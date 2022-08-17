《異動股》中國富強金融漲逾９６％破２５０天線，報０﹒５６元

《經濟通通訊社１７日專訊》中國富強金融（００２９０）升９６﹒４９％，報０﹒５６元

，升穿２５０天線（０﹒３０８元），最高價０﹒５７元，創５２周新高，最低價０﹒３０５元

；成交２﹒８６億股，成交金額８２９４﹒９１萬元；主動買沽比率６２：３８，資金淨主動買

入１１４﹒６３萬元。現時最大淨被動買入券商為中銀國際證券，金額２２﹒４萬元，加權平均

成交價０﹒４８５元；現時最大淨被動賣出券商為富途證券國際，金額２９﹒９１萬元，加權平

均成交價０﹒４２８元。

現時，恒生指數報１９８７９，升４８點或０﹒２５％；恒生中國企業指數報６７３５，升

７點或０﹒１１％；恒生科技指數報４２２１，升不足１點；主板成交１３６﹒１４億元。

上證綜合指數報３２７４，跌３點或０﹒１１％，成交８７２﹒１７億元人民幣。

深證成份指數報１２４３９，跌３０點或０﹒２４％，成交５０４﹒１８億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒５６０ 變動 ＋９６﹒４９％

最高價 ０﹒５７０ 最低價 ０﹒３０５

成交股數 ２﹒８６億股 成交金額 ８２９４﹒９１萬

１０天平均 ０﹒３０２ 歷史波幅％ １３７﹒３０９

２０天平均 ０﹒２７０ 加權平均價 ０﹒２９０

５０天平均 ０﹒２４０ ＲＳＩ１４ ８５﹒０９５

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股份狀態：升穿２５０天線，創５２周新高；主動買沽比率６２：３８，資金淨主動買入

１１４﹒６３萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中國富強金融（００２９０） ０﹒５６ ＋９６﹒４９

東建國際（００３２９） ３﹒２５ －０﹒９１

港交所（００３８８） ３４５﹒４０ －０﹒３５

華興資本控股（０１９１１） ８﹒７４ －１﹒５８

中金（０３９０８） １４﹒３６ －０﹒５５

中信証券（０６０３０） １６﹒２６ －０﹒２５

中信建投証券（０６０６６） ７﹒３３ －０﹒５４

光大證券（０６１７８） ５﹒０３ －０﹒５９

海通證券（０６８３７） ５﹒３２ －０﹒１９

中國銀河（０６８８１） ４﹒０８ ＋０﹒４９

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（ｅｄ）

