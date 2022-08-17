《異動股》萬洲國際升逾３％突破１００天線，報５﹒６１元

《經濟通通訊社１７日專訊》萬洲國際（００２８８）升３﹒３１％，報５﹒６１元，升穿
１００天線（５﹒５１７元），最高價５﹒６２元，最低價５﹒４５元；成交３３０﹒５１萬股
，成交金額１８２５﹒９２萬元；主動買沽比率７２：２８，資金淨主動買入５８５﹒１５萬元
。現時最大淨被動買入券商為瑞士信貸證券香港，金額６５﹒０９萬元，加權平均成交價
５﹒５２８元；現時最大淨被動賣出券商為花旗環球金融亞洲，金額１５２﹒１５萬元，加權平
均成交價５﹒５３元。
現時，恒生指數報１９９２２，升９１點或０﹒４６％；恒生中國企業指數報６７５４，升
２６點或０﹒４％；恒生科技指數報４２４４，升２３點或０﹒５６％；主板成交６４﹒１４億
元。
上證綜合指數報３２８２，升４點或０﹒１３％，成交３２４﹒０２億元人民幣。
深證成份指數報１２４８２，升１２點或０﹒１％，成交１７４﹒５２億元人民幣。
基本資料
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現價 ５﹒６１０ 變動 ＋３﹒３１％
最高價 ５﹒６２０ 最低價 ５﹒４５０
成交股數 ３３０﹒５１萬股 成交金額 １８２５﹒９２萬
１０天平均 ５﹒５６２ 歷史波幅％ １５﹒５４８
２０天平均 ５﹒７２６ 加權平均價 ５﹒５２５
５０天平均 ５﹒７６５ ＲＳＩ１４ ４５﹒０３１
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股份狀態：升穿１００天線；主動買沽比率７２：２８，資金淨主動買入５８５﹒１５萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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萬洲國際（００２８８） ５﹒６１０ ＋３﹒３１
惠生國際（０１３４０） ０﹒０７１ ＋２﹒９０
中糧家佳康（０１６１０） ３﹒０００ ＋０﹒６７
心連心（０１８６６） ５﹒５００ －０﹒３６
中海油化（０３９８３） ２﹒１４０ －０﹒４７
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（ｅｄ）
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