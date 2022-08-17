《異動股》ＴＣＬ電子（０１０７０）漲逾１１％，報４﹒６３元

《經濟通通訊社１７日專訊》ＴＣＬ電子（０１０７０）升１１﹒０３％，報４﹒６３元，

最高價４﹒６４元，創５２周新高，最低價４﹒１元；成交３６３﹒３萬股，成交金額

１６００﹒９２萬元；主動買沽比率７４：２６，資金淨主動買入７４９﹒３７萬元。現時最大

淨被動買入券商為中國創盈市場服務，金額９４﹒４５萬元，加權平均成交價４﹒３８２元；現

時最大淨被動賣出券商為中銀國際證券，金額７５﹒９３萬元，加權平均成交價４﹒４１６元。

以現價計，該股暫連升５日，累計升幅２６﹒８５％。

現時，恒生指數報１９８９５，升６４點或０﹒３３％；恒生中國企業指數報６７４３，升

１５點或０﹒２３％；恒生科技指數報４２３４，升１３點或０﹒３１％；主板成交６９﹒８７

億元。

上證綜合指數報３２８０，升２點或０﹒０７％，成交３７６﹒５２億元人民幣。

深證成份指數報１２４６４，跌５點或０﹒０５％，成交２０４﹒３１億元人民幣。



基本資料

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現價 ４﹒６３０ 變動 ＋１１﹒０３％

最高價 ４﹒６４０ 最低價 ４﹒１００

成交股數 ３６３﹒３萬股 成交金額 １６００﹒９２萬

１０天平均 ３﹒８８１ 歷史波幅％ ３８﹒６２９

２０天平均 ３﹒８５６ 加權平均價 ４﹒４０７

５０天平均 ３﹒７２２ ＲＳＩ１４ ７９﹒０１４

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股份狀態：創５２周新高；主動買沽比率７４：２６，資金淨主動買入７４９﹒３７萬元；暫連

升５日，累計升幅２６﹒８５％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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ＴＣＬ電子（０１０７０） ４﹒６３０ ＋１１﹒０３

金山科技工業（０００４０） ０﹒６２０ －１﹒５９

創維集團（００７５１） ３﹒４２０ －０﹒８７

海信家電（００９２１） ９﹒５８０ ＋０﹒２１

環亞國際醫療集團（０１１４３） ０﹒０９８ ＋１﹒０３

民商創科（０１６３２） ０﹒４２５ －７﹒６１

小米（０１８１０） １１﹒７００ ＋０﹒１７

海爾智家（０６６９０） ２３﹒５００ ＋０﹒４３

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（ｅｄ）

