《中概異動》美團（０３６９０）升逾３％，報１６９﹒６元

《經濟通通訊社１７日專訊》美團（０３６９０）升３﹒１％，報１６９﹒６元，較ＡＤＲ
收市高出１﹒４２％，最高價１６９﹒６元，最低價１６９﹒６元；成交１３０﹒９２萬股，成
交金額２﹒２２億元。
現時，恒生指數報１９９９５，升１６５點或０﹒８３％；恒生中國企業指數報６７８５，
升５７點或０﹒８５％；恒生科技指數報４２６２，升４１點或０﹒９９％；主板成交１７﹒１
億元。
基本資料
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現價 １６９﹒６００ 變動 ＋３﹒１０％
最高價 １６９﹒６００ 最低價 １６９﹒６００
成交股數 １３０﹒９２萬股 成交金額 ２﹒２２億
１０天平均 １７６﹒３００ 歷史波幅％ ５１﹒８０８
２０天平均 １８０﹒５８５ 加權平均價 １６９﹒５５０
５０天平均 １８８﹒８０２ ＲＳＩ１４ ４１﹒４５４
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股份狀態：
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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美團（０３６９０） １６９﹒６０ ＋３﹒１０
騰訊（００７００） ３０３﹒００ 無升跌
快手（０１０２４） ７２﹒６５ ＋１﹒０４
小米（０１８１０） １１﹒８０ ＋１﹒０３
京東集團（０９６１８） ２２４﹒８０ ＋１﹒６３
再鼎醫藥（０９６８８） ３６﹒２０ ＋２﹒５５
百度（０９８８８） １３４﹒３０ ＋０﹒１５
百勝中國（０９９８７） ３７６﹒００ －０﹒６９
阿里（０９９８８） ９０﹒８０ ＋０﹒９４
網易（０９９９９） １４６﹒１０ ＋２﹒３８
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（ｅｄ）
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