《異動股》財訊傳媒（００２０５）升逾２８％，報０﹒７７元

《經濟通通訊社１７日專訊》財訊傳媒（００２０５）升２８﹒３３％，報０﹒７７元，最

高價０﹒７８元，最低價０﹒６元；成交１６９萬股，成交金額１２２﹒７９萬元；主動買沽比

率９０：１０，資金淨主動買入９８﹒４萬元。現時最大淨被動買入券商為富途證券國際，金額

４﹒４萬元，加權平均成交價０﹒７０２元；現時最大淨被動賣出券商為恒生證券，金額

５０﹒８１萬元，加權平均成交價０﹒７５８元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅

６７﹒３９％。

現時，恒生指數報１９８６２，升３１點或０﹒１６％；恒生中國企業指數報６７２８，升

不足１點；恒生科技指數報４２１４，跌６點或０﹒１５％；主板成交１５０﹒３５億元。

上證綜合指數報３２６９，跌８點或０﹒２５％，成交９８９﹒２４億元人民幣。

深證成份指數報１２４１３，跌５６點或０﹒４６％，成交５７９﹒２５億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒７７０ 變動 ＋２８﹒３３％

最高價 ０﹒７８０ 最低價 ０﹒６００

成交股數 １６９萬股 成交金額 １２２﹒７９萬

１０天平均 ０﹒５１８ 歷史波幅％ １７０﹒９６９

２０天平均 ０﹒３８９ 加權平均價 ０﹒７２６

５０天平均 ０﹒２８２ ＲＳＩ１４ ８２﹒９７１

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股份狀態：主動買沽比率９０：１０，資金淨主動買入９８﹒４萬元；暫連升２日，累計升幅

６７﹒３９％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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財訊傳媒（００２０５） ０﹒７７０ ＋２８﹒３３

京基智慧文化（００５５０） ０﹒２８０ －１﹒７５

中視金橋（００６２３） ０﹒７７０ －３﹒７５

貝森金融（００８８８） ０﹒０８５ －７﹒６１

虎視傳媒（０１１６３） ０﹒６００ ＋１﹒６９

兌吧（０１７５３） １﹒０００ ＋２﹒０４

ＵＪＵ ＨＬＤＧ（０１９４８） ３﹒９２０ ＋０﹒２６

云想科技（０２１３１） １﹒４３０ ＋２﹒８８

惠陶集團（０８２３８） ０﹒１５０ －７﹒４１

源想集團（０８４０１） ０﹒４７０ ＋２﹒１７

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（ｅｄ）

