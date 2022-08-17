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02380 中國電力
即時 按盤價 升4.500 +0.340 (+8.173%)
大手異動

17/08/2022 09:37

《中資異動》中國電力升逾５％突破１００天線，報４﹒３７元

　　《經濟通通訊社１７日專訊》中國電力（０２３８０）升５﹒０５％，報４﹒３７元，升穿
１００天線（４﹒１７６元），最高價４﹒３８元，最低價４﹒１７元；成交１０９９﹒９萬股
，成交金額４７３８﹒８４萬元；主動買沽比率７５：２５，資金淨主動買入２１６５﹒０４萬
元。現時最大淨被動買入券商為高盛亞洲證券，金額２０８﹒０１萬元，加權平均成交價
４﹒２９９元；現時最大淨被動賣出券商為摩根大通，金額６８１﹒６４萬元，加權平均成交價
４﹒３１２元。以現價計，該股暫連升５日，累計升幅１８﹒７５％。
　　現時，恒生指數報１９８９３，升６２點或０﹒３２％；恒生中國企業指數報６７４０，升
１２點或０﹒１９％；恒生科技指數報４２２９，升８點或０﹒２％；主板成交７５億元。
　　上證綜合指數報３２７７，跌不足１點，成交４２３﹒４９億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４４９，跌２０點或０﹒１６％，成交２３０﹒２９億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　４﹒３７０　變動　　　　　　＋５﹒０５％
　　最高價　　　　　　４﹒３８０　最低價　　　　　　４﹒１７０
　　成交股數　　１０９９﹒９萬股　成交金額　　４７３８﹒８４萬
　　１０天平均　　　　３﹒９２１　歷史波幅％　　　４４﹒９９７
　　２０天平均　　　　４﹒１２６　加權平均價　　　　４﹒３０８
　　５０天平均　　　　４﹒４９９　ＲＳＩ１４　　　５５﹒５０３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿１００天線；主動買沽比率７５：２５，資金淨主動買入２１６５﹒０４萬元；
暫連升５日，累計升幅１８﹒７５％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國電力（０２３８０）　　　　４﹒３７　＋５﹒０５
　　潤電（００８３６）　　　　　１４﹒７２　＋２﹒２２
　　華能國電（００９０２）　　　　３﹒９６　＋２﹒０６
　　大唐發電（００９９１）　　　　１﹒４９　＋２﹒０５
　　長江基建集團（０１０３８）　５０﹒４０　＋０﹒６０
　　華電國際（０１０７１）　　　　３﹒２１　＋０﹒６３
　　中廣核電（０１８１６）　　　　１﹒８８　＋０﹒５３
　　港燈（０２６３８）　　　　　　６﹒９５　－０﹒５７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 17/08/2022 18:00
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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