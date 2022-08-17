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00290 中國富強金融
即時 按盤價 升0.355 +0.070 (+24.561%)
大手異動

17/08/2022 09:44

《異動股》中國富強金融漲近６５％破２５０天線，報０﹒４７元

　　《經濟通通訊社１７日專訊》中國富強金融（００２９０）升６４﹒９１％，報０﹒４７元
，升穿２５０天線（０﹒３０８元），最高價０﹒４８５元，創５２周新高，最低價０﹒３０５
元；成交２﹒８１億股，成交金額８０８０﹒８２萬元；主動買沽比率６５：３５，資金淨主動
買入７３﹒４萬元。現時最大淨被動買入券商為中銀國際證券，金額３﹒９３萬元，加權平均成
交價０﹒４１８元；現時最大淨被動賣出券商為招銀國際證券，金額２４﹒６５萬元，加權平均
成交價０﹒３８７元。
　　現時，恒生指數報１９８７６，升４５點或０﹒２３％；恒生中國企業指數報６７３４，升
６點或０﹒１％；恒生科技指數報４２１６，跌４點或０﹒１％；主板成交１１３﹒０５億元。
　　上證綜合指數報３２７０，跌７點或０﹒２２％，成交７０７﹒８６億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４２４，跌４５點或０﹒３７％，成交４０８﹒８７億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　０﹒４７０　變動　　　　　＋６４﹒９１％
　　最高價　　　　０﹒４８５　最低價　　　　　　０﹒３０５
　　成交股數　　２﹒８１億股　成交金額　　８０８０﹒８２萬
　　１０天平均　　０﹒２９３　歷史波幅％　　１３７﹒３０９
　　２０天平均　　０﹒２６６　加權平均價　　　　０﹒２８７
　　５０天平均　　０﹒２３９　ＲＳＩ１４　　　８１﹒２１７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿２５０天線，創５２周新高；主動買沽比率６５：３５，資金淨主動買入
７３﹒４萬元
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國富強金融（００２９０）　　　０﹒４７　＋６４﹒９１
　　東建國際（００３２９）　　　　　３﹒２６　　－０﹒６１
　　港交所（００３８８）　　　　３４５﹒２０　　－０﹒４０
　　華興資本控股（０１９１１）　　　８﹒７３　　－１﹒６９
　　中金（０３９０８）　　　　　　１４﹒３８　　－０﹒４２
　　中信証券（０６０３０）　　　　１６﹒２４　　－０﹒３７
　　中信建投証券（０６０６６）　　　７﹒３３　　－０﹒５４
　　光大證券（０６１７８）　　　　　５﹒０３　　－０﹒５９
　　海通證券（０６８３７）　　　　　５﹒３２　　－０﹒１９
　　ＨＴＳＣ（０６８８６）　　　　１０﹒５８　　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 17/08/2022 18:00
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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