《異動股》ＭＯＧ升近１１％突破２０天線兼破頂，報１﹒９２元

《經濟通通訊社１６日專訊》ＭＯＧ（０１９４２）升１０﹒９８％，報１﹒９２元，升穿

２０天線（１﹒７５４元），最高價２﹒０５元，創上市新高，最低價１﹒７５元；成交

３８﹒８萬股，成交金額７４﹒３６萬元；主動買沽比率４０：６０，資金淨主動賣出

１５﹒４２萬元。現時最大淨被動買入券商為富途證券國際，金額２１﹒８６萬元，加權平均成

交價１﹒８６１元；現時最大淨被動賣出券商為中泰國際證券，金額３﹒０６萬元，加權平均成

交價１﹒９１２元。

現時，恒生指數報１９８０５，跌２３５點或１﹒１８％；恒生中國企業指數報６７１７，

跌９６點或１﹒４２％；恒生科技指數報４２１３，跌９４點或２﹒１９％；主板成交

９２９﹒８５億元。

上證綜合指數報３２７７，升１點或０﹒０５％，成交４０９２﹒１億元人民幣。

深證成份指數報１２４７０，升９點或０﹒０８％，成交２４８４﹒８９億元人民幣。



基本資料

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現價 １﹒９２０ 變動 ＋１０﹒９８％

最高價 ２﹒０５０ 最低價 １﹒７５０

成交股數 ３８﹒８萬股 成交金額 ７４﹒３６萬

１０天平均 １﹒７７９ 歷史波幅％ ２２﹒１２７

２０天平均 １﹒７５４ 加權平均價 １﹒９１７

５０天平均 １﹒７２４ ＲＳＩ１４ ７３﹒２６７

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股份狀態：升穿２０天線，創上市新高；主動買沽比率４０：６０，資金淨主動賣出１５﹒４２

萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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ＭＯＧ（０１９４２） １﹒９２ ＋１０﹒９８

廸生創建（００１１３） ３﹒８２ ＋０﹒７９

高雅光學（００９０７） ０﹒５６ 無升跌

雅視光學（０１１２０） ０﹒７３ 無升跌

恒發光學（０１１３４） ０﹒７２ ＋１﹒４１

植華集團（０１８４２） ０﹒１４ 無升跌

新秀麗（０１９１０） １７﹒８８ －０﹒６７

普拉達（０１９１３） ４４﹒９０ －１﹒８６

中國恒泰集團（０２０１１） ０﹒８３ －１﹒１９

康耐特光學（０２２７６） ６﹒０５ ＋２﹒７２

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（ｅｄ）

