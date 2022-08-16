《異動股》ＭＯＧ升近１１％突破２０天線兼破頂，報１﹒９２元

《經濟通通訊社１６日專訊》ＭＯＧ（０１９４２）升１０﹒９８％，報１﹒９２元，升穿
２０天線（１﹒７５４元），最高價２﹒０５元，創上市新高，最低價１﹒７５元；成交
３８﹒８萬股，成交金額７４﹒３６萬元；主動買沽比率４０：６０，資金淨主動賣出
１５﹒４２萬元。現時最大淨被動買入券商為富途證券國際，金額２１﹒８６萬元，加權平均成
交價１﹒８６１元；現時最大淨被動賣出券商為中泰國際證券，金額３﹒０６萬元，加權平均成
交價１﹒９１２元。
現時，恒生指數報１９８０５，跌２３５點或１﹒１８％；恒生中國企業指數報６７１７，
跌９６點或１﹒４２％；恒生科技指數報４２１３，跌９４點或２﹒１９％；主板成交
９２９﹒８５億元。
上證綜合指數報３２７７，升１點或０﹒０５％，成交４０９２﹒１億元人民幣。
深證成份指數報１２４７０，升９點或０﹒０８％，成交２４８４﹒８９億元人民幣。
基本資料
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現價 １﹒９２０ 變動 ＋１０﹒９８％
最高價 ２﹒０５０ 最低價 １﹒７５０
成交股數 ３８﹒８萬股 成交金額 ７４﹒３６萬
１０天平均 １﹒７７９ 歷史波幅％ ２２﹒１２７
２０天平均 １﹒７５４ 加權平均價 １﹒９１７
５０天平均 １﹒７２４ ＲＳＩ１４ ７３﹒２６７
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股份狀態：升穿２０天線，創上市新高；主動買沽比率４０：６０，資金淨主動賣出１５﹒４２
萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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ＭＯＧ（０１９４２） １﹒９２ ＋１０﹒９８
廸生創建（００１１３） ３﹒８２ ＋０﹒７９
高雅光學（００９０７） ０﹒５６ 無升跌
雅視光學（０１１２０） ０﹒７３ 無升跌
恒發光學（０１１３４） ０﹒７２ ＋１﹒４１
植華集團（０１８４２） ０﹒１４ 無升跌
新秀麗（０１９１０） １７﹒８８ －０﹒６７
普拉達（０１９１３） ４４﹒９０ －１﹒８６
中國恒泰集團（０２０１１） ０﹒８３ －１﹒１９
康耐特光學（０２２７６） ６﹒０５ ＋２﹒７２
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（ｅｄ）
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