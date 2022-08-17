《中概異動》美團（０３６９０）升逾３％，報１６９﹒６元

《經濟通通訊社１７日專訊》美團（０３６９０）升３﹒１％，報１６９﹒６元，較ＡＤＲ

收市高出１﹒４２％，最高價１６９﹒６元，最低價１６９﹒６元；成交１３０﹒９２萬股，成

交金額２﹒２２億元。

現時，恒生指數報１９９９５，升１６５點或０﹒８３％；恒生中國企業指數報６７８５，

升５７點或０﹒８５％；恒生科技指數報４２６２，升４１點或０﹒９９％；主板成交１７﹒１

億元。



基本資料

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現價 １６９﹒６００ 變動 ＋３﹒１０％

最高價 １６９﹒６００ 最低價 １６９﹒６００

成交股數 １３０﹒９２萬股 成交金額 ２﹒２２億

１０天平均 １７６﹒３００ 歷史波幅％ ５１﹒８０８

２０天平均 １８０﹒５８５ 加權平均價 １６９﹒５５０

５０天平均 １８８﹒８０２ ＲＳＩ１４ ４１﹒４５４

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股份狀態：



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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美團（０３６９０） １６９﹒６０ ＋３﹒１０

騰訊（００７００） ３０３﹒００ 無升跌

快手（０１０２４） ７２﹒６５ ＋１﹒０４

小米（０１８１０） １１﹒８０ ＋１﹒０３

京東集團（０９６１８） ２２４﹒８０ ＋１﹒６３

再鼎醫藥（０９６８８） ３６﹒２０ ＋２﹒５５

百度（０９８８８） １３４﹒３０ ＋０﹒１５

百勝中國（０９９８７） ３７６﹒００ －０﹒６９

阿里（０９９８８） ９０﹒８０ ＋０﹒９４

網易（０９９９９） １４６﹒１０ ＋２﹒３８

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（ｅｄ）

