資金淨主動買入１３９﹒１９萬元；暫連跌
３日，累計跌幅７﹒９３％
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　永泰生物－Ｂ（０６９７８）　　　４﹒１８　　－２﹒３４
　　信達生物（０１８０１）　　　　３６﹒２０　　－１﹒３６
　　錦欣生殖（０１９５１）　　　　　５﹒７１　　－１﹒２１
　　雲頂新耀－Ｂ（０１９５２）　　１３﹒７８　－１８﹒２７
　　藥明生物（０２２６９）　　　　６９﹒７５　　－０﹒７８
　　泰格醫藥（０３３４７）　　　　７５﹒６０　　－３﹒０８
　　百濟神州（０６１６０）　　　１１６﹒２０　　＋１﹒４８
　　康方生物（０９９２６）　　　　２３﹒２０　　－１﹒９０
　　開拓藥業（０９９３９）　　　　１４﹒８８　　＋０﹒１３
　　榮昌生物（０９９９５）　　　　５１﹒２５　　－０﹒８７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 16/08/2022 18:00
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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