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00288 萬洲國際
即時 按盤價 升5.510 +0.080 (+1.473%)
大手異動

17/08/2022 09:35

《異動股》萬洲國際升逾３％突破１００天線，報５﹒６１元

　　《經濟通通訊社１７日專訊》萬洲國際（００２８８）升３﹒３１％，報５﹒６１元，升穿
１００天線（５﹒５１７元），最高價５﹒６２元，最低價５﹒４５元；成交３３０﹒５１萬股
，成交金額１８２５﹒９２萬元；主動買沽比率７２：２８，資金淨主動買入５８５﹒１５萬元
。現時最大淨被動買入券商為瑞士信貸證券香港，金額６５﹒０９萬元，加權平均成交價
５﹒５２８元；現時最大淨被動賣出券商為花旗環球金融亞洲，金額１５２﹒１５萬元，加權平
均成交價５﹒５３元。
　　現時，恒生指數報１９９２２，升９１點或０﹒４６％；恒生中國企業指數報６７５４，升
２６點或０﹒４％；恒生科技指數報４２４４，升２３點或０﹒５６％；主板成交６４﹒１４億
元。
　　上證綜合指數報３２８２，升４點或０﹒１３％，成交３２４﹒０２億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４８２，升１２點或０﹒１％，成交１７４﹒５２億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　５﹒６１０　變動　　　　　　＋３﹒３１％
　　最高價　　　　　　５﹒６２０　最低價　　　　　　５﹒４５０
　　成交股數　　３３０﹒５１萬股　成交金額　　１８２５﹒９２萬
　　１０天平均　　　　５﹒５６２　歷史波幅％　　　１５﹒５４８
　　２０天平均　　　　５﹒７２６　加權平均價　　　　５﹒５２５
　　５０天平均　　　　５﹒７６５　ＲＳＩ１４　　　４５﹒０３１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿１００天線；主動買沽比率７２：２８，資金淨主動買入５８５﹒１５萬元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　萬洲國際（００２８８）　　５﹒６１０　＋３﹒３１
　　惠生國際（０１３４０）　　０﹒０７１　＋２﹒９０
　　中糧家佳康（０１６１０）　３﹒０００　＋０﹒６７
　　心連心（０１８６６）　　　５﹒５００　－０﹒３６
　　中海油化（０３９８３）　　２﹒１４０　－０﹒４７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 17/08/2022 18:00
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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