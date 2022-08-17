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00290 中國富強金融
即時 按盤價 升0.355 +0.070 (+24.561%)
大手異動

17/08/2022 09:40

《異動股》中國富強金融升近３７％破２５０天線，報０﹒３９元

　　《經濟通通訊社１７日專訊》中國富強金融（００２９０）升３６﹒８４％，報０﹒３９元
，升穿２５０天線（０﹒３０８元），最高價０﹒４０５元，創５２周新高，最低價０﹒３０５
元；成交２﹒７８億股，成交金額７９５４﹒３７萬元；主動買沽比率６６：３４，資金淨主動
買入４１﹒３１萬元。現時最大淨被動買入券商為致富證券，金額２﹒２５萬元，加權平均成交
價０﹒３８２元；現時最大淨被動賣出券商為國元証券經紀，金額２２﹒７８萬元，加權平均成
交價０﹒３２元。
　　現時，恒生指數報１９８５６，升２６點或０﹒１３％；恒生中國企業指數報６７２３，跌
４點或０﹒０６％；恒生科技指數報４２０９，跌１１點或０﹒２８％；主板成交９０﹒８５億
元。
　　上證綜合指數報３２７３，跌３點或０﹒１２％，成交５５０﹒４８億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４３３，跌３７點或０﹒３％，成交３０９﹒２２億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　０﹒３９０　變動　　　　　＋３６﹒８４％
　　最高價　　　　０﹒４０５　最低價　　　　　　０﹒３０５
　　成交股數　　２﹒７８億股　成交金額　　７９５４﹒３７萬
　　１０天平均　　０﹒２８５　歷史波幅％　　１３７﹒３０９
　　２０天平均　　０﹒２６２　加權平均價　　　　０﹒２８６
　　５０天平均　　０﹒２３７　ＲＳＩ１４　　　７５﹒５６８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿２５０天線，創５２周新高；主動買沽比率６６：３４，資金淨主動買入
４１﹒３１萬元
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國富強金融（００２９０）　　　０﹒３９　＋３６﹒８４
　　港交所（００３８８）　　　　３４５﹒６０　　－０﹒２９
　　華興資本控股（０１９１１）　　　８﹒７４　　－１﹒５８
　　中金（０３９０８）　　　　　　１４﹒３８　　－０﹒４２
　　中信証券（０６０３０）　　　　１６﹒３０　　　　無升跌
　　中信建投証券（０６０６６）　　　７﹒３７　　　　無升跌
　　光大證券（０６１７８）　　　　　５﹒０３　　－０﹒５９
　　海通證券（０６８３７）　　　　　５﹒３３　　　　無升跌
　　中國銀河（０６８８１）　　　　　４﹒０７　　＋０﹒２５
　　ＨＴＳＣ（０６８８６）　　　　１０﹒５８　　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 17/08/2022 18:00
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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