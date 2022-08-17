《經濟通通訊社１７日專訊》快手（０１０２４）於９：５１ａｍ錄得１手５０萬股交叉盤
，每股造７１﹒０５５元，較上日收市價低１﹒１８％，涉資３５５２﹒７５萬元。
快手現價跌０﹒８３％，報７１﹒３元；成交３１４﹒６４萬股，成交金額２﹒２６億元，
主動買沽比率３９：６１，資金淨主動賣出３５２４﹒４４萬元。（ｒｗ）
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17/08/2022 09:52
《大手成交》快手一手５０萬股交叉盤，涉資３５５３萬元
《經濟通通訊社１７日專訊》快手（０１０２４）於９：５１ａｍ錄得１手５０萬股交叉盤
，每股造７１﹒０５５元，較上日收市價低１﹒１８％，涉資３５５２﹒７５萬元。
快手現價跌０﹒８３％，報７１﹒３元；成交３１４﹒６４萬股，成交金額２﹒２６億元，
主動買沽比率３９：６１，資金淨主動賣出３５２４﹒４４萬元。（ｒｗ）
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|備註：
|即時報價更新時間為 17/08/2022 18:00
|港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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