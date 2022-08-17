《中資異動》中國電力升逾５％突破１００天線，報４﹒３７元

《經濟通通訊社１７日專訊》中國電力（０２３８０）升５﹒０５％，報４﹒３７元，升穿
１００天線（４﹒１７６元），最高價４﹒３８元，最低價４﹒１７元；成交１０９９﹒９萬股
，成交金額４７３８﹒８４萬元；主動買沽比率７５：２５，資金淨主動買入２１６５﹒０４萬
元。現時最大淨被動買入券商為高盛亞洲證券，金額２０８﹒０１萬元，加權平均成交價
４﹒２９９元；現時最大淨被動賣出券商為摩根大通，金額６８１﹒６４萬元，加權平均成交價
４﹒３１２元。以現價計，該股暫連升５日，累計升幅１８﹒７５％。
現時，恒生指數報１９８９３，升６２點或０﹒３２％；恒生中國企業指數報６７４０，升
１２點或０﹒１９％；恒生科技指數報４２２９，升８點或０﹒２％；主板成交７５億元。
上證綜合指數報３２７７，跌不足１點，成交４２３﹒４９億元人民幣。
深證成份指數報１２４４９，跌２０點或０﹒１６％，成交２３０﹒２９億元人民幣。
基本資料
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現價 ４﹒３７０ 變動 ＋５﹒０５％
最高價 ４﹒３８０ 最低價 ４﹒１７０
成交股數 １０９９﹒９萬股 成交金額 ４７３８﹒８４萬
１０天平均 ３﹒９２１ 歷史波幅％ ４４﹒９９７
２０天平均 ４﹒１２６ 加權平均價 ４﹒３０８
５０天平均 ４﹒４９９ ＲＳＩ１４ ５５﹒５０３
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股份狀態：升穿１００天線；主動買沽比率７５：２５，資金淨主動買入２１６５﹒０４萬元；
暫連升５日，累計升幅１８﹒７５％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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中國電力（０２３８０） ４﹒３７ ＋５﹒０５
潤電（００８３６） １４﹒７２ ＋２﹒２２
華能國電（００９０２） ３﹒９６ ＋２﹒０６
大唐發電（００９９１） １﹒４９ ＋２﹒０５
長江基建集團（０１０３８） ５０﹒４０ ＋０﹒６０
華電國際（０１０７１） ３﹒２１ ＋０﹒６３
中廣核電（０１８１６） １﹒８８ ＋０﹒５３
港燈（０２６３８） ６﹒９５ －０﹒５７
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（ｅｄ）
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