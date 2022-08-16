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01942 MOG HOLDINGS
即時 按盤價 升1.920 +0.190 (+10.983%)
大手異動

16/08/2022 16:00

《異動股》ＭＯＧ升近１１％突破２０天線兼破頂，報１﹒９２元

　　《經濟通通訊社１６日專訊》ＭＯＧ（０１９４２）升１０﹒９８％，報１﹒９２元，升穿
２０天線（１﹒７５４元），最高價２﹒０５元，創上市新高，最低價１﹒７５元；成交
３８﹒８萬股，成交金額７４﹒３６萬元；主動買沽比率４０：６０，資金淨主動賣出
１５﹒４２萬元。現時最大淨被動買入券商為富途證券國際，金額２１﹒８６萬元，加權平均成
交價１﹒８６１元；現時最大淨被動賣出券商為中泰國際證券，金額３﹒０６萬元，加權平均成
交價１﹒９１２元。
　　現時，恒生指數報１９８０５，跌２３５點或１﹒１８％；恒生中國企業指數報６７１７，
跌９６點或１﹒４２％；恒生科技指數報４２１３，跌９４點或２﹒１９％；主板成交
９２９﹒８５億元。
　　上證綜合指數報３２７７，升１點或０﹒０５％，成交４０９２﹒１億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４７０，升９點或０﹒０８％，成交２４８４﹒８９億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　１﹒９２０　變動　　　　＋１０﹒９８％
　　最高價　　　　２﹒０５０　最低價　　　　　１﹒７５０
　　成交股數　　３８﹒８萬股　成交金額　　　７４﹒３６萬
　　１０天平均　　１﹒７７９　歷史波幅％　　２２﹒１２７
　　２０天平均　　１﹒７５４　加權平均價　　　１﹒９１７
　　５０天平均　　１﹒７２４　ＲＳＩ１４　　７３﹒２６７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿２０天線，創上市新高；主動買沽比率４０：６０，資金淨主動賣出１５﹒４２
萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　ＭＯＧ（０１９４２）　　　　　１﹒９２　＋１０﹒９８
　　廸生創建（００１１３）　　　　３﹒８２　　＋０﹒７９
　　高雅光學（００９０７）　　　　０﹒５６　　　　無升跌
　　雅視光學（０１１２０）　　　　０﹒７３　　　　無升跌
　　恒發光學（０１１３４）　　　　０﹒７２　　＋１﹒４１
　　植華集團（０１８４２）　　　　０﹒１４　　　　無升跌
　　新秀麗（０１９１０）　　　　１７﹒８８　　－０﹒６７
　　普拉達（０１９１３）　　　　４４﹒９０　　－１﹒８６
　　中國恒泰集團（０２０１１）　　０﹒８３　　－１﹒１９
　　康耐特光學（０２２７６）　　　６﹒０５　　＋２﹒７２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 16/08/2022 18:00
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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