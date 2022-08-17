《中資異動》中國電力升逾５％突破１００天線，報４﹒３７元

《經濟通通訊社１７日專訊》中國電力（０２３８０）升５﹒０５％，報４﹒３７元，升穿

１００天線（４﹒１７６元），最高價４﹒３８元，最低價４﹒１７元；成交１０９９﹒９萬股

，成交金額４７３８﹒８４萬元；主動買沽比率７５：２５，資金淨主動買入２１６５﹒０４萬

元。現時最大淨被動買入券商為高盛亞洲證券，金額２０８﹒０１萬元，加權平均成交價

４﹒２９９元；現時最大淨被動賣出券商為摩根大通，金額６８１﹒６４萬元，加權平均成交價

４﹒３１２元。以現價計，該股暫連升５日，累計升幅１８﹒７５％。

現時，恒生指數報１９８９３，升６２點或０﹒３２％；恒生中國企業指數報６７４０，升

１２點或０﹒１９％；恒生科技指數報４２２９，升８點或０﹒２％；主板成交７５億元。

上證綜合指數報３２７７，跌不足１點，成交４２３﹒４９億元人民幣。

深證成份指數報１２４４９，跌２０點或０﹒１６％，成交２３０﹒２９億元人民幣。



基本資料

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現價 ４﹒３７０ 變動 ＋５﹒０５％

最高價 ４﹒３８０ 最低價 ４﹒１７０

成交股數 １０９９﹒９萬股 成交金額 ４７３８﹒８４萬

１０天平均 ３﹒９２１ 歷史波幅％ ４４﹒９９７

２０天平均 ４﹒１２６ 加權平均價 ４﹒３０８

５０天平均 ４﹒４９９ ＲＳＩ１４ ５５﹒５０３

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股份狀態：升穿１００天線；主動買沽比率７５：２５，資金淨主動買入２１６５﹒０４萬元；

暫連升５日，累計升幅１８﹒７５％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中國電力（０２３８０） ４﹒３７ ＋５﹒０５

潤電（００８３６） １４﹒７２ ＋２﹒２２

華能國電（００９０２） ３﹒９６ ＋２﹒０６

大唐發電（００９９１） １﹒４９ ＋２﹒０５

長江基建集團（０１０３８） ５０﹒４０ ＋０﹒６０

華電國際（０１０７１） ３﹒２１ ＋０﹒６３

中廣核電（０１８１６） １﹒８８ ＋０﹒５３

港燈（０２６３８） ６﹒９５ －０﹒５７

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（ｅｄ）

