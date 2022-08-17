《異動股》財訊傳媒（００２０５）升逾２８％，報０﹒７７元

《經濟通通訊社１７日專訊》財訊傳媒（００２０５）升２８﹒３３％，報０﹒７７元，最
高價０﹒７８元，最低價０﹒６元；成交１６９萬股，成交金額１２２﹒７９萬元；主動買沽比
率９０：１０，資金淨主動買入９８﹒４萬元。現時最大淨被動買入券商為富途證券國際，金額
４﹒４萬元，加權平均成交價０﹒７０２元；現時最大淨被動賣出券商為恒生證券，金額
５０﹒８１萬元，加權平均成交價０﹒７５８元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅
６７﹒３９％。
現時，恒生指數報１９８６２，升３１點或０﹒１６％；恒生中國企業指數報６７２８，升
不足１點；恒生科技指數報４２１４，跌６點或０﹒１５％；主板成交１５０﹒３５億元。
上證綜合指數報３２６９，跌８點或０﹒２５％，成交９８９﹒２４億元人民幣。
深證成份指數報１２４１３，跌５６點或０﹒４６％，成交５７９﹒２５億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒７７０ 變動 ＋２８﹒３３％
最高價 ０﹒７８０ 最低價 ０﹒６００
成交股數 １６９萬股 成交金額 １２２﹒７９萬
１０天平均 ０﹒５１８ 歷史波幅％ １７０﹒９６９
２０天平均 ０﹒３８９ 加權平均價 ０﹒７２６
５０天平均 ０﹒２８２ ＲＳＩ１４ ８２﹒９７１
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股份狀態：主動買沽比率９０：１０，資金淨主動買入９８﹒４萬元；暫連升２日，累計升幅
６７﹒３９％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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財訊傳媒（００２０５） ０﹒７７０ ＋２８﹒３３
京基智慧文化（００５５０） ０﹒２８０ －１﹒７５
中視金橋（００６２３） ０﹒７７０ －３﹒７５
貝森金融（００８８８） ０﹒０８５ －７﹒６１
虎視傳媒（０１１６３） ０﹒６００ ＋１﹒６９
兌吧（０１７５３） １﹒０００ ＋２﹒０４
ＵＪＵ ＨＬＤＧ（０１９４８） ３﹒９２０ ＋０﹒２６
云想科技（０２１３１） １﹒４３０ ＋２﹒８８
惠陶集團（０８２３８） ０﹒１５０ －７﹒４１
源想集團（０８４０１） ０﹒４７０ ＋２﹒１７
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（ｅｄ）
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