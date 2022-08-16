《異動股》永泰生物－Ｂ跌逾２％創新低，報４﹒１８元

《經濟通通訊社１６日專訊》永泰生物－Ｂ（０６９７８）跌２﹒３４％，報４﹒１８元，
最低價４﹒１８元，創上市新低，最高價４﹒４１元；成交７７﹒５萬股，成交金額
３３４﹒４４萬元；主動買沽比率７３：２７，資金淨主動買入１３９﹒１９萬元。現時最大淨
被動買入券商為中國創盈市場服務，金額２５﹒２９萬元，加權平均成交價４﹒２３３元；現時
最大淨被動賣出券商為海通國際證券，金額９１﹒３５萬元，加權平均成交價４﹒３５元。以現
價計，該股暫連跌３日，累計跌幅７﹒９３％。
現時，恒生指數報１９７６８，跌２７２點或１﹒３６％；恒生中國企業指數報６７０２，
跌１１２點或１﹒６４％；恒生科技指數報４１９３，跌１１４點或２﹒６７％；主板成交
８６９﹒４１億元。
上證綜合指數報３２７７，升１點或０﹒０５％，成交４０９２﹒１億元人民幣。
深證成份指數報１２４７０，升９點或０﹒０８％，成交２４８４﹒８９億元人民幣。
基本資料
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現價 ４﹒１８０ 變動 －２﹒３４％
最高價 ４﹒４１０ 最低價 ４﹒１８０
成交股數 ７７﹒５萬股 成交金額 ３３４﹒４４萬
１０天平均 ４﹒５０７ 歷史波幅％ ４１﹒７１６
２０天平均 ４﹒７６０ 加權平均價 ４﹒３１５
５０天平均 ５﹒０６０ ＲＳＩ１４ ２８﹒６４２
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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率７３：２７，資金淨主動買入１３９﹒１９萬元；暫連跌
３日，累計跌幅７﹒９３％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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永泰生物－Ｂ（０６９７８） ４﹒１８ －２﹒３４
信達生物（０１８０１） ３６﹒２０ －１﹒３６
錦欣生殖（０１９５１） ５﹒７１ －１﹒２１
雲頂新耀－Ｂ（０１９５２） １３﹒７８ －１８﹒２７
藥明生物（０２２６９） ６９﹒７５ －０﹒７８
泰格醫藥（０３３４７） ７５﹒６０ －３﹒０８
百濟神州（０６１６０） １１６﹒２０ ＋１﹒４８
康方生物（０９９２６） ２３﹒２０ －１﹒９０
開拓藥業（０９９３９） １４﹒８８ ＋０﹒１３
榮昌生物（０９９９５） ５１﹒２５ －０﹒８７
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（ｅｄ）
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