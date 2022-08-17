《異動股》ＴＣＬ電子（０１０７０）漲逾１１％，報４﹒６３元

《經濟通通訊社１７日專訊》ＴＣＬ電子（０１０７０）升１１﹒０３％，報４﹒６３元，
最高價４﹒６４元，創５２周新高，最低價４﹒１元；成交３６３﹒３萬股，成交金額
１６００﹒９２萬元；主動買沽比率７４：２６，資金淨主動買入７４９﹒３７萬元。現時最大
淨被動買入券商為中國創盈市場服務，金額９４﹒４５萬元，加權平均成交價４﹒３８２元；現
時最大淨被動賣出券商為中銀國際證券，金額７５﹒９３萬元，加權平均成交價４﹒４１６元。
以現價計，該股暫連升５日，累計升幅２６﹒８５％。
現時，恒生指數報１９８９５，升６４點或０﹒３３％；恒生中國企業指數報６７４３，升
１５點或０﹒２３％；恒生科技指數報４２３４，升１３點或０﹒３１％；主板成交６９﹒８７
億元。
上證綜合指數報３２８０，升２點或０﹒０７％，成交３７６﹒５２億元人民幣。
深證成份指數報１２４６４，跌５點或０﹒０５％，成交２０４﹒３１億元人民幣。
基本資料
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現價 ４﹒６３０ 變動 ＋１１﹒０３％
最高價 ４﹒６４０ 最低價 ４﹒１００
成交股數 ３６３﹒３萬股 成交金額 １６００﹒９２萬
１０天平均 ３﹒８８１ 歷史波幅％ ３８﹒６２９
２０天平均 ３﹒８５６ 加權平均價 ４﹒４０７
５０天平均 ３﹒７２２ ＲＳＩ１４ ７９﹒０１４
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股份狀態：創５２周新高；主動買沽比率７４：２６，資金淨主動買入７４９﹒３７萬元；暫連
升５日，累計升幅２６﹒８５％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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ＴＣＬ電子（０１０７０） ４﹒６３０ ＋１１﹒０３
金山科技工業（０００４０） ０﹒６２０ －１﹒５９
創維集團（００７５１） ３﹒４２０ －０﹒８７
海信家電（００９２１） ９﹒５８０ ＋０﹒２１
環亞國際醫療集團（０１１４３） ０﹒０９８ ＋１﹒０３
民商創科（０１６３２） ０﹒４２５ －７﹒６１
小米（０１８１０） １１﹒７００ ＋０﹒１７
海爾智家（０６６９０） ２３﹒５００ ＋０﹒４３
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（ｅｄ）
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