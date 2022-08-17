《異動股》中國富強金融升近３７％破２５０天線，報０﹒３９元

《經濟通通訊社１７日專訊》中國富強金融（００２９０）升３６﹒８４％，報０﹒３９元
，升穿２５０天線（０﹒３０８元），最高價０﹒４０５元，創５２周新高，最低價０﹒３０５
元；成交２﹒７８億股，成交金額７９５４﹒３７萬元；主動買沽比率６６：３４，資金淨主動
買入４１﹒３１萬元。現時最大淨被動買入券商為致富證券，金額２﹒２５萬元，加權平均成交
價０﹒３８２元；現時最大淨被動賣出券商為國元証券經紀，金額２２﹒７８萬元，加權平均成
交價０﹒３２元。
現時，恒生指數報１９８５６，升２６點或０﹒１３％；恒生中國企業指數報６７２３，跌
４點或０﹒０６％；恒生科技指數報４２０９，跌１１點或０﹒２８％；主板成交９０﹒８５億
元。
上證綜合指數報３２７３，跌３點或０﹒１２％，成交５５０﹒４８億元人民幣。
深證成份指數報１２４３３，跌３７點或０﹒３％，成交３０９﹒２２億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒３９０ 變動 ＋３６﹒８４％
最高價 ０﹒４０５ 最低價 ０﹒３０５
成交股數 ２﹒７８億股 成交金額 ７９５４﹒３７萬
１０天平均 ０﹒２８５ 歷史波幅％ １３７﹒３０９
２０天平均 ０﹒２６２ 加權平均價 ０﹒２８６
５０天平均 ０﹒２３７ ＲＳＩ１４ ７５﹒５６８
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股份狀態：升穿２５０天線，創５２周新高；主動買沽比率６６：３４，資金淨主動買入
４１﹒３１萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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中國富強金融（００２９０） ０﹒３９ ＋３６﹒８４
港交所（００３８８） ３４５﹒６０ －０﹒２９
華興資本控股（０１９１１） ８﹒７４ －１﹒５８
中金（０３９０８） １４﹒３８ －０﹒４２
中信証券（０６０３０） １６﹒３０ 無升跌
中信建投証券（０６０６６） ７﹒３７ 無升跌
光大證券（０６１７８） ５﹒０３ －０﹒５９
海通證券（０６８３７） ５﹒３３ 無升跌
中國銀河（０６８８１） ４﹒０７ ＋０﹒２５
ＨＴＳＣ（０６８８６） １０﹒５８ 無升跌
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（ｅｄ）
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