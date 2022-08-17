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03690 美團－Ｗ
即時 按盤價 升170.000 +5.500 (+3.343%)
大手異動

17/08/2022 09:21

《中概異動》美團（０３６９０）升逾３％，報１６９﹒６元

　　《經濟通通訊社１７日專訊》美團（０３６９０）升３﹒１％，報１６９﹒６元，較ＡＤＲ
收市高出１﹒４２％，最高價１６９﹒６元，最低價１６９﹒６元；成交１３０﹒９２萬股，成
交金額２﹒２２億元。
　　現時，恒生指數報１９９９５，升１６５點或０﹒８３％；恒生中國企業指數報６７８５，
升５７點或０﹒８５％；恒生科技指數報４２６２，升４１點或０﹒９９％；主板成交１７﹒１
億元。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　１６９﹒６００　變動　　　　　＋３﹒１０％
　　最高價　　　　１６９﹒６００　最低價　　　１６９﹒６００
　　成交股數　　１３０﹒９２萬股　成交金額　　　　２﹒２２億
　　１０天平均　　１７６﹒３００　歷史波幅％　　５１﹒８０８
　　２０天平均　　１８０﹒５８５　加權平均價　１６９﹒５５０
　　５０天平均　　１８８﹒８０２　ＲＳＩ１４　　４１﹒４５４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團（０３６９０）　　　１６９﹒６０　＋３﹒１０
　　騰訊（００７００）　　　３０３﹒００　　　無升跌
　　快手（０１０２４）　　　　７２﹒６５　＋１﹒０４
　　小米（０１８１０）　　　　１１﹒８０　＋１﹒０３
　　京東集團（０９６１８）　２２４﹒８０　＋１﹒６３
　　再鼎醫藥（０９６８８）　　３６﹒２０　＋２﹒５５
　　百度（０９８８８）　　　１３４﹒３０　＋０﹒１５
　　百勝中國（０９９８７）　３７６﹒００　－０﹒６９
　　阿里（０９９８８）　　　　９０﹒８０　＋０﹒９４
　　網易（０９９９９）　　　１４６﹒１０　＋２﹒３８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 17/08/2022 18:00
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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