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00205 財訊傳媒
即時 按盤價 升0.850 +0.250 (+41.667%)
大手異動

17/08/2022 09:53

《異動股》財訊傳媒（００２０５）升逾２８％，報０﹒７７元

　　《經濟通通訊社１７日專訊》財訊傳媒（００２０５）升２８﹒３３％，報０﹒７７元，最
高價０﹒７８元，最低價０﹒６元；成交１６９萬股，成交金額１２２﹒７９萬元；主動買沽比
率９０：１０，資金淨主動買入９８﹒４萬元。現時最大淨被動買入券商為富途證券國際，金額
４﹒４萬元，加權平均成交價０﹒７０２元；現時最大淨被動賣出券商為恒生證券，金額
５０﹒８１萬元，加權平均成交價０﹒７５８元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅
６７﹒３９％。
　　現時，恒生指數報１９８６２，升３１點或０﹒１６％；恒生中國企業指數報６７２８，升
不足１點；恒生科技指數報４２１４，跌６點或０﹒１５％；主板成交１５０﹒３５億元。
　　上證綜合指數報３２６９，跌８點或０﹒２５％，成交９８９﹒２４億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４１３，跌５６點或０﹒４６％，成交５７９﹒２５億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　０﹒７７０　變動　　　　＋２８﹒３３％
　　最高價　　　０﹒７８０　最低價　　　　　０﹒６００
　　成交股數　　１６９萬股　成交金額　　１２２﹒７９萬
　　１０天平均　０﹒５１８　歷史波幅％　１７０﹒９６９
　　２０天平均　０﹒３８９　加權平均價　　　０﹒７２６
　　５０天平均　０﹒２８２　ＲＳＩ１４　　８２﹒９７１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：主動買沽比率９０：１０，資金淨主動買入９８﹒４萬元；暫連升２日，累計升幅
６７﹒３９％
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　財訊傳媒（００２０５）　　　　　０﹒７７０　＋２８﹒３３
　　京基智慧文化（００５５０）　　　０﹒２８０　　－１﹒７５
　　中視金橋（００６２３）　　　　　０﹒７７０　　－３﹒７５
　　貝森金融（００８８８）　　　　　０﹒０８５　　－７﹒６１
　　虎視傳媒（０１１６３）　　　　　０﹒６００　　＋１﹒６９
　　兌吧（０１７５３）　　　　　　　１﹒０００　　＋２﹒０４
　　ＵＪＵ　ＨＬＤＧ（０１９４８）　３﹒９２０　　＋０﹒２６
　　云想科技（０２１３１）　　　　　１﹒４３０　　＋２﹒８８
　　惠陶集團（０８２３８）　　　　　０﹒１５０　　－７﹒４１
　　源想集團（０８４０１）　　　　　０﹒４７０　　＋２﹒１７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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17/08/2022 09:56  《異動股》財訊傳媒等２家公司上午９：５５異動

16/08/2022 09:36  《異動股》財訊傳媒等５家公司上午９：３５異動

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備註： 即時報價更新時間為 17/08/2022 18:00
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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