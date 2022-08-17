《異動股》中國富強金融漲近６５％破２５０天線，報０﹒４７元

《經濟通通訊社１７日專訊》中國富強金融（００２９０）升６４﹒９１％，報０﹒４７元
，升穿２５０天線（０﹒３０８元），最高價０﹒４８５元，創５２周新高，最低價０﹒３０５
元；成交２﹒８１億股，成交金額８０８０﹒８２萬元；主動買沽比率６５：３５，資金淨主動
買入７３﹒４萬元。現時最大淨被動買入券商為中銀國際證券，金額３﹒９３萬元，加權平均成
交價０﹒４１８元；現時最大淨被動賣出券商為招銀國際證券，金額２４﹒６５萬元，加權平均
成交價０﹒３８７元。
現時，恒生指數報１９８７６，升４５點或０﹒２３％；恒生中國企業指數報６７３４，升
６點或０﹒１％；恒生科技指數報４２１６，跌４點或０﹒１％；主板成交１１３﹒０５億元。
上證綜合指數報３２７０，跌７點或０﹒２２％，成交７０７﹒８６億元人民幣。
深證成份指數報１２４２４，跌４５點或０﹒３７％，成交４０８﹒８７億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒４７０ 變動 ＋６４﹒９１％
最高價 ０﹒４８５ 最低價 ０﹒３０５
成交股數 ２﹒８１億股 成交金額 ８０８０﹒８２萬
１０天平均 ０﹒２９３ 歷史波幅％ １３７﹒３０９
２０天平均 ０﹒２６６ 加權平均價 ０﹒２８７
５０天平均 ０﹒２３９ ＲＳＩ１４ ８１﹒２１７
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股份狀態：升穿２５０天線，創５２周新高；主動買沽比率６５：３５，資金淨主動買入
７３﹒４萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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中國富強金融（００２９０） ０﹒４７ ＋６４﹒９１
東建國際（００３２９） ３﹒２６ －０﹒６１
港交所（００３８８） ３４５﹒２０ －０﹒４０
華興資本控股（０１９１１） ８﹒７３ －１﹒６９
中金（０３９０８） １４﹒３８ －０﹒４２
中信証券（０６０３０） １６﹒２４ －０﹒３７
中信建投証券（０６０６６） ７﹒３３ －０﹒５４
光大證券（０６１７８） ５﹒０３ －０﹒５９
海通證券（０６８３７） ５﹒３２ －０﹒１９
ＨＴＳＣ（０６８８６） １０﹒５８ 無升跌
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（ｅｄ）
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