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01070 ＴＣＬ電子
即時 按盤價 升4.910 +0.740 (+17.746%)
大手異動

17/08/2022 09:36

《異動股》ＴＣＬ電子（０１０７０）漲逾１１％，報４﹒６３元

　　《經濟通通訊社１７日專訊》ＴＣＬ電子（０１０７０）升１１﹒０３％，報４﹒６３元，
最高價４﹒６４元，創５２周新高，最低價４﹒１元；成交３６３﹒３萬股，成交金額
１６００﹒９２萬元；主動買沽比率７４：２６，資金淨主動買入７４９﹒３７萬元。現時最大
淨被動買入券商為中國創盈市場服務，金額９４﹒４５萬元，加權平均成交價４﹒３８２元；現
時最大淨被動賣出券商為中銀國際證券，金額７５﹒９３萬元，加權平均成交價４﹒４１６元。
以現價計，該股暫連升５日，累計升幅２６﹒８５％。
　　現時，恒生指數報１９８９５，升６４點或０﹒３３％；恒生中國企業指數報６７４３，升
１５點或０﹒２３％；恒生科技指數報４２３４，升１３點或０﹒３１％；主板成交６９﹒８７
億元。
　　上證綜合指數報３２８０，升２點或０﹒０７％，成交３７６﹒５２億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４６４，跌５點或０﹒０５％，成交２０４﹒３１億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　４﹒６３０　變動　　　　　＋１１﹒０３％
　　最高價　　　　　４﹒６４０　最低價　　　　　　４﹒１００
　　成交股數　　３６３﹒３萬股　成交金額　　１６００﹒９２萬
　　１０天平均　　　３﹒８８１　歷史波幅％　　　３８﹒６２９
　　２０天平均　　　３﹒８５６　加權平均價　　　　４﹒４０７
　　５０天平均　　　３﹒７２２　ＲＳＩ１４　　　７９﹒０１４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創５２周新高；主動買沽比率７４：２６，資金淨主動買入７４９﹒３７萬元；暫連
升５日，累計升幅２６﹒８５％
　
　　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　ＴＣＬ電子（０１０７０）　　　　　４﹒６３０　＋１１﹒０３
　　金山科技工業（０００４０）　　　　０﹒６２０　　－１﹒５９
　　創維集團（００７５１）　　　　　　３﹒４２０　　－０﹒８７
　　海信家電（００９２１）　　　　　　９﹒５８０　　＋０﹒２１
　　環亞國際醫療集團（０１１４３）　　０﹒０９８　　＋１﹒０３
　　民商創科（０１６３２）　　　　　　０﹒４２５　　－７﹒６１
　　小米（０１８１０）　　　　　　　１１﹒７００　　＋０﹒１７
　　海爾智家（０６６９０）　　　　　２３﹒５００　　＋０﹒４３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 17/08/2022 18:00
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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